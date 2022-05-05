Время отзывать иски

Сегодня Верховный суд Южной Осетии вынес решение по иску проживающих в Северной Осетии югоосетинских избирателей против Центризбиркома республики. 3 мая они обратились в ЦИК с требованием открыть в Северной Осетии два дополнительных участка для голосования во втором туре президентских выборов, но так и не получили ответа. Суд признал это незаконным бездействием и обязал Избирательную комиссию рассмотреть заявление избирателей.

Накануне судебного заседания из пятерых истцов трое отозвали свои претензии. Поэтому на суде интересы заявителей представляли два адвоката: Алеся Бестаева выступила от имени истцов, а Фатима Гатагонова – от тех, кто иски отзывает. Уже после начала судебного заседания Фатима Гатагонова сообщила, что и четвертый истец намерен отозвать свою жалобу, он уже оформляет на нее доверенность. В общем, из пяти заявителей осталась только Лариса Икоева – гражданка Южной Осетии, постоянно проживающая в Северной Осетии.

В своем исковом заявлении она указала, что ее избирательные права нарушены, так как в Северной Осетии не хватает для югоосетинских избирателей ни мест для голосования, ни бюллетеней. Неделю назад она обратилась в ЦИК с просьбой открыть еще два участка, но Избирком ей не ответил. Исходя из этого она просит суд (цитирую с сокращениями):

1. Признать бездействие ЦИК Южной Осетии незаконным.

2. Обязать избирательную комиссию в срок не позднее дня, следующего за вынесением решения, рассмотреть вопрос об образовании дополнительных участков (формирования участковых избирательных комиссий) в РСО-Алания и принять решение по существу, а именно об образовании избирательных участков в г. Беслане и г. Алагире, и в тот же срок опубликовать указанное решение.

3. Обратить решение суда к немедленному исполнению.

Суд удовлетворил иск частично. Он признал бездействие незаконным и обязал ЦИК поторопиться с рассмотрением заявлений, но при этом не установил Избиркому конкретных сроков.

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, ЦИК обвинили в том, чего он не делал. Не Избирком виноват с затягиванием ответа, а парламент, к которому, в свою очередь, обратилась Избирательная комиссия с просьбой разъяснить ей: возможно ли между двумя турами выборов открывать новые участки. Говорит Вячеслав Гобозов:

«На самом деле, ЦИК действовал правильно. Если среди членов Избиркома есть разногласия по поводу законности открытия новых участков, то ЦИК совершенно правильно поступает, когда отправляет запрос в парламент. Дело в том, что по нашей Конституции только парламент дает толкование нормам, содержащимся в конституционных законах и законах Южной Осетии. Поэтому неверно было обвинять ЦИК в бездействии. ЦИК предпринял действия».

Ни для кого не секрет, что за исками стоит избирательный штаб президента Бибилова. Из Северной Осетии поступает тревожная информация о массовой раздаче югоосетинских паспортов и подкупах избирателей. Новоиспеченным гражданам необходимы дополнительные участки для голосования. Закон запрещает формирование участков позднее чем за 40 дней до дня голосования, но иначе, судя по итогам первого тура, у президента нет ни единого шанса на победу. Очевидно, президент и его штаб рассчитывали на удовлетворение иска в полном объеме, но не случилось. На судебном заседании присутствовал депутат Давид Санакоев:

«Решение Верховного суда равносильно отказу. Во втором пункте иска содержалось прямое требование обязать ЦИК открыть два дополнительных участка, а вместо этого суд предлагает Центризбиркому принять решение – положительное или отрицательное. Но зачем бы штаб Бибилова организовывал все эти иски, если бы он мог решить вопрос об открытии дополнительных участков в Избиркоме? Но Верховный суд дал понять, что не станет брать на себя ответственность за незаконное открытие избирательных участков. Он лишь поторопил ЦИК с приятием решения».

По мнению Вячеслава Гобозова, истцы, по сути, потребовали от Верховного суда прямого нарушения конституционных законов, регулирующих избирательный процесс, потому что за двое суток до выборов не может быть и речи о каких-либо разночтениях или неожиданных трактованиях закона. Верховному суду оставалось одно из двух: или оставить все как есть, или отменять выборы, говорит Вячеслав Гобозов:

«Невозможно пойти на образование дополнительных участков, не отменив результаты выборов. Никакой закон не позволяет принять решение об их открытии за два дня до выборов. Ну никакой. Это технически даже невозможно осуществить за столь короткий срок. Значит, надо откладывать второй тур? Но и это никакими законами не регулируется, отложить голосование тоже невозможно по определению. В такой ситуации остается только признать, что ЦИК, не открыв избирательные участки, совершил действие, которое не позволяет достоверно определить результаты выборов, отменить их и назначить повторные выборы. Но опять-таки это настолько далеко выходит за рамки закона, что я не представляю, как на это может пойти Верховный суд, несмотря на все критические замечания в его адрес».

Еще одна новость: сегодня парламентский комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению рассмотрел наконец запрос Центризбиркома от 30 апреля с просьбой дать толкование норм права и разъяснить возможность и сроки образования дополнительных избирательных участков перед вторым туром выборов. Комитет единогласно проголосовал против открытия дополнительных участков, говорит Давид Санакоев:

«Комитет также единогласно проголосовал против. Обратите внимание: до сих пор считалось, что президент контролирует не менее половины комитета, и там тоже решение против Анатолия Бибилова. О чем это говорит? Президент проигрывает даже своей команде. Люди устали от него, от его постоянных принуждений совершать неприемлемые для них поступки».

После заседания комитета президиум парламента должен был определиться с повесткой дня и вынести ее на сессию законодательного собрания. Но ни президиум, ни сессия на состоялись из-за неявки депутатов от партии власти «Единая Осетия» и ее младшего партнера «Единства народа». Из «Единой России» пришли лишь трое, в том числе спикер Алан Тадтаев и председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия