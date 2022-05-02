Глава Минюста Грузии: Саакашвили отказывается от прогулок и некоторых лекарств

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили в тюрьме отказывается от прогулок и не принимает некоторые лекарства.

Сегодня Саакашвили в связи с ухудшением здоровья не смог явиться на судебный процесс. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что у Саакашвили проблемы с передвижением, у него нарушена артикуляция речи.

«Михаил Саакашвили обеспечен трехразовым питанием, всеми необходимыми лекарствами, из которых не принимает некоторые лекарства, имеет право находиться на свежем воздухе и гулять, чем не пользуется по собственному решению», – заявил на брифинге министр юстиции Рати Брегадзе.

По его словам, информация о том, что Михаилу Саакашвили не были оказаны медицинские услуги, является ложью.

«Врачи отмечают, что он обеспечен всеми необходимыми ему лекарствами. Но следует подчеркнуть, что Михаил Саакашвили не принимает выборочно определенный перечень лекарств, хотя ему их предоставляют. Пенитенциарная служба выступила с заявлением, в котором призвала заинтересованных субъектов прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию», – сказал Брегадзе.

Как сообщалось ранее, в оппозиции утверждают, что состояние здоровья Михаила Саакашвили требует срочного медицинского вмешательства. Этим заявлениям предшествовал доклад омбудсмена о состоянии Саакашвили, согласно которому у заключенного развилась анорексия. Члены семьи Саакашвили и лидеры оппозиции требуют, чтобы политика отправили на лечение за границу.