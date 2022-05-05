Руководство компании IDS Боржоми уволило 49 работников

Руководство компании IDS Боржоми расторгла трудовой договор с 49 работниками заводов по розливу минеральной воды. Они отказались подписывать новый контракт, по которому получали бы только 50% от зарплат во время вынужденного простоя, сообщает агентство «Новости-Грузия.

Реорганизация в компании была объявлена после того, как из-за российского участия в капитале она попала под санкции. Розлив минеральной воды был приостановлен, а сотрудники отправлены в вынужденный отпуск.

На двух заводах по разливу воды «Боржоми» трудоустроены 685 человек. IDS Боржоми заявила, что не может полностью оплачивать работникам вынужденный простой, и предложила новые контракты.

«Мы предложили работникам обновленные условия. К сожалению, это было неприемлемо для некоторого числа сотрудников, что вынудило нас начать процесс реорганизации на заводе и расторгнуть соглашения с 49 сотрудниками», - говорится в заявлении компании.

Руководство IDS Borjomi заявляет, что компания делает все возможное, чтобы оставаться на плаву и максимально сохранить рабочие места.

Накануне сотрудники IDS Borjomi вышли на акцию, на которой выступили против новых трудовых контрактов. Они требовали встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.