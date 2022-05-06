Абхазская неделя: Ураза-байрам на тротуаре, заторы на границе, аншлаг в Русдраме

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания встретился со спикером парламента, вице-спикерами и руководителями комитетов. Пресс-служба главы государства не порадовала подробностями любопытную абхазскую публику, которая хотела бы узнать, о чем была встреча. Что обсуждали, о чем договаривались, какие планы намечали? Наверное, от этого встреча выглядела обычным протокольным мероприятием, о котором известно только, что обсуждался «ряд актуальных вопросов, связанных с различными областями жизнедеятельности республики», а в этом ряду основными были вопросы усиления деятельности правоохранительной системы, совершенствование работы судебной ветви власти и социально-экономическое развитие страны».

Из сообщений пресс-службы президента мы также узнали, что Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, наградил Абу-Юзуфа Банова орденом «Ахьдз-Апша» III степени за вклад в укрепление дружеских отношений Абхазии и Карачаево-Черкесии, выразил соболезнование семье Джансет Казанба, спутнице жизни сирийского генерала Уалида Маршан в связи с ее смертью.

Президент вернул на прежнее место работы главу Очамчырской администрации Беслана Бигвава, который был отстранен на время разбирательства по факту стрельбы в новогоднюю ночь в ресторане отеля «Гаруда», где он ранил человека. Стороны примирились, и Беслан Бигвава приступил к своим обязанностям.

МИД Абхазии заявил, что «грузинская концепция о так называемых оккупированных территориях не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер». И отметил, что «на всех международных площадках и в международном информационном пространстве грузинские власти стали активно использовать тезис об «оккупированных территориях», в соответствии с которым Республика Абхазия и Республика Южная Осетия объявлялись территориями, якобы оккупированными Российской Федерацией». МИД напоминает, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены широким спектром межгосударственных договоров и соглашений, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права».

Мусульмане Абхазии отметили праздник разговения Ураза-байрам, которым завершается пост в месяце Рамадан. В мечетях Сухума и Гудауты верующих собралось гораздо больше, чем они могли вместить, поэтому молились верующие на тротуаре перед мечетью.

Свое пятилетие отметила Служба судебных исполнителей. На пресс-конференции приставы рассказали, что за пять лет к ним поступило около 6000 исполнительных документов, по которым надо взыскать 1,7 миллиарда рублей, около 6 миллионов долларов США и 9500 евро. За время работы удалось взыскать примерно 183 млн рублей, то есть около шести процентов требуемой суммы. В Службе судебных исполнителей работают 35 человек, ее годовой бюджет составляет около 18 млн рублей.

На абхазо-российской границе начали возникать заторы из-за большого числа отдыхающих, которые едут в Абхазию на майские праздники.

С 3 по 6 мая в Абхазии в помещении Русского театра драмы имени Фазиля Искандера прошли гастроли старейшего театра России – Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля. При полном аншлаге показали четыре спектакля: «Предстоящее событие», «Калину красную», «Землю Эльзы» и фолк-рок-мюзикл «Некрасов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия