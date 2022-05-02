«Тырым-пырым», или Все будет красиво!

В сеть слили телефонный разговор, предположительно, представителя правящей партии «Единая Осетия» Игоря Чочиева с главой администрации президента Игорем Козаевым, который проливает свет на то, кто, возможно, стоит за потоком «заявлений граждан» в ЦИК с требованием открыть дополнительные участки для голосования ко второму туру президентских выборов в Северной Осетии. Этот же вопрос безуспешно попытался рассмотреть Центризбирком и обратился за толкованием избирательного законодательства в югоосетинский парламент.

Происхождение «почти 90» исковых заявлений с просьбой об открытии дополнительных избирательных участков в Северной Осетии многие сегодня попытались объяснить через слитый в сеть телефонный разговор представителя ЦИК от правящей «Единой Осетии» Игоря Чочиева. Адресат звонка, вероятнее всего, глава администрации президента Игорь Вахтангович Козаев:

«Алло, Вахтангович, тут наша Эмилечка привели вот тех, кто в этих списках значится, – Агунда (Плиева) здесь, вот этот еще… (женский голос подсказывает) (Родион Сиукаев)… И они пишут и пишут заявления о том, что... Отлично, прекрасно! Хорошо! Отлично, прекрасно, хорошо, красиво! Все! И завтра как раз мы все сделаем, все очень красиво. Хорошо, понял. Хорошо, давайте. (После того, как кладет трубку.) Завтра у нас уже 80 заявлений о том, что хотят открыть участок. Заявления членов семей (смеется). А потом мы сделаем все очень красиво. Да, завтра утром будут, а в обед... все 80… (неразборчиво)… А потом зарубежная тема, заседание откроем, тырым-пырым».

На эту запись в социальной сети Facebook отреагировал Тимур Кокойты – бывший член ЦИК, который ушел в отставку в знак протеста после разразившегося скандала с обнародованием кадров, на которых запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме Игорь Чочиев:

«Когда я полтора месяца назад показал, что это за «выборы» и не захотел дальше в этом участвовать, то многие не поняли меня и предпочли закрыть на все это глаза. Вы продолжаете удивляться все новым фактам мерзостей и, тем не менее, ждете положительный исход этих «выборов». Как вы думаете, уже шедшие на такие дикие и аморальные шаги, обладающие неограниченными ресурсами (административными, финансовыми, силовыми), вдруг 8-го вечером остановятся? Вы все не хотите осознать, что им давно плевать на ваш выбор и на то, сколько голосов будет отдано за Алана. Их задача – сделать «хорошо, отлично, прекрасно, красиво». И они ее решают. А вы что решаете? Пишете гневные комментарии и ждете 8-е мая?»

Второй участник президентской гонки оппозиционер Алан Гаглоев пока никак не отреагировал на эту запись, впрочем, как и на первую – с камер наблюдения в ЦИК. Сегодня у него проходят встречи в Северной Осетии. Вместе с ним пообщаться с избирателями поехали и бывшие кандидаты в президенты – Гарри Мулдаров, Александр Плиев, Дмитрий Тасоев. Двое из них – Плиев и Мулдаров, обратились к народу с призывом поддержать Гаглоева. Продолжает Александр Плиев:

«Уважаемые, дорогие наши сограждане! Мы подошли ко второму туру выборов президента РЮО… Получилось так, что во второй тур вышли Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов. Алана Гаглоева я знаю давно, с детства. Это порядочный, грамотный, умный человек, патриот с большой буквы. Человек, который прожил здесь и прошел все эти испытания, которые мы все прошли за 19 лет, и я этому человеку полностью доверяю. Хочу обратиться ко всем нашим согражданам, чтобы они голосовали за Алана Эдуардовича».

Появилось в сети и одно из трех заявлений, на основании которых ЦИК и должен принять решение об открытии дополнительного участка в Северной Осетии. Это иск, поступивший в Верховный суд РЮО от жительницы РСО-А, уроженки югоосетинского села Додот Ляны Цховребовой. В нем она просит открыть еще два участка – в Алагире и Беслане в связи с их востребованностью.

Заседание Центризбиркма, которое рассматривало этот вопрос 28 апреля, по неофициальной информации, было сорвано представителями правящей «Единой Осетии». Во всяком случае, никаких официальных сообщений по его итогам не было распространено. И Гагиева, и юристы делают ссылку на конституционный закон о выборах, где написано: «…Избирательные участки для граждан республики образуются не позднее чем за 50 и за 40 дней до дня голосования. Это будет нарушением пассивного избирательного права остальных трех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень в первом туре. Выборы уже прошли, впереди повторное голосование, назначенная дата никак не укладывается в сроки образования новых участков».

Напомним, что дата второго тура президентских выборов также была перенесена решением Верховного суда после иска трех жителей Северной Осетии, двое из которых стали обладателями югоосетинских паспортов указом президента Бибилова прямо перед первым туром.

За разъяснением и толкованием избирательного законодательства в части, касающейся возможности открытия новых участков, глава Центризбиркома Эмилия Гагиева в минувшую субботу обратилась в парламент Южной Осетии. Спикер парламента Алан Тадтаев в тот же день сообщил журналистам, что письмо от ЦИК он не получал, «сегодня суббота, выходной день, и парламент не может принимать письма». Пока ничего не знают о созыве заседания, на котором должно быть вынесено специальное постановление, и депутаты – в республике сегодня выходной день. Ситуация может проясниться завтра.

Оппоненты Анатолия Бибилова между тем считают, что на открытых в Северной Осетии дополнительных избирательных участках действующая власть, используя административный и финансовый ресурсы, может произвести массовые вбросы и подкуп избирателей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия