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Семья и сторонники Саакашвили проводят у здания правительства Грузии акцию протеста
Перед зданием правительственной канцелярии Грузии проходит акция в поддержку третьего президента страны Михаила Саакашвили. В ней принимают участие родственники политика, члены оппозиционного «Единого национального движения» и других политических партий, а также сторонники экс-президента, сообщает SOVA.
По словам организаторов акции, их главное требование – защитить право Саакашвили на жизнь.
«Государство всегда должно быть защитником фундаментального права – права на жизнь. В данном случае мы видим другое: имеется заключение квалифицированных врачей [консилиума] Народного защитника о тяжелейшем состоянии его здоровья. У нас есть информация от посетителей, которые его навещают, что его состояние – плачевное. Поэтому мы решили активнее включиться, чтобы все знали о его реальном физическом состоянии. Поэтому мы и собрались. Сегодня – первая акция, и они продолжатся», - сказал брат бывшего президента Давид Саакашвили.
- 27 апреля сформированный под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».
Другие новости дня
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о Холокосте
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщает канцелярия Беннета.
«Премьер-министр принял извинения президента путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении по итогам переговоров.
На сайте Кремля об извинениях со стороны российского президента информации нет. Там говорится, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине, в частности – эвакуацию людей с мариупольского завода «Азовсталь».
Кремль также сообщает, что лидеры двух стран обсудили приближающийся день победы - 9 мая. Президент России «напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия».
- 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была «еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», – заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля. Власти страны обвинили Лаврова во лжи и расизме и вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений.
- 3 мая МИД России опубликовал статью «Об антисемитизме», обвинив Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». На следующий день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине «плечом к плечу с боевиками «Азова».
Reuters: к убийствам в Буче причастны бойцы Росгвардии и чеченские войска
Информационное агентство Reuters провело масштабное расследование массовых убийств в Буче и установило, какие воинские части России находились в городе во время оккупации.
В частности к военным преступлениям в Киевской области, согласно опросу местных жителей и найденным документам, причастны подразделение Росгвардии «Витязь», 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.
Так в здании на Яблунской улице, где российские военные организовали штаб и рядом с которым позже были обнаружены восемь трупов, члены Нацгвардии Украины нашли удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты Reuters выяснили, что он был военнослужащим воинской части № 3179, которая принадлежит к подразделению Росгвардии «Витязь».
В одном из домов местных жителей Бучи было найдено письмо, отправленное Александру Логвиненко. Он, согласно расследованию Reuters, был десантником из Пскова. В соседнем доме, который также занимали российские военные, баллончиком на стене было написано «Wolf_68». Журналисты нашли россиянина Кирилла Крючкова, который подписывается так в социальных сетях и служит в 234-м штурмовом авиаполку, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
О присутствии военных из Чечни, кроме показаний местных жителей, свидетельствуют фотографии и видео, которые были опубликованы солдатами в социальных сетях. Reuters установил, что в Буче и окрестностях города были как минимум три чеченских подразделения, связанных с лидером региона Рамзаном Кадыровым.
- В начале апреля после того, как из Бучи ушли российские войска, украинские власти и журналисты сообщили о множестве тел погибших на улицах города, а также о братской могиле с десятками захороненных. В том числе были найдены и убитые со связанными руками. Жители погибли во время пребывания в Буче российских войск. Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях, в оценках событий в Буче звучит и слово «геноцид».
- Минобороны России назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче под Киевом «постановкой киевского режима для западных СМИ». О «провокации» заявляет и президент России Владимир Путин.
- 28 апреля прокуратура Украины назвала имена десяти российских военных, которые согласно ее расследованию, пытали местных жителей и занимались мародерством.
Грузинский бизнесмен Хвича Макацария покупает Beeline Georgia
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии одобрила продажу местного Beeline (Vеon Georgia) бизнесмену Хвиче Макацария. Как сообщает издание Netgazeti, он стал собственником 100% акций компании (точнее по 100% акций компаний-владельцев грузинского Beeline).
По данным Бизнес-реестра Грузии, в настоящее время у Veon Georgia два владельца, в частности:
- 71% акций принадлежит компании Watertrail Industries, зарегистрированной на Британских Виргинских островах;
- 29% акций – зарегистрированной там же Investico Alliance.
Veon позиционируется как корпорация, базирующаяся в Нидерландах. При этом 47,9% акций Veon Group принадлежат компании LetterOne, которая, в свою очередь, принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, подпавшему под западные санкции.
На заседании 5 мая Национальная комиссия по коммуникациям Грузии пришла к выводу, что приобретение Хвичей Макацария акций Watertrail Industries и Investico Alliance не повлияет на конкуренцию в системе связи. В ведомстве сочли, что указанная транзакция «совместима с конкурентной средой на рынке электронных коммуникаций».
- Хвича Макацария – бизнесмен, владеющий акциями в компаниях ресторанного, гостиничного, строительного бизнеса и сферы торговли. В частности, ему принадлежат доли в Telasi, Tbilisi Mall и Национальной лотерейной компании. Он также является основателем CBS Group.
- Что касается компании Veon, она появилась на рынке Грузии в 2007 году под названием Mobitel и начала работать под брендом оператора сотовой связи Beeline. Mobitel принадлежала российской группе «ВымпелКом», которая была переименована в Veon в результате ребрендинга 2017 года.
- Находящийся под западными санкциями российский олигарх Михаил Фридман, который является бенефициарным владельцем Veon Group, также владеет в Грузии компанией Borjomi. На фоне санкций в связи с войной в Украине она недавно приостановила производство.
Руководство компании IDS Боржоми уволило 49 работников
Руководство компании IDS Боржоми расторгла трудовой договор с 49 работниками заводов по розливу минеральной воды. Они отказались подписывать новый контракт, по которому получали бы только 50% от зарплат во время вынужденного простоя, сообщает агентство «Новости-Грузия.
Реорганизация в компании была объявлена после того, как из-за российского участия в капитале она попала под санкции. Розлив минеральной воды был приостановлен, а сотрудники отправлены в вынужденный отпуск.
На двух заводах по разливу воды «Боржоми» трудоустроены 685 человек. IDS Боржоми заявила, что не может полностью оплачивать работникам вынужденный простой, и предложила новые контракты.
«Мы предложили работникам обновленные условия. К сожалению, это было неприемлемо для некоторого числа сотрудников, что вынудило нас начать процесс реорганизации на заводе и расторгнуть соглашения с 49 сотрудниками», - говорится в заявлении компании.
Руководство IDS Borjomi заявляет, что компания делает все возможное, чтобы оставаться на плаву и максимально сохранить рабочие места.
Накануне сотрудники IDS Borjomi вышли на акцию, на которой выступили против новых трудовых контрактов. Они требовали встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
МИД Грузии будет эвакуирован – по зданию пошли трещины после землетрясения
МИД Грузии в ближайшее время должен быть временно переведен в другое здание, пишет NetGazeti. Старинное здание по адресу Читадзе № 4-6 в Тбилиси пострадало от подземных толчков, по зданию пошли трещины, а уже существовавшие стали шире. По данным издания, на данный момент принято решение о переводе персонала и переносе имущества в бывшее здание Нацбанка на улице Леонидзе. Услуги по транспортировке и хранению имущества, по предварительной смете, обойдутся бюджету в 26 100 лари.
Министерство ссылается на заключение Национального бюро судебной экспертизы им.Самхараули после землетрясения 13 февраля 2022 года. Техническое состояние комплекса административных зданий МИД было оценено как неудовлетворительное и не соответствующее сейсмическим нормам. Помещение, согласно заключению, должно быть освобождено как можно скорее. До принятия мер безопасности находиться там будет запрещено.
Здание на Читадзе относится к старейшим в Тбилиси, оно было построено в XIX веке, до революции в нем располагался Институт благородных девиц. МИД Грузии занимает его около 30 лет.
Внешнеполитическое ведомство Грузии распространилр пресс-релиз, в котором сообщает о планируемой реконструкции старинного комплекса в рамках инициативы премьер-министра по улучшению общественной инфраструктуры. «Здание Министерства иностранных дел довольно старое, его устойчивость вызывает сомнения, а заключение экспертизы подтверждает, что здание нуждается в реконструкции», - говорится в пресс-релизе.
- Подземные толчки участились в Грузии в последнее время. Одно из самых ощутимых землетрясений произошло 13 февраля, магнитуда составила 6,2. Эпицентр землетрясения находился на юге Грузии в районе села Самеба, но подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми.
Абхазский МИД критикует грузинскую концепцию об оккупированных территориях
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявляют, что грузинская концепция об оккупированных территориях «не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер». Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В Сухуми говорят, что ситуация в Абхазии «не соответствует ни одному международно-признанному критерию оккупации». В заявлении сказано, что Абхазия – «независимое государство, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне».
Отношения с Россией, по версии абхазского ведомства, «носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права».
«В качестве классического примера оккупации может служить военное вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году, которое проходило без санкции Совета Безопасности ООН. В результате оккупации была создана Временная коалиционная администрация Ирака, которая находилась под полным контролем властей США. Подобные примеры могут служить яркой иллюстрацией, проводимой США и их союзниками политики и полностью подпадают под международно-признанные критерии оккупации», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Саломе Зурабишвили: «Мы никогда не сможем выиграть войну с Россией»
Грузии необходим более быстрый и надежный путь интеграции в ЕС и НАТО, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle.
«Именно в этом мы видим нашу максимальную безопасность», – сказала Зурабишвили.
Говоря о том, что достичь максимальной безопасности Грузия не может с помощью войны, президент Грузии добавила: «Мы никогда не сможем выиграть войну с Россией».
На вопрос журналиста, можно ли было бы избежать развития событий вокруг Украины, если бы европейские страны реагировали быстрее, Зурабишвили ответила, что не хочет возлагать ответственность ни на ту, ни на другую сторону. По ее словам, европейские страны могли бы сделать больше, но ответственность за происходящее несет только Россия.
Югоосетинский Верховный суд «признал незаконным бездействие ЦИК»
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия «признал незаконным бездействие ЦИК». Речь идёт об открытии в Северной Осетии дополнительных участков для второго тура президентских выборов, назначенных на 8 мая. Как пишет агентство «Рес», суд обязал Центризбирком рассмотреть данный вопрос.
«Верховный суд Республики Южная Осетия оставил без удовлетворения требования одного административного истца, административное исковое заявление с учетом уточнений исковых требований, другого истца – удовлетворил. Признал незаконным бездействие ЦИК. Обязал Центризбирком Южной Осетии рассмотреть на основании заявления административного истца вопрос об образовании дополнительных участков в Республике Северная Осетия–Алания», – сказала пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева.
Сроки исполнения решения суда не оговорены. Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда.
Сегодня же вопрос об открытии дополнительных участков должен был рассмотреть югоосетинский парламент, но заседание не состоялась из-за отсутствия кворума.
Председатель ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что пока нет ответа толкования от парламента, открытие участков за пределами республики невозможно.
«Мы рассматривали заявления граждан об открытии дополнительных участков. Некоторые члены ЦИК решили, что нужно толкование, соответственно, мы обратились в парламент, но ответа до сих пор нет», – сказала она.
Ранее Гагиева говорила, что избирательные участки образуются не позднее чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центризбиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов.
- В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Казахстан намерен присвоить Тиграну Кеосаяну статус персоны нон грата
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении российскому телеведущему и мужу главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Айбека Смадиярова.
"Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", – сообщил пресс-секретарь.
На вопрос казахской службы Радио Свобода о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: "Все слова, тон, смысл слов и, в общем, его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов".
Как рассказал пресс-секретарь, черный список у государства появился еще до случая с Кеосаяном. Он заявил, что "сообщать, кто включен в список, надобности нет", и добавил, что "если эти люди будут пытаться приехать" в Казахстан и пересекать границу, то власти "будут возвращать их обратно"
Пресс-секретарь МИД также сообщил, что "не в курсе", сколько времени занимает процесс включения в черный список, но подчеркнул, что этот "вопрос решается быстро".
