Извинения Путина и торг Орбана

Угроза нефтяного эмбарго и вынужденные извинения – уходящая неделя выдалась для Москвы не слишком приятной. Руководство Евросоюза вышло на финишную прямую в согласовании шестого пакета санкций, под которые в случае принятия попадет российская нефть. Плюс ко всему, как заявляет Израиль, Путину пришлось перед ним извиняться за своего главного дипломата. Цена потери нейтралитета со стороны некоторых представителей мирового сообщества в украинском конфликте сегодня для Москвы, очевидно, слишком высока.

Евросоюз все никак не может согласовать шестой пакет санкций в отношении России. Камень преткновения – нефтяное эмбарго. Венгрия, Словакия и Чехия не согласны с прописанными в проекте условиями, а Греция и Кипр к тому же выступили против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами.

Эмбарго на энергоносители – наиболее радикальная мера экономического принуждения Москвы к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и составляет более половины экспорта. Из них 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов продается именно в Европу. К слову, за время войны в Украине Россия получила от стран ЕС более 50 млрд евро за нефть и газ. Теперь же Брюссель предлагает отказаться от российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов – к концу 2022-го. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен проявить политическую волю в этом вопросе, сколько бы времени это ни заняло:

«Экспорт нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, является одним из основных источников доходов Кремля. И именно этот источник дохода мы хотим исчерпать в ближайшие месяцы, чтобы Путин не смог продолжать финансировать свою войну. Мы хотим выкачать этот источник дохода, чтобы максимально навредить Кремлю. В то же время мы максимально щадим нашу экономику. Другими словами, это очень тонкая грань, которую мы должны найти. Почему? Потому что, конечно, наша экономическая мощь – это, с одной стороны, мощный рычаг для поддержки Украины, а с другой – для давления на Россию».

Венгрии и Словакии Брюссель пообещал дополнительный год отсрочки – до конца 2023-го. Чехии – до 30 июня того же года. Но скептики не спешат принимать на себя подобные обязательства. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан прямо заявил, что указанные сроки не реалистичны, а также поставил вопрос оплаты перестройки всей энергосистемы Венгрии:

«Мы рады вести переговоры. Если мы увидим предложение, которое соответствует интересам Венгрии, то, конечно, мы будем рады поговорить. В вопросе нефтяного эмбарго мы хотим принимать решение не в пользу русских или украинцев, но в пользу Венгрии. Предложение, которое сейчас находится на столе, создает проблему Венгрии и ничего не делает для ее решения. Это неприемлемо. Мы точно знаем, что, во-первых, нам нужно пять лет, чтобы весь этот процесс завершился, 1,5 года ни на что не хватает. А также несколько триллионов форинтов на переделку венгерской энерготранспортной системы. У нас нет на это денег. ЕС на это денег не дает, а если и дает, то только на бумаге. Пока их у нас не будет, мы не сможем даже начать эту работу».

Авторы проекта считают, что рассматриваемые Европейским союзом новые санкции в отношении России скажутся на ее экономике сильнее, чем на экономике ЕС, а страны сообщества сумеют найти альтернативных поставщиков. Но в том, что касается газа, тут с заменой гораздо сложнее. Если рынок нефти глобален и с поставками не должно возникнуть серьезных проблем, то газ, как подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, невозможно заместить каким-либо продуктом нефтехимии. Поэтому Евросоюз не спешит вводить эмбарго на российское «голубое топливо».

Однако, если Москва в итоге лишится нефтяных доходов, то это станет серьезным ударом. В России такие действия считают объявлением экономической войны. Об этом заявил постпред Москвы при ООН Василий Небензя:

«Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области».

В условиях, когда у Москвы почти не осталось союзников, Кремлю приходится действовать с оглядкой. Владимиру Путину пришлось извиняться за Сергея Лаврова – офис израильского премьер-министра сообщил о телефонном звонке президента России главе правительства еврейского государства. По итогам разговора Нафтали Беннет «принял извинения Владимира Путина и поблагодарил главу Кремля за разъяснения отношения руководства России к еврейскому народу и памяти о Холокосте».

В Москве подтвердили, что Путин, действительно, говорил по телефону с Беннетом, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, были ли в действительности принесены извинения:

«Разговор был, действительно, очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения».

В указанном Песковым сообщении отмечается, что в ходе разговора «лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля», а Путин попросил «передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия». Беннет же, в свою очередь, «отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом».

Сам Лавров, впервые появившийся на публике после скандальных заявлений, подчеркнул, что в России, «конечно, чтут память жертв Холокоста и узников концентрационных лагерей». Комментировать заявления МИДа относительно «поддержки Израилем неонацистского режима в Киеве» и «наличия израильских наемников в рядах «Азова» глава ведомства не стал.

Наблюдатели отмечают: сам факт звонка Путина Беннету говорит о том, что в Москве осознают, что на фоне продолжающегося экономического и политического давления со стороны Запада терять и без того немногочисленных представителей мирового сообщества, кто еще готов разговаривать с Кремлем, не стоит.