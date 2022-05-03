Зураб Барциц: «Бывали такие случаи, когда в нас бросали боевую гранату»

«Выиграть в суде квартирную тяжбу – это вовсе не значит выселить незаконно проживающих в этой квартире», – частенько говорили в Абхазии. Лишь пять лет назад в республике была создана Служба судебных исполнителей.

Сегодня в Сухуме дали пресс-конференцию руководитель Службы судебных исполнителей Минюста Абхазии Зураб Барциц и его заместитель Сандро Гадлия. Эта структура начала функционировать в республике всего пять лет назад, в мае 2017-го. Закон «О Службе судебных исполнителей» был принят парламентом Абхазии в январе 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года. До этого судебные исполнители, правда, были при судах. Но у них, одиночек, почти ничего не клеилось. А потом судисполнителей решили перевести в ведение исполнительной власти и создать специализированную, достаточно крупную организацию. Зураб Барциц рассказал:

«У нас по штату было более сорока человек, штаты были спущены. Однако люди неохотно шли на должность судебного исполнителя. И тогдашнее руководство страны пошло на то, чтобы поднять заработную плату».

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Барциц уточнил, что сейчас в штате 32 сотрудника. Почему же эта служба, где, в частности, надо заниматься сносом незаконно возведенных построек, выселением из незаконно занятого жилья, в условиях Абхазии особенно «опасна и трудна»? Он говорит:

«Работать в этой службе не так-то легко и просто. Те лица, которые пришли в тот период, им сложно было. И мне сложно было. Многие ушли. Население наше не готово было к такому повороту событий… Судебные решения в большом количестве поступили в нашу службу. Принятые ранее судебные решения десятых годов, да и раньше, двухтысячных годов, которые не исполнены были, массой поступили к нам из всех регионов – Гагрский суд, Гудаутский суд, Очамчырский суд... За время существования службы, с 2017 года, к судебным приставам поступило 5 945 исполнительных документов. Общая сумма денег, которую по этим документам должны взыскать приставы, составляет 1,736 миллиарда рублей, 5,8 миллионов долларов США и 9500 евро…

В задачи службы входит и снос незаконных построек. Представьте себе: в Абхазии приходить с исполнительным листом в дом, в котором проживает семья, или в здание, в котором человек занимается бизнесом, и требовать их снести. Бывали такие случаи, когда в нас бросали боевую гранату, оружие поднимали, стреляли в наших сотрудников. Было разное. В первые годы было особенно сложно, но постепенно люди все-таки привыкают к тому, что есть судебное решение и его надо исполнять…

Но до сих пор звучат угрозы, оскорбления. И, знаете, телефонное право никто не отменял. Мы, скажем, уведомили гражданина или гражданку, что, мол, вам необходимо освободить квартиру. И тут же начинается со всех сторон… При всем уважении ко всем ветвям власти… Мы все в Абхазии друг друга знаем, все общаемся, всем хотим помочь, продемонстрировать свое хорошее отношение к тому или иному лицу. И в итоге что? Хорошо, один человек попросил – мы отложили на неделю. Второй попросил – отложили на месяц. Третий – еще на месяц. А тот, который ждет результата, когда освободят его квартиру, говорит мне: «Ты, наверное, столько заработал на мне. Потому что ты столько времени откладывал!..» Вот неделю назад такое было».

Так сколько за пять лет удалось взыскать рублей с должников по кредитам и так далее? Когда об этом спросили журналисты, оказалось, что примерно 183 миллиона, то есть всего около десятой части требуемого. А какова ситуация с неплательщиками алиментов? Сандро Гадлия сказал:

«В настоящее время у нас в производстве 173 материала о взыскании алиментов. И мы не можем говорить, что хотя бы пятьдесят процентов из них уже платит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия