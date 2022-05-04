«За жизнь!» – в Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время недавнего разговора по видеосвязи с Папой Римским Франциском в течение 20 минут «с картой в руках» приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. Об этом сказал глава Католической церкви в интервью итальянской газете Coriera della Sera.

В интервью понтифик рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов приехать в Москву. По словам Франциска, такая поездка была бы более важной, чем посещение им Киева.

При этом Папа Римский скептически относится к идее того, что патриарх Кирилл мог бы помочь ему убедить Путина прекратить огонь. В этом контексте Франциск упомянул об эпизоде с картой. Ответом на слова Кирилла, как говорит Папа, были такие его слова: «Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира». По мнению Папы Римского, патриарх «не может превратиться в путинского алтарника».

При этом Папа упомянул о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают наиболее близким к Путину из лидеров европейских стран, говорил ему, что Россия планирует завершить боевые действия к 9 мая. На чем основан такой прогноз, кроме символического значения годовщины победы над Германией, в тексте не сказано. «Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», - подытоживает Франциск.

Патриарх Кирилл прямыми словами не поддержал российское вторжение в Украину, однако с начала войны сделал ряд заявлений, солидаризирующихся с политикой российских властей. В частности, он сказал, что в Донбассе идет «метафизическая» борьба, смысл которой, помимо прочего, в том, что жители Донецка не хотят проводить гей-парады.

Во вторник 3 мая после литургии в Москве Кирилл, в частности, заявил: «Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи».

Эта цитата широко разошлась в социальных сетях, и многие комментаторы указывают на спорность утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала, и приводят примеры обратного - от агрессий средневековой Руси до нынешнего нападения на Украину.