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В Южной Осетии печатают бюллетени для второго тура президентских выборов
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия приступила к изготовлению избирательных бюллетеней для проведения повторных президентских выборов, назначенных на 8 мая.
По словам секретаря ЦИК Кристины Авлоховой, будет напечатано 40 тысяч бюллетеней.
«Избирательные бюллетени, изготовленные для повторного голосования – 28 апреля, были признаны недействительными, и вчера 2 мая, были уничтожены», – сказала Авлохова.
Она напомнила, что ранее суд признал решение ЦИК о назначении даты повторного голосования на 28 апреля незаконным.
«В бюллетенях указывается дата голосования, по этой причине они признаны недействительными и уничтожены», – уточнила Авлохова.
Секретарь ЦИК добавила, что за процессом печатания бюллетеней наблюдают члены комиссии, сотрудники МВД, представители двух зарегистрированных кандидатов.
В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Другие новости дня
Суд в Киеве заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Украины за сепаратизм
Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил депутата Верховной рады трёх созывов и бывшего кандидата на пост президента Украины Олега Царёва к 12 годам заключения. Он признан виновным в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины и к насильственному изменению конституционного строя, сообщает издание "Судебный репортёр".
Речь идёт о высказываниях бывшего депутата в эфирах российских телеканалов в 2014 году. Царёв критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти, вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, напоминает издание. Позднее Киев обвинял его в участии в деятельности пророссийских сепаратистов.
В феврале газета Financial Times писала, что Царёв может быть кандидатом на пост главы пророссийского правительства, которое Москва хочет установить после вторжения в Украину. Он это отрицал.
В марте он призывал главу военной администрации и мэра Кривого Рога сдать город российской армии, напоминает "Украинская правда", кроме того, он приезжал в районы Киевской области, которые контролировались российской армией.
За это он объявлен подозреваемым в уголовном деле о коллаборационизме. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Российский МИД заявил о поддержке правительством Израиля «неонацистского режима в Киеве»
МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на "поддержку неонацистского режима в Киеве". Заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, названо "антиисторическим". Сообщение выложено в официальном твиттере российского ведомства.
В сообщении российского МИД перечисляются два случая сотрудничества евреев с нацистами во Вторую мировую. Из этого делается вывод, что президент Украины Владимир Зеленский может быть президентом неонацистской страны. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство фактически обвинило в неонацизме президента Латвии Эгилса Левитса, также имеющего еврейские корни.
В понедельник политики, чиновники и общественные деятели в Израиле выступили против высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположившего, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни (эта гипотеза научными данными не подтверждается). Российский чиновник также заявил, что многие ярые антисемиты могут быть евреями. В Израиле эти слова встретили с негодованием и назвали примером антисемитизма и расизма.
Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма.
Суд признал виновными обвиняемых в терроризме жителей Панкисского ущелья
Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в терроризме пятерых жителей Панкисского ущелья, задержанных в августе прошлого года в селах Дуиси и Корети.
Юсуф Цатиашвили осужден по статье 328 УК Грузии (пособничество к членству в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности) и приговорен к 12 годам лишения свободы. Магомеда Мачаликашвили, Гамзата Багакашвили, Рамаза Кавтарашвили и Рамаза Маргошвили признали виновными по статье 327 УК Грузии (членство в террористической организации) и приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.
По сообщению прокуратуры, расследование Контртеррористического центра СГБ подтвердило, что гражданин Грузии, связанный с иностранной террористической организацией «Исламское государство» (Юсуф Цатиашвили – ред.), способствовал вступлению в ту же организацию еще четверых граждан Грузии.
Отметим, что жителю села Дуиси Юсуфу Цатиашвили на момент задержания было 38 лет, троим обвиняемым – по 18, одному – 19 лет.
«Новые члены ИГИЛ планировали отправиться в Сирию и воевать в рядах «Исламского государства», что было своевременно предотвращено совместными действиями прокуратуры Грузии и Контртеррористического центра», – сказано в сообщении прокуратуры.
Евросоюз планирует заменить российский газ африканским
Европейский союз рассматривает возможность активизировать сотрудничество со странами Африки в области поставок газа для того, чтобы уменьшить импорт российского топлива. Страны ЕС намерены в 2022 году сократить зависимость от Москвы в энергетической сфере почти на две трети. Документ расширяющий внешнее энергетическое взаимодействие может быть принят Еврокомиссией уже в конце мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.
В документе говорится, что такие страны Африки, как Нигерия, Сенегал и Ангола, "обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа".
Евросоюз намерен увеличить импорт сжиженного газа на 50 миллиардов кубометров в год, а поставки трубопроводного газа не из России на 10 миллиардов кубометров. В проекте документа говорится, что для этого потребуется установить отношения с традиционными поставщиками на новых условиях и расширить торговлю с новыми поставщиками топлива.
План Евросоюза также предполагает поставку дополнительных 15 миллиардов кубометров сжиженного газа из США в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Кроме того, ЕС намерен увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров в год.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить в ближайшие дни.
- Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продаёт как раз в Европу.
- Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.
«Репортёры без границ» констатировали отмену свободы прессы в России
После начала войны с Украиной в России фактически отменено право на свободу прессы. Значительное ухудшение ситуации фиксируется и в Украине. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортёры без границ", представившая 3 мая свой ежегодный рейтинг свободы СМИ.
Россия заняла в ежегодном рейтинге 155 место из 180, это худший показатель в истории страны. В отчёте "Репортёров" напоминается о фактическом введении военной цензуры в России, закрытии независимых изданий и о принятии законов, из-за которых все без исключения журналисты попадают под риск уголовного преследования.
В докладе зафиксировано давление России на правительства стран Центральной Азии, призванное гарантировать, что их СМИ будут освещать войну конфликт более "нейтрально".
Украина опустилась в рейтинге с 97 на 106 место. Эксперты констатировали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Медиа находятся под постоянной угрозой со стороны российских сил, отмечается в документе. На территориях, находящихся под контролем России, украинские СМИ зачастую меняются на кремлёвскую пропаганду. В документе упоминается и о закрытии изданий, которые власти Украины посчитали прокремлёвскими, и о публикациях украинскими изданиями ангажированной информации, что, по мнению авторов исследования, питает публичное недоверие к медиа.
В целом число стран, находящихся в "очень тяжёлом состоянии", стало максимальным с начала публикации исследования. Среди наиболее репрессивных в отношении прессы стран оказалась Мьянма (176 место), где государственный переворот в феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет назад. Из стран бывшего СССР худшая ситуация отмечается в Туркменистане (177 место), Азербайджане (154), Беларуси (153) и Таджикистане (152).
Зато две страны оказались в десятке с лучшей ситуацикй с прессой: это Эстония (4 место) и Литва(9).
В демократических странах поляризация СМИ усиливает и поддерживает внутренние разногласия в обществе, отмечается в документе. Новый всплеск социальной и политической напряженности усиливается за счет социальных сетей и новых СМИ, практикующих журналистику мнений. В этом контексте авторы исследования отдельно упомянули США (46 место), Бельгию (23) и Францию (26).
«Репортеры без границ»: за год состояние журналистики в Грузии ухудшилось
Организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала Индекс свободы прессы за 2022 год, в котором оценивается состояние журналистики в 180 странах мира.
Согласно исследованию, Грузия остается в списке проблемных стран и находится на 89-й строчке с 59,30 баллами. К слову, в 2021-м страна занимала 60-е место с 71,36 баллами.
«Репортеры без границ» оценивают состояние свободы прессы в мире по пяти показателям: политический, правовой, экономический, социальный контекст и контекст безопасности. Грузия получила самый высокий показатель – 80,79 балла в правовой сфере и самый низкий – 41,34 балла в контексте безопасности.
Грузия входит в категорию проблемных стран, разделяя список с более чем 60 странами Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и США, пишет СОВА.
Politico рассказал о готовящемся отмене федерального права на аборты в США
Верховный суд США отменит решение суда 50-летней давности о безоговорочном праве жителей страны на аборты. Это следует из черновика решения, попавшего в распоряжение журнала Politico. В документе сказано, что вопрос абортов должен решаться народными избранниками: технически это будет означать, что решение будет перенесено на уровень парламентов штатов.
1973 году Верховный суд США принял историческое решение по делу Роу против Уэйда, в котором говорилось, что женщины имеют конституционное право на аборты. Согласно данным Politico, все пять консервативных судей Верховного суда из девяти постановили, что этот вопрос не является защищённым Конституцией.
В октябре неправительственная организация Институт Гутмахера, выступающая за поддержку права на аборты, подсчитала, что в случае, если вопрос об их запретах вернётся на уровень штатов, аборты могут станут нелегальными в 26 штатах США из 50.
Вопрос об отмене абортов является одним из поляризующих в американском обществе, решение суда наверняка вызовет масштабные протесты. На это указывает и утечка проекта решения Верховного суда: Politico отмечает, что она случилась впервые в истории.
Армянская оппозиция возобновила акции протеста
Сегодня с раннего утра сторонники оппозиции возобновили акции протеста в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с политикой его правительства по нагорно-карабахскому урегулированию.
Протестующие перекрыли участок проспекта Баграмяна, ведущий от Американского университета до здания Национального собрания, временно парализовав движение транспорта на данном отрезке.
Сосредоточенные там силы полиции задержали и доставили в полицейские участки некоторые протестующих, пишет Радио Азатутюн.
Полиции удалось вывести митингующих на тротуар и открыть дорогу для движения транспорта по проспекту.
Также с утра сторонники оппозиции перекрыли территорию возле здания Службы национальной безопасности на другом конце центра Еревана. Перекрыт был также ряд улиц в районе проспекта Комитаса на северо-западе армянской столицы.
В центре города демонстранты перекрыли перекресток улиц Пушкина и Сарьяна. Произошли стычки между полицейскими и протестующими, некоторых граждан подвергли приводу в полицейские участки. В итоге улица Сарьяна была открыта для движения транспорта, а протестующие двинулись по улице Пушкина.
По предварительным данным полиции, утром было задержано 70 участников акций протеста.
Оппозиция со вчерашнего дня в Ереване проводит акции неповиновения, перекрывая движение транспорта на центральных улицах столицы.
Более 200 демонстрантов были задержаны на несколько часов накануне. Оппозиция заявила о насилии, применяемом в отношении участников акций гражданского неповиновения. Полицейские власти сообщили о начале служебного расследования, как минимум, по одному эпизоду применения насилия в отношении демонстранта.
Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.
Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.
В Берлине прошла встреча президентов Германии и Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Берлин встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча прошла во дворце Бельвю в Берлине.
Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили и Штайнмайер обсудили текущие события в Украине, 30-летний опыт двусторонних отношений и ситуацию на Южном Кавказе.
На встрече было указано, что Грузия имеет полную поддержку Германии в процессе евроинтеграции. Зурабишвили отметила, что подход ЕС к странам-кандидатам изменился и стал более политическим.
Говоря о событиях в Украине, Зурабишвили заявила, что народ Грузии един в вопросе поддержки Киева и выражает ему свою солидарность.
Как было отмечено в ходе встречи, символично, что она совпадает с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Грузия не забывает о важной роли, которую в тот период сыграла Германия в плане политической, экономической и культурной поддержки Грузии, отметила Зурабишвили.
«Если кого-либо можно называть старым другом - это Германию!» – сказала президент Грузии на встрече с президентом ФРГ.
В завершение встречи президент Грузии пригласила Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Грузию, передает «Интерпрессньюс».
Секретарь Совета нацбезопасности Украины заявил о готовности Венгрии к вторжению в страну
Президент России Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной, Будапешт считал, что сможет забрать часть украинской территории. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, его цитирует ТСН.
Чиновник не раскрыл источник своей информации. Он отвечал на вопрос о возможности вступления в НАТО, членом которого является и Венгрия. "Посмотрим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", — сказал Данилов. Будапешт это заявление на момент публикации новости не комментировал.
Отношения Киева и Будапешта значительно охладились после начала войны России с Украиной. Однако и до неё стороны имели значительные разногласия. Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины, украинские власти обвиняют правительство Виктора Орбана в раздаче паспортов в Закарпатье и тесном сотрудничестве с Кремлём.
В начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых тема войны в Украине оказалась одним из основных дискуссионных вопросов между Орбаном и оппозицией.
Оппозиция обвинила премьер-министра в предательстве национальных интересов из-за сотрудничества с Москвой, тот в ответ заявил, что Будапешт пытаются втянуть в украинскую войну. После убедительной победы на выборах Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был одним из соперников, с которым ему фактически пришлось бороться на выборах.
- Данилов заявил, что считает, что Киев не может подписать мирный договор с Москвой. "С Россией мы можем подписать только её капитуляцию", — сказал он в ходе телемарафона.
25 организаций обратились к генсеку ООН в связи с арестом Кара-Мурзы
Двадцать пять международных правозащитных организаций обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить арест и заключение под стражу российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, а также потребовать его немедленного освобождения вместе со всеми другими задержанными и арестованными за протест против войны в Украине.
"Обвинения против Кара-Мурзы ложны и направлены только на то, чтобы заставить замолчать инакомыслие внутри России. Они отражают страх путинского режима перед правдой", – сказано в заявлении правозащитников, среди которых, в частности, представители крупнейших организаций United Nations Watch и Human Rights Foundation.
В конце апреля против Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. В данный момент Кара-Мурза находится в СИЗО.
Отмечалось, что дело возбудили из-за выступления оппозиционера перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".
Ранее Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий в Украине.
Посол США сообщил о готовности Москвы аннексировать Донбасс
Россия планирует аннексировать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и признать независимость Херсонской области после провозглашения там так называемой Херсонской народной республики. Об этом со ссылкой на американскую разведку заявил в понедельник Майкл Карпентер, американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва намерена провести фиктивные референдумы на контролируемых сепаратистами территориях Луганской и Донецкой областей, на которых будет принято решение о присоединении их к России. По словам Карпентера, есть признаки того, что Россия готовит проведение голосование о независимости Херсона.
"Мы считаем, что Кремль может попытаться провести фиктивные референдумы, пытаясь создать видимость демократической и выборной легитимности... Такие фиктивные референдумы, сфальсифицированные результаты не будут признаны законными, как не будут признаны законными любые попытки дополнительной аннексии территории Украины." - подчеркнул Майкл Карпентер.
Подобные шаги могут быть предприняты в середине мая. Косвенно на такие планы указывают похищения мэров городов и членов местных советов на территориях оккупированных российскими войсками, а также отключение интернета и сотовой связи, и планы введения российской школьной программы в местных школах.
УЕФА не допустил российские команды до международных турниров на следующий сезон
Союз европейских футбольных ассоциаций не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы – до еврокубков в сезоне 2022/23. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признана не подходящей. Заседание исполкома организации прошло в понедельник, 2 мая, говорится на сайте союза.
Женская сборная России не допущена до запланированного к проведению чемпионата Европы, вместо нее в финальном турнире в Англии сыграет португальская команда. Команду снимут с отборочного турнира к чемпионату мира, она занимала там второе место в группе. С соревнований также сняли российскую молодежную сборную, футзальные команды и команды по пляжному футболу.
Ранее Международная федерация футбола ФИФА сняла российскую сборную с квалификации к чемпионату мира, проведение которого запланировано в Катаре в ноябре – декабре этого года. Это случилось после того, как сборные Польши и Швеции заявили, что не будут играть с российской командой – из-за вторжения России в Украину.
- В Российском футбольном союзе заявили, что не согласны с решением УЕФА и намерены обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, - передает Sports.ru.
В результате ракетного обстрела Одессы есть погибшие и раненые
В понедельник в Одессе прогремели как минимум два мощных взрыва. По сообщению местной администрации, они стали результатом ракетного удара, который был нанесен российскими войсками «по объекту городской инфраструктуры и религиозному сооружению». Куда именно попали ракеты - не уточняется.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о как минимум одном погибшем, 13-летнем ребенке, и одной раненой - 17-летней девушке. При этом, как заявил Гончаренко, по предварительным данным есть и другие погибшие и пострадавшие.
Это не первый ракетный удар, нанесенный по Одессе. 30 апреля в результате обстрела была выведена из строя взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. За неделю до этого снаряд попал в жилой дом на окраине города. Тогда погибли восемь человек, среди которых трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Они стали первыми за два месяца войны мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта.
В Минобороны России в тот день заявили, что «высокоточным орудием» был поражен военный аэродром под Одессой.
- В конце февраля Владимир Путин, отдавая приказ о начале вооруженного вторжения на территорию Украины, пообещал найти и наказать всех виновных в гибели жителей Одессы 2 мая 2014 года, когда в городе произошли столкновения между сторонниками и противниками киевского Майдана. Путин заявил, что имена виновных установлены российскими следственными органами.
В Москве задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа
В центре Москвы вечером 2 мая задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа. Об этом сообщают издания «База« и «Медиазона«. Они публикует фотографии с места инцидента и задержания подозреваемого.
Инцидент произошел у Театральной площади у Кремля. На записи очевидца, попавшей в распоряжение «Медиазоны», видно, что у машины обуглилась передняя часть сбоку. Свидетель уточнил, что автобус «горел пару минут», потом его потушили.
Мотивы нападавшего неизвестны, никакой информации о нем на момент публикации новости не было. В марте суд в Москве приговорил к двум годам колонии участницу антивоенного выступления, метнувшую бутылку с зажигательной смесью в полицейских: емкость не разбилась, жидкость не воспламенилась.
Родные Саакашвили анонсируют непрерывные акции
Родные третьего президента Грузии Михаила Саакашвили анонсировали масштабные митинги после того, как истек срок ультиматума с требованием в адрес правительства позволить вывезти политика за границу с целью лечения.
Как заявил на брифинге брат Саакашвили, уже завтра, 3 мая, начнутся встречи с неправительственными организациями и гражданским сектором, пишет SOVA.
«План такой: у нас очень мало времени. Мы решили с завтрашнего дня начать активно общаться со всеми, в первую очередь мы должны поговорить с врачами. Также есть сигналы, что его святейшество патриарх может уделить нам время, чтобы мы объяснили ему состояние нашего Миши. Мы продолжим встречи с неправительственным сектором и гражданским обществом. Более того, мы анонсируем непрерывные акции, которые начнутся в масштабах всей страны после этих встреч. Если понадобится, то мы проведем масштабную акцию. Дату мы озвучим в ближайшие дни», - заявил Давид Саакашвили.
Число россиян, выехавших в Армению и Грузию, резко возросло
Федеральная служба безопасности России, к ведению которой относится пограничная служба, признала резкий рост числа покинувших страну граждан в январе-марте 2022 года. В Грузию поток россиян увеличился почти в пять раз, в Армению – в три раза, следует из данных, опубликованных на портале официальной статистики (ЕМИСС).
В феврале началось российское вооружённое вторжение в Украину.
В первом квартале 2022 года в Армению выехали 134 тысячи россиян. Большинство выехавших — 78 тысяч — указали частную цель визита, 41 тысяча – туризм. Для сравнения: за три первых месяца 2021 года из России в Армению выехали всего 44 тысячи граждан.
В Грузию – через единственный сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе – выехали 38 тысяч россиян. 28 тысяч из них выбрали частную цель отъезда. Для сравнения: в первом квартале 2021 года границу пересекли только восемь тысяч граждан России. При этом многие приезжают в Грузию не через Ларс, а воздушным путем – через Армению или Турцию.
Также замечен значительный рост выезжающих в Узбекистан (53 тысяч человек против 15 тысяч годом ранее), Таджикистан (40 и 8 тысяч, соответственно) и Азербайджан (56 тысяч и 20 тысяч).
Кроме того, значительно вырос поток россиян в исламские страны: в Бахрейн (почти три тысячи выехавших, в прошлом году только трое), в Египет (351 тысяча, в прошлом году – 16 тысяч), в Саудовскую Аравию (пять тысяч, в прошлом году 45 человек), в ОАЭ (263 тысячи, в прошлом году 115 тысяч), в Ливан (810 против 110 в прошлом году). В десять тысяч раз – с девяти человек до более 90 тысяч – вырос поток россиян в Доминиканскую республику.
Значительную миграцию россиян связывают с рядом факторов, в том числе со снятием ковидных ограничений, которые в 2021 году еще действовали во многих странах. Одной из ключевых причин роста числа выехавших из России также, очевидно, стало вторжение в Украину.
«Верхний Ларс – одна из редких возможностей уехать из России на машине, поэтому это направление стало неимоверно популярным. Многие затем через Грузию едут далее в Турцию или отправляют на пароме автомобиль в Болгарию. Большинство из них – люди, несогласные с путинским режимом и войной», – сказал Кавказ.Реалии автор крупнейшего телеграм-канала о Грузии на русском языке, активист Николай Левшиц. По его словам, среди эмигрантов много специалистов в сфере IT, которые опасаются за свою безопасность.
- В марте авторы проекта Ok Russians сообщили о том, что не менее 300 тысяч россиян покинули страну после начала войны. Самые популярными направлениями стали Армения, Грузия и Турция. Примерно треть уехавших — работники IT-сферы.
- По данным грузинского Института развития свободы информации (IDFI), в марте 2022 года в Грузию въехали 43 152 гражданина России, 19 898 граждан Беларуси и 16 669 граждан Украины. По состоянию на конец марта остались в стране (разница между въездом и выездом): граждан России – 17 201, Беларуси – 14 030, Украины – 8151.
Британия сообщила об атаке пропутинских «троллей» на политиков
Правительство Великобритании заявило, что российские "интернет-тролли" нападают на аккаунты политиков ряда стран в соцсетях, а также используют мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников.
"Киберсолдаты безжалостно нападают на аккаунты политиков Великобритании, ЮАР и Индии, рассылая им пропутинские и провоенные комментарии", – сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, цитируя исследование, профинансированное правительством и ранее не публиковавшееся.
"Это полностью соответствует тому, что я наблюдал в действиях Агентства интернет-исследований", – говорит американский исследователь Даррен Линвилл, слова которого приводит Guardian. Линвилл с 2017 года изучает деятельность этой российской организации, которую называют "фабрикой троллей". Считается, что она связана с Кремлём.
"Российские "тролли" набирают невероятную популярность в социальных сетях благодаря дезинформации, направленной на то, чтобы посеять сомнения о происходящем в Украине", – предупреждает Линвилл. По его словам, российская пропаганда становится всё более децентрализованной, а посты "троллей" – всё более аутентичными. Теперь их можно встретить во всех популярных социальных сетях. Раньше, чтобы их заметили, "тролли" комментировали посты популярных блогеров. Сейчас они активно ведут и собственные аккаунты. Особенно поразительно их влияние в социальной сети TikTok: на "троллей" подписаны сотни тысяч пользователей.
Стратегия "троллей", как утверждают эксперты, заключается не в том, чтобы заставить людей поверить во что-то новое, а в том, чтобы посеять сомнения и вызвать недоверие к качественным источникам информации.
- Социальные сети пытаются бороться с российской пропагандой. Twitter сообщает, что с начала войны удалил более 100 тысяч аккаунтов за распространение фейков. Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram (в России ее включили в список "экстремистских организаций", а соцсети заблокировали), утверждает, что специально наняла экспертов для проверки дезинформации и неаутентичного поведения. TikTok с февраля 2021 года маркирует сомнительные сообщения специальным баннером.
Пожары в Сибири: в Минусинском районе введён режим ЧС
В ряде регионов России в Сибири и на Дальнем Востоке горят леса и степная трава. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Краснодарском крае. В Минусинском районе этого края введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает Сибирь.Реалии.
В районе села Знаменка - лесной пожар площадью 250 гектаров и горит сухая трава, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее спасатели сообщали об очагах у сёл Кривинское и Лугавское. Сообщалось, что их жителей готовят к эвакуации, однако вечером в понедельник в МЧС заявили, что непосредственная угроза населённым пунктам миновала.
Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 привлечены для борьбы с пожаром в Минусинском районе, уточнили в МЧС.
Тайга.инфо сообщает также о пожарах в Омской области. На одном из участков огонь подошёл к железной дороге.
- В Красноярском крае действует особый противопожарный режим. По данным "Авиалесоохраны" на 2 мая, в 2022 году горели уже более 10 тысяч гектаров территории с лесом — это крупнейший показатель среди субъектов Сибирского федерального округа.
- Ранее режим ЧС был введен в Зейском муниципальном округе Амурской области.
CNN: российские военные похитили сельхозтехнику в Мелитополе, но не смогли ей воспользоваться
Российские военные вывезли из украинского города Мелитополь сельскохозяйственную технику общей стоимостью 5 млн долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного местного бизнесмена.
Технику из дилерского центра John Deere "Агротек" перевезли в Чечню, однако после 700 миль она перестала работать – ее удаленно заблокировали.
Собеседник CNN рассказал, что сначала российские солдаты захватили два комбайна, трактор и сеялку. А в течение нескольких следующих недель вывезли все остальное: всего 27 единиц техники.
Часть техники доставили в соседний поселок, остальное повезли в Чечню. Согласно данным GPS-навигаторов, последний раз техника была замечена в чеченском поселке Закан-Юрт.
Сейчас заблокированную технику невозможно даже включить, однако по данным источника CNN, "угонщики, кажется, нашли консультантов в России, которые пытаются обойти защиту".
Другие источники CNN в Мелитопольской области утверждают, что российские военные начали воровать и зерно. По словам одного из собеседников, "оккупанты предлагают местным фермерам разделить их прибыль 50% на 50%". Однако фермеры на оккупированных территориях не могут вывозить свою продукцию из-за закрытых портов, поэтому российские военные забирают зерно и везут его в Крым.
В Израиле возмущены словами Лаврова о «еврейской крови» Гитлера
В Израиле возмущены словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в воскресенье интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, предположив, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь".
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в понедельник назвал слова Лаврова "ложью", которая призвна возложить ответственность за уничтожение евреев во время Второй мировой войны на них самих. Беннетт также призвал немедленно прекратить использовать отсылки к Холокосту в политических целях.
Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал, что слова Лаврова "не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме – это "самый низменный уровень расизма".
Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова Лаврова "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения". Их осудили и другие израильские политики. Сообщается, что российский посол был вызван в МИД Израиля.
О Гитлере Лавров упомянул в контексте так называемой денацификации Украины, которой, по утверждениям российских властей, в ходе войны добивается Москва. Говоря о президенте Украины, Лавров сказал: "Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи" (цитата по сайту МИД РФ).
Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни – в том числе и говоря о своём неприятии нацизма. О том, что среди предков Гитлера якобы были евреи, утверждал, в частности, Ганс Франк, повешенный в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала. Эта гипотеза научными данными не подтверждена; фюрер не идентифицировал себя как еврея и стремился уничтожить еврейский народ.
- Израиль с начала войны в Украине, осудив действия России, воздерживается от введения против неё санкций и поставок Украине оружия – за что подвергается критике в Киеве.
- Лавров в своём интервью на вопрос о том, требует ли Россия от президента Украины, чтобы он сдался, ответил, что Зеленский должен не сдаться, а отдать приказ прекратить сопротивление. Чем это отличается от сдачи, Лавров не пояснил. При этом он сказал, что цель России – не смена власти в Украине, а безопасность для так называемых народных республик Донбасса и для России.
- Также Лавров заявил, что цели завершить боевые действия к 9 мая перед российскими войсками не стоит.
- Глава МИД России открытым текстом признал существование так называемой "ЧВК Вагнера". Ранее российские власти или отрицали его, или отвечали уклончиво, говоря об инициативах частных лиц. По словам Лаврова, "ЧВК Вагнера" существует, а её бойцы действительно присутствовали в ряде стран Африки, включая Ливию и Мали. При этом Лавров отрицает, что бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в войне в Украине.
Кокойты разрешили провести учредительный съезд партии «Патриоты Алании»
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия выдало экс-президенту Эдуарду Кокойты документы, необходимые для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической партии «Патриоты Алании». В Telegram-канале Кокойты опубликован документ, подписанный главой Минюста Залиной Лалиевой.
Сообщается, что инициатива о создании партии, которая смогла бы консолидировать все югоосетинское общество, принадлежит «неравнодушным гражданам республики». Сторонники Кокойты считают, что новая партия должна «иметь юридические полномочия отстаивать интересы народа Южной Осетии, добиваясь торжества Конституции».
Отметим, что Эдуарда Кокойты не допустили до участия в президентских выборах. После этого он заявлял, что выборы являются нелегитимными.
7 апреля действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назначил Кокойты «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
ЕС может сделать для Венгрии исключение из нефтяного эмбарго
Еврокомиссия может сделать исключение из обсуждаемого эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии и Словакии – учитывая зависимость этих двух стран от поставок российского сырья. Об этом в понедельник сообщает Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.
Как ожидается, предметное обсуждение шестого пакета санкций против России в связи с её вторжением в Украину начнётся на уровне послов ЕС на этой неделе. Предполагается, что в нём будет и предложение к концу года ввести эмбарго на поставки сырой российской нефти. Эта мера оценивается аналитиками как одна из наиболее серьёзных санкционных мер, пока не использованных ЕС (в отличие от Великобритании и США).
По сообщениям СМИ, многие страны, включая Германию, которые первоначально выступали против эмбарго, теперь поддерживают эту меру. У Венгрии, однако, сохраняются возражения. Представитель венгерского правительства в воскресенье заявил, что Будапешт не поддержит расширение санкций за счёт поставок российских энергоносителей, если оно затронет Венгрию.
Поскольку для одобрения санкций нужно согласие всех стран ЕС, возникла идея компромисса – сделать для Венгрии и соседней Словакии исключение или же предоставить им длительный переходный период.
Ожидается, что проект нового пакета санкций будет представлен в среду.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что в ЕС пока ещё нет консенсуса по поводу эмбарго, однако Берлин выступает в его поддержку. По его словам, рост цен на топливо, очевидно, неизбежен, но "нефтяного шока" не будет, поскольку Россия не занимает монопольного положения на рынке поставок нефти в ЕС.
Власти Венгрии наиболее сдержанно среди всех стран ЕС относятся к ужесточению санкций против России. Будапешт также не поставляет Киеву оружие. Это вызывает критику Украины и ряда стран ЕС в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.
Зеленский критикует Турцию за приём российских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию отказаться от "двойных стандартов" в отношениях с Украиной.
"С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны – мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма", – сказал Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.
Зеленский назвал действия Турции "несправедливыми" и призвал турецкие власти выбрать между российскими туристами и "правдой", если они хотят иметь дружеские отношения с Украиной.
Турция после российского вторжения в Украину, заявляя о поддержке Киева, не стала вводить санкции против Москвы. Кроме того, власти Турции разработали "дорожную карту" по привлечению туристов из России. Среди прочего программа включает кредитную поддержку турецких туроператоров, базирующихся в России, и создание двух авиакомпаний для перевозки российских туристов.
Сегодня после молитвы, посвященной мусульманскому празднику Ид-аль Фитр, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине не должна негативно отразиться на туристическом сезоне. Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин уже пообещал ему поддержку в этом направлении.
Также Эрдоган сообщил, что вскоре собирается обсудить с Путиным ускорение эвакуации из Мариуполя и экспорт зерна из Украины и России.
Турция традиционно популярное направление для российских туристов. Ожидается, что в этом году её популярность ещё более возрастёт, поскольку страны ЕС закрыли небо для полётов в Россию и резко сократили выдачу россиянам виз. Компания "Аэрофлот", после начала войны отменившая почти все зарубежные рейсы, объявила, что снова начнёт летать в Турцию.
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