"Если будут такие же, как Кеосаян, их тоже добавим. Самое главное, наши интересы должны защищаться. [Кто еще включен в этот список] не могу сказать, это информация для служебного пользования", – сказал Смадияров.
24 апреля на Youtube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он негативно высказывается в адрес Казахстана, власти которого отказались от проведения в этом году парада 9 мая. На видео российский телеведущий предупреждает, что с Казахстаном может случиться то же, что с Украиной, и заявляет, что "ответственным лицам" России, по его мнению, следует "пересмотреть уровень взаимоотношений".
Спустя три дня на фоне возмущения в интернете словами российского телеведущего МИД Казахстана опубликовал в телеграм-канале комментарий пресс-секретаря: "Возможно, его [Кеосаяна] заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств". Представитель МИД тогда предположил, что Кеосаян может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.
Казахстан, один из ближайших союзников России, официально не осудил и не поддержал российское вторжение в Украину и придерживается "нейтралитета". В конце марта первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью изданию EURACTIV заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом.
Гарибашвили заявил о безоговорочной поддержке Украины и осудил агрессию России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что Тбилиси твердо поддерживает международное сообщество и выражает полную солидарность с Киевом.
«Мы продолжим поддерживать Украину как политически, так и практически, в двустороннем и многостороннем форматах», – заявил политик, выступая на благотворительной сессии Международной донорской конференции высокого уровня в Польше.
«Мы мобилизовали все наши ресурсы, чтобы смягчить последствия этой разрушительной войны. Мы никогда не отказывали в поддержке нашим историческим партнерам и друзьям в Украине в такое волнительное для нашего региона время», – добавил он.
По словам Гарибашвили, война в Украине привела к острому гуманитарному кризису в регионе, что требует от международного сообщества немедленных действий. И правительство выражает безоговорочную солидарность со своими украинскими партнерами, заверил премьер.
«Мы осуждаем грубую военную агрессию России против Украины, грубо нарушающую основополагающие принципы и нормы международного права и Устава ООН и бросающую беспрецедентный вызов европейской архитектуре безопасности. Последствия войны в Украине определяют будущую архитектуру европейской безопасности и закладывают основу для новой системы безопасности в нашем регионе и за его пределами», – отметил Гарибашвили.
Конференция в Варшаве проводится по совместной инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Партнерами встречи будут председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лукашенко утверждает, что не ожидал затягивания войны в Украине
Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко не ожидал, что "операция" России в Украине затянется. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью Associated Press.
"Хочу ещё раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", - сказал Лукашенко во время беседы в Минске, заверив, что не знает, идут ли боевые действия по плану, как утверждает Россия, так как "недостаточно погружён в тему". Лукашенко подчёркивает, что сам он делает всё для того, чтобы остановить войну.
AP отмечает, что Лукашенко во время беседы не избегал использования слова война, при том что российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией". Информагентство также пишет, что Лукашенко в целом одобряет решение Москвы начать вторжение, на которое, по его словам, "Россию спровоцировал Киев". Одновременно он высказался против применения в Украине ядерного оружия, но не может подтвердить, есть ли такие планы у президента Владимира Путина.
В среду на этой неделе белорусские власти объявили о внезапной проверке сил реагирования своей армии. Британская разведка позднее подтвердила, что белорусские сухопутные войска выходят из гарнизонов. Но в Лондоне подчеркивают, что это соответствует "созонной норме" для мая и графику учений белорусской армии.
В интервью Associated Press Лукашенко заверил, что Беларусь никому не угрожает и угрожать не собирается. "Более того, и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - заключил Лукашенко, слова которого в интервью AP также приводит его пресс-служба.
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
Гарри Каспаров: власти Грузии заняли аморальную позицию
Российский оппозиционер в изгнании и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал «аморальной» позицию властей Грузии по ситуации в Украине и санкциям против России. По его словам, сегодня у режима Владимира Путина не осталось союзников, и его олигархи пытаются найти пути обхода международных санкций.
В интервью телекомпании Formula Каспаров заявил, что его удивляет странная позиция Тбилиси, где говорят об угрозе нападения со стороны России. Cегодня у Кремля нет ресурсов, чтобы открывать новые фронты, считает гроссмейстер, «поэтому разговоры о том, что принципиальная позиция Грузии вызовет российскую агрессию, – безосновательны».
Каспаров напомнил, что, вопреки угрозам Москвы, в действительности она вынуждена перебрасывать в Украину свои подразделения как с Дальнего Востока, так и из Абхазии, Армении и Таджикистана. Запад же занял жесткую позицию, и любой новый факт агрессии Путина приведет лишь к усилению давления на РФ, передает слова Каспарова издание СОВА.
Российский политический эмигрант подчеркнул, что, учитывать ту роль, которую Украина всегда играла в поддержке Грузии в ее борьбе с российской агрессией, сегодня позиция официального Тбилиси по меньшей мере аморальна. По его словам, санкции – это способ помочь Киеву выиграть, чтобы Путин не мог финансировать войну и свой репрессивный режим. Поэтому любая страна или компания, помогающая Кремлю обойти санкции, должна быть в центре внимания Запада.
«Если подтвердится, что официальные лица Грузии или конкретно Бидзина Иванишвили сотрудничают с российскими олигархами для обхода санкций, то санкции должны быть введены и в их отношении», — добавил Каспаров в интервью. Он подчеркнул, что Запад должен принять решающие меры, чтобы закрыть все каналы обхода санкций.
Прокомментировал Гарри Каспаров и вопрос заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, нынешние власти страны видят в нем большую угрозу. Вероятно, они боятся, что если Саакашвили выйдет на свободу, то сможет возглавить протест, добавил политик.
Великобритания отозвала у Мосбиржи статус признанной площадки
Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной – в ответ на ограничения, которые российский Центробанк наложил на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против России.
Это следует из опубликованного 5 мая британским Управлением по налоговым и таможенным сборам обновлённого списка признанных бирж.
Исключение из перечня означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определённым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже.
О возможности такого шага Лондон уведомил в прошлом месяце. Как отмечали тогда в британском правительстве, введённые 28 февраля российским ЦБ ограничения в отношении иностранных инвесторов означают, что Мосбиржа "больше не работает по нормальным коммерческим стандартам, которых ожидают от признанной площадки".
В конце февраля, как отмечает "Медуза", банк России запретил брокерам продавать на Московской бирже активы по поручению нерезидентов.
Великобритания вслед за США, Евросоюзом и другими союзными странами после начавшегося 24 февраля российского военного вторжения в Украину ввела против России множество санкций. Меры затронули крупные компании, бизнесменов, высокопоставленных правительственных чиновников, а также самого российского президента Владимира Путина и членов его семьи.
Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова за год увеличился в 50 раз
Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики, за год увеличился в 50 раз - с 845 тысяч рублей до 44 миллионов. Об этом пишет сайт Кавказ.Реалии, упоминая официальную декларацию Айшат Кадыровой.
Как дочь Кадырова смогла за 2021 год, оставаясь на госслужбе, заработать более 44 миллионов рублей, неясно, отмечается в публикации. В ней также говорится, что Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с визитом в дом его 23-летней дочери. На записи виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, отсутствующий в официальной декларации. В документе указана только записанная на мужа Айшат отечественная "Лада 210740" за 200 тысяч.
В 2021 году у министра культуры Чечни появился особняк площадью свыше 1600 квадратных метров и два нежилых помещения, которые поместились на участке в шесть соток – стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 миллионов рублей. Доход мужа Айшат Кадыровой, работающего в подчинении у супруги, за последние два года не изменился и составил полтора миллиона.
- Должность министра культуры Чечни Айшат Кадырова занимает с октября прошлого года. До прихода на госслужбу она пять лет управляла домом исламской моды Firdaws.
- С июля 2020 года Айшат Кадырова вместе с отцом, матерью и сестрой находится под американскими санкциями. Им запрещен въезд в США. Согласно заявлению Госдепартамента, ведомство "располагает достоверной информацией о том, что Кадыровы прямо или косвенно причастны к коррупции в значительном размере" и нарушениям прав человека.
- Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев в декабре объявил о вручении Айшат Кадыровой медали "За защиту прав человека". Её отец, согласно декларации Кадырова за 2021 год, стал самым богатым главой региона в России. Доход главы Чечни превысил суммарный заработок десяти губернаторов, следующих за ним в списке.
Во Франции арестовали виллу российского олигарха Михаила Фридмана
Во Франции арестовали виллу Copab, которая, согласно расследованию проекта "Схемы" (Радио Свобода), принадлежит семье основателя российского "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Об этом сообщает издание The Insider. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза.
Фридман – основатель консорциума «Альфа-Групп», которому принадлежат заводы по розливу минеральной воды «Боржоми». Заводы были недавно остановлены из-за проблем, возникших после введения санкций.
Как выяснили расследователи, элитная недвижимость в Сен-Тропе площадью 580 кв. метров записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери российского олигарха Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Документы, подтверждающие это, есть в распоряжении "Схем".
В Copab десять спальных комнат, на территории владения есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета. Элитная недвижимость имеет свой собственный сайт и сдается в аренду за €180-440 тысяч в месяц.
Михаил Фридман стал одним из первых россиян, попавших под санкции Евросоюза после начала войны в Украине, тогда же санкции были введены и в отношении других владельцев консорциума "Альфа-Групп" – Петра Авена, а также друзей президента России Владимира Путина Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. В обосновании к введенным ограничениям указано, что Фридман состоит в тесной связи с администрацией президента и содействовал оккупации Крыма в 2014 году.
Позже в интервью Bloomberg Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал, что ему заблокировали банковскую карту, а расходы могут ограничить суммой примерно в $3300 в месяц. По словам бизнесмена, он теперь даже не может оплатить уборку своего лондонского особняка. "Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", – отметил миллиардер.
ГосСМИ в России запретили цитировать Кадырова без разрешения руководства – «Проект»
Некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с начальством цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине, пишет издание "Проект" в аналитическом материале о военном, политическом и пропагандистском планировании вторжения.
По данным журналистов, после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским федеральным СМИ было указано цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства". Об этом на условиях анонимности "Проекту" рассказал сотрудник агентства ТАСС.
Издание при этом отмечает, что Кадыров не единственный чиновник, заявления которого государственные телеканалы и информагентства стали цитировать с задержкой и только с разрешения начальства.
Издание Кавказ.Реалии ранее проанализировало, сколько внимания Кадырову с начала войны было уделено на федеральном телевидении. Выяснилось, что за первые два месяца российского вторжения глава Чечни упоминался в эфире всего несколько раз, в общей сложности посвященные ему сюжеты заняли около трех минут.
Рамзан Кадыров вечером 3 мая призвал Владимира Путина начать "второй этап" войны с Украиной – чтобы так называемая спецоперация проводилась на всей территории страны. Говоря о том, какие города, по мнению главы Чечни, должна захватить российская армия, он назвал Киев, Харьков и Херсон. При этом Херсон уже два месяца оккупирован российской армией, Харьков подвергался массированным обстрелам, но остается под контролем украинских властей, а наступление на Киев было свернуто еще в конце марта после провала на этом направлении.
Ковид в Южной Осетии: «красная зона» закрыта, «на вакцинацию никто не приходит»
«Красная зона» медцентра Южной Осетии закрыта с апреля, сообщила «Рес» главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Со 2 апреля «красная зона» была закрыта, но на следующий день поступил пациент с коронавирусом и мы возобновили работу. Для этой пациентки был организован индивидуальный пост – это младший, средний персонал и врач. Она благополучно прошла лечение, после чего была выписана. Потом поступила еще одна пациентка, т.е. со 2 по 14 апреля в «красной зоне» прошли лечение два человека. С тех пор больных, к счастью, не поступало. Теперь все врачи работают по своим профильным отделениям», – сказала Джиоева и добавила, что если поступит пациент, подлежащий стационарному лечению, «красная зона» возобновит работу.
По словам руководителя амбулаторно–поликлинического медцентра Тамары Санакоевой, людей, проходящих амбулаторное лечение от COVID-19, также нет.
«На сегодняшний день людей, зараженных коронавирусной инфекцией, у нас нет. Если есть температурящие, бригада врачей к ним выезжает и проводит осмотр, но людей с подтвержденным коронавирусом нет. Также снизилось количество вызовов медиков», – отмечает Санакоева.
Она рассказала и об итогах процесса вакцинации в Южной Осетии.
«За все время прививочной кампании по всей республике было вакцинировано 2100 человек, но в течение долгого времени на вакцинацию никто не приходит», – сказала Санакоева и добавила, что вакцина от COVID-19 есть в наличии и доступна для всех желающих.
NYT: разведданные США позволили Украине наносить удары по российским штабам
Соединенные Штаты делились разведданными с Вооруженными силами Украины, которые те использовали для уничтожения офицеров и генералов Вооруженных сил России, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.
Как говорят собеседники издания, Украина наносит удары, сочетая американские данные с собственными – в том числе с перехватами переговоров, которые позволяют делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров.
Утверждается, что передача таких данных позволила украинским войскам, в частности, убить нескольких российских генералов. Ранее украинские официальные лица заявляли, что в результате боевых действий погибли 12 генералов ВС России. Издание отмечает, что одним из источников получения информации о местонахождении российских войск являются секретные и коммерческие спутниковые снимки.
При этом источники New York Times утверждают, что не все такие удары основывались на американских данных: удар по командному пункту в Изюме 30 апреля, где незадолго до этого был начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, не опирался на разведданные США. Источники издания утверждают, что США не дают Украине информацию о передвижении высшего руководства российской армии.
Россия не сообщала ни об ударе по Изюму, ни о поездке Герасимова на восток Украины. Однако источники в американском разведсообществе сообщали об этом еще несколько дней назад. Некоторые украинские официальные лица даже говорили, что Герасимов сам попал под обстрел и был ранен, но эти утверждения так никто и не подтвердил: ни другие украинские официальные лица, ни российская сторона.
После публикации статьи New York Times официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что США делится с Украиной разведданными не для того, чтобы российские генералы были убиты.
В Испании задержали блогера Шария. В Украине его подозревают в госизмене
Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что в Испании был задержан украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Его обвиняют в Украине в госизмене.
Как говорится в сообщении ведомства, Шарий был задержан 4 мая. Его аккаунты в соцсетях с этого дня не обновляются.
В сообщении СБУ говорится, что Шария подозревают в нанесении ущерба безопасности Украины в информационной сфере, по всей видимости, в сотрудничестве с иностранными (имеются в виду российские) структурами.
Испанская полиция подтвердила, что блогер был задержан по международному ордеру. По всей видимости, Украина будет добиваться его экстрадиции. По данным корреспондента ВГТРК в Испании, Шария отпустили до суда под подписку о невыезде. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании. Комментариев самого блогера или его представителей пока нет.
Анатолий Шарий – популярный видеоблогер, известный резкой критикой украинских властей и сторонников Майдана. В Европейском союзе ему ещё в 2012 году было предоставлено политическое убежище, однако в январе 2022 года Литва его аннулировала.
Многие украинские комментаторы называют Шария пророссийским пропагандистом. Уголовное дело против него было возбуждено в прошлом году - украинское следствие считает, что он в сотрудничестве с Россией совершает информационные диверсии. Шарий сотрудничество с Россией отрицает. При этом он неоднократно выступал в эфире российских телеканалов. Шарий комментировал и российские события (в том числе не раз критиковал российскую оппозицию и лично Алексея Навального).
За несколько часов до российского вторжения в Украину в феврале Шарий написал в твиттере, что не понимает действий России, и выступил против войны, однако продолжил критиковать действия украинских властей. После начала войны деятельность созданной сторонниками блогера "Партии Шария" была в Украине приостановлена.
Югоосетинских добровольцев «порой приравнивают к бандформированиям» – Пухаев
Министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев заявил о необходимости признания статуса осетинских добровольцев, которые отправились на войну в Украину с российской стороны. Он прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, где встретится с югоосетинскими военнослужащими и добровольцами, а также военным руководством т.н. «ДНР».
Пухаев заявил ТАСС, что будет добиваться, чтобы командиры осетинского добровольческого отряда были в непосредственной связи с командованием 4-й российской военной базы (базируется в Южной Осетии), где служат военнослужащие из Южной Осетии, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.
«В Донбассе воюет очень много добровольцев из Южной Осетии. В ходе встречи с ними мне стало известно, что они сталкиваются с огромной проблемой, когда порой их приравнивают к бандформированиям и не принимают их помощь на передовой. Это добровольческий отряд, состоящий из южных и северных осетин, у них есть статус добровольца и я намерен за них поручиться перед российским командованием, чтобы у них была возможность помочь своим соотечественникам на поле боя», – сказал Пухаев.
Он подчеркнул, что намерен добиваться соответствующих решений в ходе встреч с руководством «ДНР», представителями РФ и руководством 4-й российской военной базы, в составе которой жители Южной Осетии участвуют в войне.
Как сообщалось ранее, в Украине погибли уроженцы Южной Осетии –Алим Лохов, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
Госдепартамент: Грузия и Молдова – важные партнеры США
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии и Молдовы, заявив, что эти страны – важные партнеры Вашингтона.
«Мы всегда на связи с нашими партнерами в регионе через наше посольство, департамент. Это, конечно, касается и наших коллег в Тбилиси. Эти дискуссии продолжаются. Мы знаем, что у Владимира Путина могут быть устремления к агрессии против других стран региона. Думаю, в ответ мы демонстрируем, как обеспечиваем наших украинских партнеров тем, что им нужно, чтобы быть эффективными перед лицом этой ужасной ситуации, перед эти ужасающим случаем российской агрессии. Мы показываем, что Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры не потерпят таких действий», – сказал Прайс.
Отметим, что источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.
В Армении продолжаются акции протеста оппозиции
Сторонники оппозиции сегодня с утра возобновили акции протеста в Ереване, пишет Радио Азатутюн.
К протестующим, которые переночевали в палатках на площади Франции в центре армянской столицы, присоединились вновь прибывшие, после чего они двинулись шествием по центральным улицам города.
Утром также поступали сообщения о некоторых перекрытых улицах в Ереване, а также о задержаниях полицией активистов, перекрывающих движение автотранспорта в городе.
Армянская оппозиция вышла на улицы в конце апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в готовности пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.
1 мая протестное движение заявило о начала «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения. Со следующего дня сторонники оппозиции проводят ежедневные акции протеста.
Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.
Федрезерв США повысил базовую ставку на 50 пунктов – впервые с 2000 года
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых.
В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
Федеральный резерв также сообщил о сокращении с 1 июня портфеля гособлигаций, долговых обязательств госструктур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг.
После объявления ФРС о повышении базовой ставки основные биржевые фондовые индексы показали снижение, но затем отыграли падение.
В сообщении ведомства также говорится, что в США продолжается рост рабочих мест и снижается рост безработицы. При этом инфляция остаётся повышенной из-за пандемии коронавируса и повышения цен на энергоносители.
Ведомство среди прочего упоминает вторжение России на территорию Украины и называет его последствия для экономики Соединённых Штатов неопределёнными. Боевые действия оказывают дополнительное давление на инфляцию и, вероятно, снизят экономическую активность, утверждает ФРС.
- Базовая ставка ФРС – процентная ставка, по которой коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки. Повышение ставки является фактором снижения мировых цен на нефть, газ и металлы, а через них – на другие товары.
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В Екатеринбурге женщина вышла на антивоенный пикет, зашив себе рот
В Екатеринбурге местная жительница Надежда Сайфутдинова вышла на пикет против войны в Украине, зашив себе нитками рот. В руках у неё был плакат с надписями "молчать нельзя", "война - это не мир", "свобода - это не рабство", "незнание - это не сила".
Спустя несколько минут полицейские задержали женщину и увезли её в отдел МВД, где, по словам Сайфутдиновой, сначала её собирались отправить в психиатрическую клинику, но затем отвезли к травматологу, чтобы осмотреть повреждения и удалить нитки. Позже задержанную отпустили.
Сайфутдинова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что рот она зашила сама - в знак протеста против введённой российскими властями военной цензуры.
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