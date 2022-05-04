«Спецоперация» по «денацификации» Израиля

Специальная дипломатическая операция по спасению министра Лаврова от израильских пособников украинских неонацистов – российский МИД в ответ на критику в адрес своего шефа сообщил об израильтянах, воюющих на стороне полка «Азов», и откровенной поддержке руководством еврейского государства «неонацистского режима в Киеве».

Российский МИД вышел на тропу войны – Москва, судя по всему, решила провести еще одну «спецоперацию». Цель – борьба с «израильским нацизмом» и, как следствие, со здравым смыслом. После скандального заявления главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и наличии у Гитлера еврейской крови и ожидаемой реакции Израиля, на Смоленской площади вступились за своего шефа. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова и вовсе пошла с козырей:

«Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники. Об этом там известно? Об этом там не может быть неизвестно!»

О добровольцах-евреях, воюющих на стороне Украины, действительно, известно. В соцсетях не раз публиковались видеозаписи, на которых бойцы говорят на иврите, причем, не скрывая своих лиц. Но в этом случае речь идет не о наемниках, на чем настаивает госпожа Захарова, а именно о добровольцах, прибывших в Украину после вторжения на ее территорию российской армии. Подтверждений же того, что израильтяне воюют вместе с «Азовом», нет. Но Мария Захарова утверждает: она лично видела вещественные доказательства.

«Я видела видео, я видела просто вот фактуру, материалы. Как к этому относиться? Еще раз говорю: плечом к плечу с националистическими батальонами. Как это может быть? Как это может быть?! Кого поддерживают эти люди? Политически, а теперь, получается, и с оружием в руках».

Впрочем, делиться с израильскими коллегами или даже со своими согражданами подобными доказательствами госпожа Захарова не спешит. Единственным таким «доказательством», представленным Москвой, было текстовое сообщение все того же российского МИДа, опубликованное в телеграм-канале ведомства после скандального интервью Сергея Лаврова итальянской телекомпании Mediaset, когда главный российский дипломат умудрился одной фразой испортить отношения с государством, все это время старавшимся сохранять нейтралитет. Критику российского министра со стороны израильского руководства в МИДе назвали «антиисторической» и прямо обвинили Израиль «в поддержке неонацистского режима в Киеве».

При этом на Смоленской площади подчеркивают, что власти и правоохранительные органы Украины «спокойно относятся к юдофобским выкрикам на бандеровских маршах», и резюмируют, что «особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена Холокоста и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре».

На это отреагировали уже не только в Иерусалиме, но и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, указал на то, как в Москве на самом деле относятся к Бабьему Яру и к урокам Второй мировой:

«Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность. Например, министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. И что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки».

Правда, по мнению наблюдателей, сейчас у Москвы есть возможность все же выучить один урок – как необдуманное высказывание и упорство в нежелании признать свою ошибку могут спровоцировать то, чего российское руководство намеревалось не допустить своим вторжением в Украину – появление у российских границ передовых вооружений. Израиль известен своими военными разработками, и все это время, несмотря на постоянные призывы Киева, упорно воздерживался от подобных поставок в Украину. Теперь, после демарша Москвы, как утверждает израильская пресса, сохранять прежний нейтралитет Израиль больше не сможет. Уже появилась информация, что противотанковые комплексы Spike израильского производства поступили ВСУ из стран Балтии.

Министр обороны России Сергей Шойгу поспешил предостеречь США и их союзников от продолжения поставок вооружения Украине:

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения».

Впрочем, появление представителя еврейского государства на недавней встрече западных стран на американской военной базе Рамштайн в Германии означает, что Израиль уже сделал стратегический выбор – цель встречи, как тогда отметил министр обороны США Ллойд Остин, была в том, чтобы разработать стратегию по критическому ослаблению России:

«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого».

Но военные альянсы для Израиля – тема довольно непривычная. В региональных войнах еврейское государство привыкло рассчитывать в первую очередь на себя. У него даже нет формального оборонного соглашения с США, не говоря уже о НАТО. При этом большинство стран, чьи представители присутствовали в Рамштайне, пока не наблюдают российских войск у своих границ. А у границ Израиля они есть – в Сирии. И если отношения вконец испортятся, вряд ли Москва продолжит выступать сдерживающим фактором для Ирана, который все последнее время упорно пытается окопаться на северных подступах к Израилю. Этим и обусловлено нежелание руководства еврейского государства ввязываться напрямую в украинский конфликт. Но пространства для маневра становится все меньше.