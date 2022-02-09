Ираклий Лакрба: «Абхазии криптовалюта может открыть доступ к новым финансовым рынкам»

Правительство и Банк России рассматривают вопрос введения запрета на выпуск, обмен и обращение криптовалют в стране или регулирования операций с ними. Как это может сказаться на майнинге и майнерах в Абхазии?

– В российских СМИ появились публикации о возможном запрете майнинга и операций с криптовалютой. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь?

Сама технология является прогрессивной, и ее наличие позволяет государству находиться на острие прогресса, развивать свои кадры. Заработки от этой отрасли имеют мультипликативный эффект: деньги идут в экономику, стимулируя развитие смежных отраслей

– В России активно обсуждается вопрос запрета или регулирования операций с криптовалютой. Инициатором этой дискуссии выступил Банк России, он опубликовал свой доклад, в котором описывал страхи и риски, связанные с криптовалютой, с бесконтрольным выводом средств из государства. Это – уход от налогов, создание серой либо черной финансовой зоны, плюс, как инвестиционный инструмент, биткоин и другие криптовалюты очень волатильны. И когда неподготовленное и не имеющее достаточной квалификации в торговле финансовыми активами население вкладывает туда все свои средства, с этим связаны большие риски потери этих средств. Выводом всей этой аналитики явилось предложение запретить оборот криптовалюты и все операции, связанные с ней без предложения позитивной повестки или какого-то позитивного решения. Другой подход предложило правительство России. Если банки рассматривают криптовалюты как финансовый инструмент, то правительство рассматривает их как отрасль экономики. И, действительно, если взимать налоги с этой деятельности, если предложить некое регулирование, то есть место для дохода государства, плюс высококвалифицированные рабочие места, которые порождает эта сфера экономики. Сама технология является прогрессивной, и ее наличие позволяет государству находиться на острие прогресса, развивать свои кадры. Заработки от этой отрасли имеют мультипликативный эффект: деньги идут в экономику, стимулируя развитие смежных отраслей.

– Возможно ли запретить добычу криптовалюты?

Любые попытки что-то запретить выталкивают эту деятельность в серую или, еще хуже, в черную зону, которая в свою очередь обрастает криминалом, теневой экономикой и так далее, нанося обычно больший урон государству

– Когда речь идет о запретах, это всегда сложно, особенно в цифровом пространстве, где понятия юрисдикции, привычных границ и рамок, по крайней мере, на данном этапе смазаны. И любые попытки что-то запретить выталкивают эту деятельность в серую или, еще хуже, в черную зону, которая в свою очередь обрастает криминалом, теневой экономикой и так далее, нанося обычно больший урон государству, чем сама эта деятельность, будучи легализованной. Тем более что в случае с криптовалютой полный запрет, скорее всего, невозможен, будет стоить многих усилий и денег, а в итоге приведет к худшим последствиям. Надо понимать, что цена вопроса для тех, кто пытается добывать криптовалюту, существенна в том смысле, что стоимость биткоина очень сильно выросла за последнее время. Сегодня из-за высокой стоимости криптовалюты и довольно низкого порога входа майнинг является очень лакомым кусочком и простым в деятельности, он доступен всем и каждому. Пытаться не допустить людей условно к хлебу или к достатку очень сложно. Что касается регулирования, то оно, безусловно, увеличит издержки, усложнит определенные процессы, но при этом осветлит так называемую серую зону, введет некие правила игры, повысит прозрачность и, как следствие, защищенность участников этой деятельности.

– Если решение о регулировании добычи криптовалюты будет принято, как оно скажется на абхазском майнинге и на абхазских майнерах? Что их ждет в связи с этим?

– Абхазские майнеры связаны законом о регулировании или запретом в РФ через финансовую систему, в первую очередь – это банковские карточки российских банков, на которые получают рубли за проданную криптовалюту. Вероятно, с регулированием рынка возрастут издержки на такие операции, в том числе связанные с налоговыми отчислениями. С другой стороны, граждане Абхазии не являются налоговыми резидентами РФ, а, значит, не должны эти налоги платить. В случае запрета, вероятно, криптоэнтузиастам придется искать какие-то другие пути вывода и обналичивания криптовалюты. Абхазским майнерам стоит ожидать межрегулирования и отчетности банков обо всех транзакциях их клиентов по активностям, связанным с операциями с криптовалютой.

– Есть ли у экспертов понимание, какой объем добычи криптовалюты сегодня имеет место в Абхазии?

Оценить объем добычи криптовалюты в Абхазии можно только очень примерно, с большой погрешностью, косвенно, так как статистических данных нет в открытых источниках, и не в открытых тоже нет

– Оценить объем добычи криптовалюты в Абхазии можно только очень примерно, с большой погрешностью, косвенно, так как статистических данных нет в открытых источниках, и не в открытых тоже нет. Можно перемножить оценочный объем потребляемой электроэнергии на производительность «асика», например. Но если оценить объем потребляемой энергии еще можно, то производительность от «асика» к «асику» меняется существенно, в разы. Чтобы понять этот объем, нужно получившуюся сумму перемножить на курс рубля, что добавляет еще и курсовую волатильность. Попытаемся прикинуть: по экспертной оценке Абхазия потребляет около ста мегаватт в час для целей майнинга, и если взять в расчет «асик» одного из первых поколений, популярный в Абхазии (низкопроизводительный, мощностью 14 терахеш), то по курсу биткоина на 8 февраля 2022 года получим цифру примерно 700 тысяч рублей в час.

– А как добыча криптовалюты сказывается на экономике Абхазии?

Очевидно, что промышленный майнинг Абхазия обеспечить собственными ресурсами на данный момент не может, а бесконтрольное потребление электроэнергии уже привело к гуманитарной катастрофе

– Если говорить о майнинге и добыче, то для некоторых граждан Абхазии это стало чуть ли ни единственной возможностью или единственным источником дохода и поддержало домохозяйства в период пандемии, последствия которой в случае отсутствия такой возможности могли привести к более тяжким последствиям. И тут не должно быть таких простых решений типа все запретить или все разрешить. Криптовалюта – это окно возможностей, которым надо верно и своевременно воспользоваться. Очевидно, что промышленный майнинг Абхазия обеспечить собственными ресурсами на данный момент не может, а бесконтрольное потребление электроэнергии уже привело к гуманитарной катастрофе, граждане лишены базовых условий, а участники экономической деятельности – возможности в этой деятельности участвовать. К какому-то консенсусу прийти все равно придется, а значит, надо над этим работать и предлагать какие-то решения.

Если говорить о влиянии на экономику, то очевиден рост покупательской способности и деловой активности граждан. Если в случае с государствами, обладающими национальной валютой и ведущими жесткую геополитическую борьбу, наличие параллельной финансовой системы заключает в себе существенный риск для государства, то для Абхазии криптовалюта может открыть доступ к новым финансовым рынкам, к повышению международной привлекательности и к дополнительному заработку. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что технологии блокчейн – это не просто цифровой актив, не просто отрасль даже, а это все больше и больше уже базовая и основополагающая технология, которая пришла и никуда не уйдет. Если говорить о технологиях, связанных с блокчейн, то сегодня уже обретают популярность NFT-проекты, которые обеспечивают защиту авторских прав. И это существенный блок экономической деятельности, всегда были определенные проблемы с их соблюдением. Это – децентрализация, по сути, уход от посредников, это переворот в привычном быту. Мы идем к ситуации, когда удостоверять то или иное событие будет возможно без посредника в виде банка, государства, юриста или кого-то еще, а сама система будет обладать достоверными и корректными данными, где подлог невозможен. Это еще больше ускоряет возможности для развития экономики, для обмена средствами, активами, чем угодно, в том числе, это будет влиять и на систему выборов, и, возможно, даже представительскую демократию. Роль парламента может быть отчасти ограничена в том смысле, что будет легко проводить голосования по любому поводу с участием всех граждан, это не потребует дополнительных расходов, времени, это можно будет делать как угодно часто. В определенном смысле может поменяться и механизм управления государством, ну и частная жизнь вокруг нас.

– Что, на ваш взгляд, руководство Абхазии должно делать, чтобы вписаться в мир блокчейна?

– Руководство страны попыталось управлять этим процессом, но не получило ожидаемых результатов. Надо просто понимать, что это явление новое и нет пока устоявшихся подходов и решений. Мы видим, что разные государства подходят по-разному: от принятия криптовалюты в качестве платежного инструмента до полного запрета криптовалюты и операций с ней.

Стратегически было бы правильно уже сегодня инвестировать и развивать население, нашу молодежь, с учетом этой технологии, чтобы в будущем иметь более сильные позиции и конкурировать на международной арене

Сейчас абхазская общественность сконцентрирована на добыче криптовалюты, но помимо добычи криптовалюты есть целый экономический и финансовый пласт, связанный с операциями с криптовалютой: это обмен, инвестиции криптовалюты и так далее. Это целая индустрия, целый экономический сегмент, на котором также можно зарабатывать. Есть цифровые площадки для обмена криптовалюты, есть цифровые площадки, куда бизнес и стартапы обращаются за получением финансирования. Сейчас этот сегмент полностью игнорируется, хотя для его развития не нужно потреблять большое количество энергии, не нужно выделять для этого землю, помещения, он не требует больших ресурсов, это действующая и вполне рентабельная отрасль, предполагающая налоговые отчисления, создающая рабочие места. И третий элемент – это люди и специалисты, которые задействованы в этой отрасли: разработчики, дизайнеры, юристы, экономисты, аналитики, весь спектр должностей и специальностей, которых не хватает. Стратегически было бы правильно уже сегодня инвестировать и развивать население, нашу молодежь, с учетом этой технологии, чтобы в будущем иметь более сильные позиции и конкурировать на международной арене.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия