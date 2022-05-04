Работники заводов по розливу «Боржоми» вышли на акцию протеста

Акцию протеста проводят сотрудники компании по розливу грузинской минеральной воды «Боржоми».

Сотрудники протестуют против новых контрактов, которые предложило им руководство. Они утверждают, что условия – хуже, чем были ранее.

По новым условиям, ставка оплаты сверхурочной работы снижена со 140% от зарплаты до 125%, из контрактов исчезли премии. На время вынужденного простоя сотрудникам компании предложили трехмесячный контракт с сохранением половины от зарплаты.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», протестующие готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. Они требуют встречи с гендиректором компании Иване Мачавариани и главой правительства Ираклием Гарибашвили.

Акцию протеста поддержал Профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, который защищает интересы 400 человек, работающих на заводах IDS Borjomi.

Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. На следующий день премьер Грузии пообещал скоро сообщить «приятную новость» по судьбе «Боржоми».

С 2013 года контрольный пакет акций IDS Borjomi International принадлежит российской «Альфа-Групп». Ее основатель Михаил Фридман включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции из-за войны в Украине.