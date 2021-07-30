Длинное жаркое судебное лето в Абхазии: фрагменты

Нынешним летом получилось по разным причинам так, что нам не довелось побывать ни на одном заседании ряда судебных процессов, которые привлекали и продолжают привлекать большое внимание абхазской общественности. Но чтобы они не выпали из поля зрения радиослушателей и читателей сайта «Эха Кавказа», мы решили предложить вам сегодня обзор хода двух таких судебных разбирательств.

Прежде всего, конечно, это процесс по делу о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной.

22 ноября 2019 года в 14.43 в Сухуме, у входа в ресторан «Сан-Ремо», группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря того же года. 2 декабря 2019 года на фоне событий депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.

Примечательно, что сыгравший немаловажную роль в том, что произошли эти отставки, Герой ДНР Ахра Авидзба в марте текущего года был арестован вместе со своими друзьями-охранниками из ДНР по подозрению в незаконном хранении оружия. 11 июня Гулрыпшский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 10 тысяч рублей, и он вместе с другими обвиняемыми был освобожден в зале суда. Но Ахра Авидзба еще находился под стражей, когда 26 мая в Верховном суде Абхазии начался процесс по делу о «тройном убийстве».

Согласно обвинительному заключению, утвержденному Генпрокуратурой РА 30 апреля 2021 года, перед судом предстали Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба, братья Дато и Демур Ахалая.

Суд начался под председательством судьи Мимозы Цушба с участием судей Романа Кварчия и Генри Гамисония. Однако затем по ходатайству стороны защиты суд отстранил судью Цушба от рассмотрения данного дела, так как ее племянница Лаура Цушба принимала участие в качестве следователя в следственных действиях по делу, а именно: в осмотре места происшествия, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса РА.

Заседание суда – уже под председательством судьи Майи Квициния – 12 июня по ходатайству СГБ и МВД было перенесено в здание СГБ в связи со скоплением автомобилей у здания Верховного суда и обращением к президенту Абхазии адвокатов стороны защиты «об обеспечении им должной безопасности с учетом имеющейся у СГБ информации о возможных провокационных ситуациях заинтересованных сторон, которые могут выйти из-под контроля».



На этом заседании вместо адвокатов Константина Чагава и Эсмы Колбая, которые защищали интересы Демура Ахалая, но от услуг которых он отказался, интересы обвиняемого представляли адвокаты Автандил Чкадуа и Тимур Парулуа.

Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба около двух часов зачитывал обвинительное заключение. Согласно ему, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, которые относились к сухумскому клану воров в законе, в начале сентября 2019 года создали «устойчиво-организованную вооруженную группу» для нападения и совершения убийств. В мае 2019 года они были избиты в СИЗО МВД «с одобрения главарей гудаутского клана воров в законе» Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, после чего и разработали план мести и убийства. В свою банду Чкадуа и Бганба вовлекли сторонников сухумского клана воров в законе Аслана Блабба, Дато и Демура Ахалая. По плану Дато Ахалая должен был обеспечивать банду боеприпасами и оружием, Демур Ахалая должен был приобрести автомобиль, а Аслан Блабба участвовать в его тонировке. С целью умышленного убийства Шамба и Авидзба с сентября по ноябрь участники банды изучали наиболее частые места их посещения, выбирая место для совершения нападения. 22 ноября участники банды получили информацию о месте нахождения Шамба и Авидзба, вооружились автоматами, в масках и комуфлированной форме на машине, примерно в 14:40 подъехали к ресторану «Сан-Ремо», где находились Шамба и Авидзба, и из трех автоматов произвели не менее 80 выстрелов. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места, по пути Бганба и Чкадуа пересели в другую машину и были вывезены к месту проживания Бганба. В это время Дато Ахалая и неустановленное следствием лицо подожгли автомобиль Toyota и находящиеся в нем орудия преступления на улице Деповской.



Подсудимые с предъявленными обвинениями не согласились, свою вину не признали и отрицали факт участия в преступной группировке.

Следующее заседание по делу состоялось 22 июня. На нем должны были быть допрошены свидетели и потерпевшие, связанные с хищением автомобилей Эриком Чкадуа. Однако обвиняемый Дато Ахалая заявил, что ему и остальным подсудимым представили обвинительные заключения не в полном объеме, лишь частично. Вручал копии обвинения следователь Барциц. Ахалая в документах расписаться отказался, их подписал начальник ИВС. Адвокат Марина Тания, защищающая интересы троих подсудимых, выступила с ходатайством, в котором указала на допущенные ранее нарушения УПК, в частности, то, что обвиняемым были вручены для ознакомления только выдержки из обвинительного заключения, а не копии его в полном объеме. В связи с этим Тания попросила суд вернуть дело следователю, чтобы устранить эти недочеты. Обвинение возражало, считая, что в любом случае с обвинительным заключением в полном объеме подсудимые могут ознакомиться в ходе судебного следствия. Марина Тания заявила (воспользуемся эфиром «Абаза-ТВ»):

«Несколько раз наши оппоненты повторяли, что защита нацелена на затягивание процесса. Но закон нам дает право выступать с ходатайством на любой стадии процесса, даже в конце его. Вот тогда бы это выглядело как затягивание. Но мы с самого начала заявили о чистоте… Поэтому просим удовлетворить данное ходатайство».

Выслушав доводы сторон, суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Но и на заседании 27 июля судебный процесс не продвинулся дальше. Дело в том, что подсудимый Демур Ахалая принял решение еще раз сменить адвокатов. Теперь его интересы в суде будет представлять адвокат Мазона Цвижба, которая запросила у суда время на изучение материалов дела – 20 дней. Судьи приняли решение сократить этот срок до двух недель.

Сторона обвинения предложила продолжить процесс, поскольку в тот день должны были допрашиваться свидетели, никак не связанные с обвинениями в отношении Ахалая, но Мазона Цвижба сказала:

«Я хочу знать материалы всего дела, всю ситуацию. И не хочу, чтобы я сидела здесь как бы сбоку припеку и не понимала ситуацию. Я хочу полностью владеть ситуацией, материалами уголовного дела, чтобы у меня была возможность задавать вопросы».

Заседание было перенесено на 9 августа.

«Кто этот господин Филимонов?»

В этом месяце внимание общества было привлечено также к делу, которое рассматривала кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Она приступила к рассмотрению жалобы осужденного Ачба адвоката Инги Габилаиа 10 июля.

5 мая с.г. Сухумский городской суд признал бывшего гендиректора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба в хищении почти 20 миллионов рублей государственных средств и приговорил его к семи годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Адвокат огласила на заседании коллегии ходатайство о допросе экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Габилаиа отметила, что он – один из самых важных свидетелей по делу. По ее словам, обвинение утверждало, что Ачба ввел в заблуждение Хаджимба еще до того, как последний был допрошен следствием. Кроме того, в Сухумском городском суде протокол опроса Хаджимба не был принят во внимание, отметила адвокат.

Представитель Генеральной прокуратуры Эльвира Хазириши подчеркнула, что в суде первой инстанции стороной обвинения неоднократно были направлены письма в адрес Хаджимба о необходимости его явки в суд. Свидетель не являлся и предоставил письмо, в котором говорил о том, что показания, данные на предварительном следствии, он полностью подтверждает и не против их оглашения.

Суд, посовещавшись на месте, принял решение отказать адвокату Габилаиа, так как «доказательства, представленные защитой, не являются новыми по данному уголовному делу».

На это решение Габилая заявила ходатайство об отводе всего состава кассационной коллегии: «Такое решение быть не могло, явка свидетеля обеспечена, все в отношении моего подзащитного крутится вокруг экс-президента Абхазии. Я считаю, что пригласить в суд экс-президента Абхазии и не допросить его означает, что кассационная коллегия относится предвзято, у нас нет доверия. Считаю, что суд заинтересован в исходе дела и необъективен. Для меня все уже очевидно».

После этого заседания председатель Верховного суда отказала в ходатайстве об отводе всего состава кассационной коллегии.

Вместе с тем 23 июля, на следующем заседании кассационной коллегии по повторному ходатайству адвоката Габилаиа экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба был допрошен. Он рассказал, что был в курсе проблем на реках Аапста и Хыпста и необходимости проведения работ и поручил решение задачи «Абхазавтодору». По словам Хаджимба, Ачба регулярно докладывал ему о ходе работ, глава государства сам ездил один раз на объект, чтобы посмотреть, какие объемы работы были выполнены. Нареканий о качестве работ президент ни от кого не получал.

Хаджимба также заверил суд, что не в курсе, кто дал поручение Борису Ачба заключить контракт с подрядчиком ООО «ЮгСтройКомплект», учредителем которого, по версии следствия, является вымышленное лицо по фамилии Филимонов. Хаджимба сказал:

«Я все-таки, как бывший глава государства, знающий немало вопросов по тем или иным направлениям деятельности государства, хотел бы тоже задаться вопросом. Если некий Филимонов действительно есть, то почему не были проведены соответствующие работы по этой личности? Если он даже вымышленное лицо, за ним стоит другое лицо, которое создало условия, чтобы заниматься аферами. Тогда есть фронт работы не только у прокуратуры, но и у других служб, которые должны были выяснить, кто этот господин Филимонов. В тот период меня мало интересовало, с кем и в каком объеме проводятся работы, мне нужно было выполнить эти работы, чтобы снять напряжение, которое возникало на этих направлениях».

Представитель Генпрокуратуры Эльвира Хазириши отметила, что, помимо Ачба и Хаджимба, никто не говорит в показаниях о том, что в период с 2016 по 2018 год русла рек Хыпста и Аапста пострадали из-за стихийных бедствий, выходили из берегов и нуждались в восстановительных работах.

«У вас есть возможность до конца проверить ситуацию и привлечь меня к уголовной ответственности. Я буду настаивать на этом так же, как и по многим другим вопросам, которые вменяют мне», – сказал Хаджимба.

В своих показаниях Рауль Хаджимба дал характеристику бывшему гендиректору «Абхазавтодора»: «Бориса Хутушовича я знаю давно. У нас расходились политические пристрастия, были сложности в отношениях. Но это не говорит о том, что он плохо выполнял свою работу. Она, может быть, была не самой лучшей, но компетентной».

Кассационная коллегия в итоге не удовлетворила жалобу адвоката Инги Габилаиа, оставив решение Сухумского городского суда в силе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия