Последний рывок до финишной прямой

Югоосетинский Центризбирком решил не открывать дополнительные избирательные участки в Северной Осетии. Там обладатели югоосетинских паспортов по-прежнему смогут проголосовать на двух избирательных участках, как и в первом туре. Между тем всю последнюю неделю до дня голосования оба кандидата в президенты активно встречались с избирателями, в том числе в Северной Осетии.

Cекретарь ЦИК Кристина Авлохова сделала сегодня два заявления. Первое касалось того, что Центризбирком Южной Осетии не откроет дополнительные избирательные участки в Северной Осетии, второе – что ЦИК готов к проведению второго тура выборов президента: «Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая в восемь утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа. Всего напечатано 40 тысяч бюллетеней».

Накануне была сорвано заседание парламента, на котором, по запросу главы Центризбиркома Эмилии Гагиевой, депутаты должны были дать толкование законодательных норм, касающихся возможности открытия за пару дней до выборов новых участков в РСО-Алании. В парламент пришла и сама Гагиева, которая сказала депутатам, что для нее лично требования закона очевидны:

«Лично для меня, я буду говорить это только о себе в данном случае, мне толкование не нужно. Я считаю, что по закону у меня есть пресекательный срок: за пределами (республики) – это не позднее 50-ти дней, на территории Южной Осетии – не позднее, чем за 40 дней. Некоторые члены ЦИК решили, что все-таки необходимо толкование. Соответствующий запрос был направлен в парламент, и, как мы все видим, ответа до сих пор нет».

До 7 мая, который по закону считается днем тишины, продолжают свои предвыборные кампании и претенденты на пост главы государства – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. 5 мая Анатолий Бибилов обратился к народу по государственному телевидению. Формальным поводом стала подготовка к празднованию Дня Победы, хотя практически вся его речь была посвящена предстоящим выборам:

«…Именно в этот тяжелый исторический период в Южной Осетии происходит судьбоносное политическое событие – выборы президента, в которых нам необходимо проявить высокую политическую культуру. Однако, к сожалению, и сегодня, и в прошлом выборы в нашей стране становятся предметом крайней поляризации позиций. В это время обостряются все имеющиеся проблемы, в особенности те, которые имеют наиболее резонансный характер… Эти факторы не работают на сплочение граждан республики. Более того, используются разными силами для углубления раскола внутри общества… Я шел на эту должность с самыми чистыми помыслами. Мною двигали искренняя любовь и преданность своему народу и республике. Необоснованные и безнаказанные обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах во время дебатов иногда вызывали мою излишнюю эмоциональность… В одном я уверен – моя совесть чиста перед нашим народом».

Не обошлось у Анатолия Ильича и без упоминания детектора лжи, который он предлагал пройти на дебатах вместе со своим оппонентом. Кто-то из телезрителей подсчитал, что во время этих прений Бибилов произнес слово «полиграф» более 18 раз. Это стало предметом многочисленных мемов, которые разошлись по мессенджерам, а действующего президента в шутку стали называть Полиграфом Полиграфовичем.

При полных залах проходили встречи с избирателями у команды Алана Гаглоева, к которому примкнули все экс-кандидаты на пост президента, не прошедшие во второй тур. Об атмосфере этих встреч можно судить по размещенным в социальных сетях выступлениям соратников Гаглоева. Например, депутата парламента от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой:

«Огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что вы так активно участвовали в этих выборах и дали нам такую колоссальную поддержку и уверенность. Мы уверены, что мы выиграем второй тур (аплодисменты). Сегодня я еще раз говорю, что я в команде Гаглоева Алана Эдуардовича, и, как уже сказали предыдущие ораторы, я верю в то, что он сможет консолидировать наше общество, объединить все здоровые силы нашего государства, построить действительно правовое, демократическое государство. Это в его силах!.. Мы понимаем, что первый тур не дает нам расслабиться, сегодня мы понимаем, что наш оппонент ведет достаточно нечестную политическую игру и готов на все ухищрения, лишь бы победить. Но я верю, что сегодня народ покажет, насколько он силен и независим в своем выборе… Мы за сильное правовое государство, и с нами сила и с нами народ (аплодисменты)».

По информации ЦИК, на второй тур выборов президента в Южную Осетию приедут наблюдатели из России, ДНР, ЛНР и Абхазии. Парламент республики направил приглашение и представителям Сирии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия