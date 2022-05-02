Абхазские «майнингкрады»

Сегодня, в понедельник, в Абхазии выходной день – из-за того, что вчерашний Праздник труда 1 Мая пришелся на воскресенье. А еще сегодня исповедующие ислам отмечают один из главных праздников в году – Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца поста Рамадана, в связи с чем президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман республики.

Но для родных и близких, друзей погибших в ночь с четверга на пятницу двоих жителей соседних сел Очамчырского района Кутол и Тамыш все эти дни были черными. Вчера в Кутоле хоронили Вальтера Шаматава, а сегодня в Тамыше – Тамаза Рацба.

Обратимся к сухим строкам пятничного сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии:

«29 апреля 2022 года прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту разбойного нападения… На данном этапе предварительного расследования установлено, что 28 апреля 2022 года, примерно в 23.30 часов, в с.Тамыш Очамчырского района Шаматава Вальтер Гугунович, 1974 года рождения, в сопровождении не менее одного преступника, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца с целью хищения аппаратов по добыче криптовалюты осуществили нападение на домовладение гражданина Рацба Тенгиза Юрьевича, где, встретив сопротивление, стали наносить последнему телесные повреждения. В результате завязавшейся обоюдной перестрелки смертельные ранения получили нападавший Шаматава В.Г. и родной брат Рацба Т.Ю. – Рацба Тамази Юрьевич. Проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления».

Трагедия эта – не первая в последнее время в Абхазии, связанная с криминальными происшествиями вокруг майнинга криптовалют, но самая масштабная. В октябре прошлого года в публикации «Люди гибнут за биткоин, или О роковом выстреле в Аацы» «Эхо Кавказа» рассказывало, как в одном из сел Гудаутского района «при пресечении хищения оборудования по добыче криптовалюты со стороны не менее пяти лиц» защищавшие это оборудование открыли из огнестрельного оружия стрельбу, в результате чего был смертельно ранен их же товарищ – Астамур Ардзинба. В той же публикации говорилось, что в Абхазии появился и процветает такой вид криминальной деятельности, как кража майнинг-аппаратов. Воров в данном случае вдохновляет то, что потерпевшие по понятным причинам не будут обращаться в милицию. Но это не ограждает порой похитителей от серьезных разборок. Был эпизод, когда потерпевший ранил из пистолета в Новом районе Сухума обвиненного им в похищении – только мотивы его официально не оглашались. А вот связь случившегося в Аацы с попыткой «майнинг-воровства» скрыть было уже невозможно…

При этом понятно, что все «криптопреступления», если их так можно назвать по аналогии с киберпреступлениями, становящиеся известными через СМИ, – это лишь верхушка айсберга. Месяц назад запрет на добычу криптовалют в Абхазии, наносящий из-за перегрузок на сети большой урон электроэнергетике Абхазии, был продлен кабмином до конца этого года. Но это официально. А неофициально множество майнинг-ферм в республике как работали, так и продолжают работать, причем их владельцы «исправно» продолжают воровать электроэнергию. Ведь хоть курс биткоина с прошлого октября снизился с примерно 66 тысяч долларов США до примерно 40 тысяч, все равно это хороший заработок.

Нельзя сказать, что правоохранительные органы полностью сложили руки в борьбе с незаконным майнингом. Как раз накануне смертоносной перестрелки в Тамыше, 27 апреля, пресс-служба МВД республики распространила следующее сообщение:

«МВД Абхазии проводит профилактические мероприятия с целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для добычи криптовалют на организованных майнинг-фермах. Крупный объект обнаружен и демонтирован в Ткуарчалском районе. В селе Бедиа сотрудниками управления экономической безопасности МВД Абхазии совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия при силовом сопровождении СОБР Министерства внутренних дел Республики Абхазия обнаружена действующая майнинг-ферма. На момент прибытия оперативной группы по данному адресу функционировало 320 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии 400 киловатт. Владельцами объекта являются Харчилава Кахабер Русланович и Допуа Зураб Станиславович. Оборудование изъято и доставлено в специализированный склад МВД Абхазии».

По отношению к нарушителям составлен административный материал. Им грозит штраф. А когда запрет с работы майнинг-ферм будет снят (многие продолжают в это верить), «машинки» им должны вернуть. А вот жизнь двух убитых в Тамыше уже никто не вернет…

Как писал, откликаясь на происшедшее, один интернет-комментатор: «Почти каждый месяц одни люди стреляют в других. Есть убитые, еще больше раненых. Правоохранительные и медицинские органы о раненых знают, но молчат. Они тем самым нарушают закон. Спросите своих знакомых в милиции, они вам все расскажут, как есть. Нет района, где не пролилась кровь из-за майнинга».

В былые времена в Абхазии довольно распространенным явлением было скотокрадство. При этом существовала моральная градация. Отправиться куда-то далеко за горный хребет и пригнать оттуда скакуна или даже табун лошадей считалось проявлением доблести, воспринималось примерно как военный набег. Украсть же телку или бычка по соседству было делом порицаемым и презираемым. У известного абхазского писателя Джумы Ахуба есть рассказ «За славой!», в котором он описывает злоключения трех незадачливых соседей-крестьян, которые, понукаемые жадными женами, оправились как-то ночью воровать скотину в своем же селе. И «слава» их нашла, но слава позорная.

Сегодня скотокрадов уже почти не встретишь, зато расплодились «майнингкрады». Тоже интересующиеся чужими фермами. Только не скотоводческими, а майнинговыми.

Об этом явлении и о трагедии в Тамыше мы поговорили сегодня с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Вот что он сказал:

«Безобразная история. Это ни в какие рамки не вписывается. Хуже этого что может быть вообще? Мы сами виноваты. Осуждения нет. Ты заметь, пожалуйста. Бывает, что в ходе преступления совершающие его гибнут, а мы в соцсетях: «Ой, сочувствуем!»

Помимо всего прочего, Агрба возмущает в этой «безобразной истории» то, что грабить отправились к знакомым людям:

«Они-то знали друг друга. Ты понимаешь?! Я, например, если с человеком знаком, уже не могу, если когда-то с ним здоровался, общался, сидел с ним за одним столом, совершить против него что-то плохое. Я вот не могу понять, что происходит с нашим народом. Мы не бедный народ, если честно сказать. У нас есть все. У нас есть земли, у нас есть вода, у нас есть дома. Чего нам не хватает?! Самоорганизации, понимаешь, вот что плохо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия