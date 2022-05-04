Из пяти истцов остался один

Новый поворот в громком деле. Четверо из пяти истцов – обладателей югоосетинских паспортов – отозвали иски из Верховного суда Южной Осетии, в которых требовали открытия дополнительных избирательных участков в Северной Осетии. К этой истории приковано огромное общественное внимание, так как оппоненты власти считают происходящее оркестрованной игрой правящей команды в преддверии второго тура президентских выборов 8 мая.

Верховный суд Южной Осетии сегодня должен был рассмотреть пять исковых заявлений от жителей Северной Осетии, которые настаивали на открытии дополнительных избирательных участков. Однако, как несколько раз выразилась судья Нана Гагиева, ее «озадачили», так как четверо из них через своего представителя отказались от поданных ранее исков. Новому представителю своих интересов они переслали пока только копии документов, но готовы представить оригиналы завтра. Продолжает Нана Гагиева:

«Сегодня, 4 мая 2022 года, подлежит рассмотрению административное заявление, поданное в суд административными истцами Икоевой Ларисой Гаспаровной, Алборовым Аланом Юрьевичем, Тедеевой Джульеттой, Цораевым Романом Руслановичем, Маргиевым Константином. Иск подан на ЦИК РЮО с требованием административного иска о признании действия ЦИК незаконными, и обязать ЦИК в срок не позднее дня, следующего за вынесением решения суда (неразбочиво) об образовании дополнительных участков в РСО-А, принять решение по существу. А именно: об образовании избирательных участков, о формировании участковых избирательных комиссий в городе Беслане, в городе Алагире, и в тот же срок опубликовать указанное решение».

Во время проверки судьей явки участников процесса было заявлено, что их интересы представляет адвокат Алеся Бестаева, поскольку они сами якобы опасаются присутствовать в суде:

«На судебное заседание административные истцы не явились. Их представитель, – мы сегодня провели досудебную подготовку, – объяснила, что они опасаются, не знаю, в чем заключается опасность, но она представляет их интересы. К исковым заявлениям приложены копии их доверенностей».

Судя по записи, сделанной в зале суда, Бестаева оказалась в щекотливой ситуации, так как четверо из пятерых истцов уже через другого представителя заявили об отзыве доверенностей и отказе от исковых заявлений. В сети появились и некоторые из письменных отказов, например, от Джульетты Юрьевны Тедеевой:

«Административный иск я подала по причине непонимания существа и содержания нормативных правовых актов РЮО, поскольку сама не имею высшего юридического образования. Однако, проконсультировавшись с юристами, я поняла свою ошибку. Сейчас я понимаю, что ЦИК действует в полном соответствии с законодательством…»

С таким же заявлением от Константина Тедеева также можно ознакомиться в социальных сетях. Накануне от исковых претензий отказалась и Ляна Цховребова, которая также ходатайствовала об открытии дополнительных участков в Северной Осетии – судебное заседание прошло вчера.

Депутат и экс-кандидат в президенты Давид Санакоев считает манипуляции с исками делом рук представителей правящей партии и власти:

«Это уже даже не смешно, мне просто становится стыдно за то, что в целом происходит в Южной Осетии. И за то, каким образом органы власти реагируют на все эти выходки. По-другому их назвать не могу. То есть то они обращаются (с исками), то не обращаются, и это наводит на мысль, что все это делается специально. То есть кого-то, как я понял от одного из заявителей, обманули, обманом попросили подписать вот это документ, нотариально заверили, и только потом она поняла, когда это все разгорелось и в СМИ появился список и ее фамилия, вот тогда она поняла, что ее сподвигли сделать. И когда она это узнала, она написала об отзыве своего заявления. И я думаю, что остальные отреагировали точно так же. То есть это наводит на мысль, что их специально подталкивали писать эти заявления, кому-то это нужно. А здесь, как мы видим, это нужно действующей власти для того, чтобы совершать какие-то, наверное, очередные правонарушения, которых до сих пор у них накопилось довольно много».

По словам депутата, никак не прояснилась и судьба обращения в парламент главы ЦИК Эмилии Гагиевой. Ранее она попросила депутатов дать толкование законодательных норм, касающихся правил открытия дополнительных избирательных участков. Письмо было направлено ею в минувшую субботу. Процедура предусматривает проведение заседания законотворческого органа с вынесением соответствующего постановления:

«Сегодня было наше обращение, группы депутатов, чтобы экстренно созвали сессию по этому вопросу, чтобы мы дали толкование. А вернее, мы спросили, почему до сих пор не созвана сессия?! Нам это объяснили тем, что части депутатов нет на месте. В том числе и председателя комитета, которому адресовано это обращение, – комитета по законности и законодательству. Но нам сказали, что сегодня он будет уже здесь, на территории Южной Осетии, и мы, я думаю, или сегодня должны собраться, или завтра утром. Потому что нет уже другого времени, то есть для оттягивания времени уже нет, а ответ давать надо. Как видится мне, кто-то просто хочет спутать действия и ЦИК, и всех остальных».

Санакоев повторил, что открытие новых участков за пару дней до второго тура – это нарушение закона. Тем более что один дополнительный участок был уже открыт во Владикавказе к первому туру выборов – в здании ДК «Металлург», вдобавок к основному, который располагался в консульском отделе РЮО в РСО-Алания.

Судебное заседание, на котором продолжится рассмотрение заявлений от жителей Северной Осетии – обладателей югоосетинских паспортов, продолжится завтра, 5 мая. 8 мая в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия