Версия обвинения – битва за «общак»

Верховный суд Абхазии продолжает рассмотрение громкого дела о так называемом тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года.

Напомним, что в тот по-летнему теплый и солнечный день на площадке со столиками у входа в ресторан «Сан-Ремо» группа лиц в масках, камуфлированной одежде, открыв из автоматов стрельбу, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Позже, через полторы недели, от полученных при стрельбе ран скончалась находившаяся в тяжелой коме в отделении реанимации Республиканской больницы официантка ресторана Доминика Акиртава. ЧП не только вызвало большой резонанс в обществе, но и повлекло за собой цепочку событий, которые в ряду прочего привели к досрочной отставке в январе 2022 года четвертого президента Абхазии Рауля Хаджимба, досрочным выборам в марте главы государства и победе на них Аслана Бжания.

За два с половиной года, минувших с того убийства, воспоминания о нем в абхазском обществе, конечно, были заслонены многим: и коронавирусной пандемией, и энергетическим кризисом, усугубленным запрещенной работой майнинг-ферм, и, конечно, военными действиями на Украине… Между тем только сейчас, похоже, близится к завершению судебный процесс по делу о тройном убийстве.

Предварительное следствие по нему длилось долго. Только после полутора лет после убийства, 30 апреля 2021 года, Генеральная прокуратура РА утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Чкадуа Эрика Юрьевича, Бганба Беслана Тотовича, Ахалая Дато Ревазовича, Ахалая Демура Ревазовича и Блабба Аслана Дауровича, обвиняемых в совершении умышленного убийства общеопасным способом троих названных граждан и покушении на убийство еще двоих, оказавшихся в зоне обстрела.

Судебный процесс начался почти год назад, 26 мая. Поначалу под председательством судьи Мимозы Цушба, с участием судей Романа Кварчия, Генри Гамисония. Однако суд отстранил судью Цушба от рассмотрения данного дела по ходатайству стороны защиты, так как племянница судьи принимала участие в качестве следователя в следственных действиях по делу. Далее процесс продолжался под председательством судьи Майи Квициния. Кроме того, сперва он проходил в здании Верховного суда республики, но с 12 июня по ходатайству СГБ и МВД был перенесен в здание СГБ в связи со скоплением автомобилей у здания Верховного суда и обращением к президенту Абхазии адвокатов стороны защиты «об обеспечении им должной безопасности с учетом имеющейся у СГБ информации о возможных провокационных ситуациях заинтересованных сторон, которые могут выйти из-под контроля».

Судебное следствие получилось затяжным. То некоторые подсудимые меняли адвокатов. То, например, заседание было перенесено в связи с тем, что подсудимые Беслан Бганба и Демур Ахалая отказались выходить из камер. Бганба отказался явиться на суд из-за головной боли и отметил, что против проведения заседания в его отсутствии. То во время последней пандемийной волны сразу несколько участников процесса заболели коронавирусом… А вот какую справку от руководства Службы госбезопасности зачитывала в нынешнем феврале на процессе Майя Квициния (из репортажа «Абаза-ТВ»):

«1 февраля 2022 года были приглашены врачи-психиатры для консультаций подсудимого Чкадуа, поскольку на протяжении нескольких дней наблюдались странности в поведении заключенного. После проведенной беседы с Чкадуа и его осмотра врачами-психиатрами Ануа и Чанба было дано заключение о депрессивном расстройстве на фоне перенесенной ковид-инфекции с последующим лечением в условиях СИЗО СГБ республики».

Вчера, 3 мая, стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. Справка составлена начальником отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики. При этом адвокат со стороны подсудимых Марина Тания выступила против оглашения документа, аргументируя это тем, что он «не имеет никакого значения для доказательства вины» подсудимых. Однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Итак, согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба (по кличке Пыза). Шамба и Авидзба были «самыми приближенными сподвижниками» Барцба. Одной из главных причин преступления, говорится в справке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии. В течение нескольких лет гудаутский клан, используя методы физического воздействия в отношении своих противников в преступной среде, полностью взял под контроль сферу влияния над всеми коммерческими и иными структурами в Абхазии. Так называемый воровской общак перешел на их сторону. Между кланами периодически возникали конфликты. В августе 2017 года в Сухуме члены гудаутского клана воров Шамба и Авидзба нанесли побои двум сухумским ворам в законе Темуру Гвасалия и Темуру Ахуба (Маколя и Динрид), «тем самым унизив их статус в воровском мире». Члены гудауткого клана объявили, что Гвасалия и Ахуба «больше не воры». После этого Гвасалия уехал из Абхазии для встречи с влиятельными криминальными авторитетами для удержания своего статуса вора и поддержки со стороны других влиятельных воров в законе.

24 августа 2017 года в Гудауту прибыли воры в законе Николай Дгебуадзе (Ника), Роман Дмитриев (Рома Ставропольский) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Они приехали в Абхазию для встречи с лидером гудаутского клана воров в законе Раулем Барцба. На встрече завязалась драка. Барцба был избит, но сумел произвести несколько выстрелов в нападавших – Исмаилова и Дгебуадзе. По оперативным данным, Дгебуадзе прибыл в Гудауту, чтобы отомстить за свое избиение гудаутскими ворами. Дгебуадзе является сторонником преступного клана воров в законе Гелы Кардава, проживающего в Москве. Он всячески пытается вернуться в Абхазию и установить свое влияние, поддерживаемое грузинскими преступными кланами, что идет вразрез с интересами местного криминалитета, а именно клана, возглавляемого Барцба.

А весной 2017 года в Абхазию в поддержку сухумским ворам прибыл вор в законе Тенгиз Лакербая. Он проводил агитацию по укреплению своих позиций, переросшую в конфликт с гудаутскими ворами, которые «не признали его вором».

В 2018 году неустановленные лица выстрелили в машину жены Рауля Барцба из гранатомета. «Одна из возможных версий данного преступления подразумевала под собой устрашающий акт предупредительного характера в отношении Барцба», – говорится в справке.

Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами. Последний на тот момент контролировал «положение» в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана – Эрик Чкадуа и Беслан Бганба. Сторонники гудаутского клана Астамур Гунба и Гарри Авидзба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадуа и Бганба, отправленные затем в медсанчасть с травмами. Авидзба и Гунба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадуа и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадуа был помещен под домашний арест.

В сентябре 2019 года в ходе конфликта в Сухуме вор в законе Темур Ахуба выстрелил в Гарри Авидзба. Он был задержан и содержится в ИВС МВД.

По информации, поступившей в МВД, сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому «следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авидзба и Шамба как месть сухумского клана воров», сказано в справке.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с адвокатом Ингой Габилаиа, которая защищает на процессе сторону потерпевших. Мы поинтересовались у нее, насколько близко, по ее ощущениям, завершение суда. Она сказала:

– Наверное, еще полгода это все будет длиться.

– Полгода?

– Я думаю, еще полгода где-то.

– А я думал, что скоро уже прения сторон будут…

– Еще исследования с нашей стороны, и сколько еще со стороны подсудимых будут представлять! Там много защитников и много подсудимых. По идее, у них активная защита будет. Мне кажется, что это еще затянется, мне кажется, надолго. Это мои прогнозы, но…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия