«Гаглоев будет больше смотреть на Москву, чем Бибилов»

В Тбилиси осудили президентские выборы, которые прошли в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Соответствующие заявления сделали в МИД и в аппарате госминистра. В экспертном сообществе пытаются предугадать, как именно смена де-факто властей может отразиться на отношениях с Тбилиси и что может измениться в обсуждении гуманитарных вопросов.

Грузинский МИД осудил второй тур президентских выборов, которые прошли накануне в самопровозглашенной республике. Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, а также суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, говорится в заявлении ведомства.

«В условиях российской оккупации и эффективного контроля никакие результаты выборов не могут иметь юридической [силы], в то время когда сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин, все еще лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома, а фундаментальные права и свободы живущих на местах людей грубо нарушаются».

МИД Грузии призвал Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также выполнять международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года.

В аппарате госминистра также заявили, что ни власти Грузии, ни международное сообщество не признают легитимность проведенных выборов.

«Важно отметить, что решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года однозначно подтвердило, что Россия осуществляет эффективный контроль на оккупированных регионах Грузии и именно на нее ложится ответственность за грубое нарушение прав человека и другие незаконные действия, происходящие на месте», – говорится в заявлении аппарата госминистра.

Конфликтолог Паата Закареишвили говорит, что об Алане Гаглоеве, лидере оппозиционной партии «Ныхас», который обошел на выборах действующего президента де-факто республики Анатолия Бибилова, известно не очень много.

«Он работал в спецслужбах, не был руководителем спецслужб ЮО, но был офицером. Скорее всего, это не его победа, а победа протестных сил. В предвыборный период ЦИК очень многих не допустил к выборам, и, по мнению Бибилова, он уничтожил вероятных противников. Но оказалось, что населению ЮО настолько он был неприемлем, что люди готовы были голосовать за любого человека, лишь бы не за него. В списке кандидатов был Гарри Мулдаров, один из членов парламента, – активный, дерзкий молодой человек, я думал, что он выйдет во второй тур, но нет. Люди захотели более респектабельного, спокойного человека в лице Гаглоева. И он в первом туре победил фактически, набрал больше голосов».

До первого тура Россия однозначно поддерживала Бибилова, но как только Гаглоев вырвался вперед, РФ перестала оказывать явную поддержку кому-либо из кандидатов, говорит Паата Закареишвили. Таким образом, продолжает он, она дала знак осетинскому обществу, что ей не столь важно, кто именно одержит победу, главное, чтобы сейчас, в условиях, когда в Украине идет война, не было лишних шумихи и волнений. Это послание, судя по всему, получил и Анатолий Бибилов, полагает Паата Закареишвили.

Ожиданий, что новый глава де-факто республики отойдет от российской политики, нет, напротив, скорее всего, он будет более покладистым в отношениях с РФ, считает конфликтолог:

«Бибилов был в большей мере популистом, дерзким, харизматичным лидером, по Гаглоеву не скажешь, что он популист или харизматичен. Он не будет принимать скороспелых решений, как Бибилов, например, по вопросу референдума. Бибилов явно хотел втиснуть в предвыборную кампанию референдум, который сейчас невыгоден России, потому что она сейчас не хочет раздражать грузинские власти. Грузинские власти не хотят раздражать Россию, а она их. Это очень взаимно у них здесь. Поэтому, скорее всего, Гаглоев будет больше смотреть на Москву, чем Бибилов это делал. Средний класс и люди, которые жили за счет коррупции, вероятно, захотят им управлять. Поэтому очень интересно, сможет ли он противостоять желающим вернуть былую коррупцию».

Открытым остается вопрос открытия для жителей Ахалгорского района дороги, связывающей район с остальной Грузией. Пока позиции, обозначенные Аланом Гаглоевым, в отличие от позиций его предшественника, больше носят нейтральный характер, говорит Паата Закареишвили.