«Грузинской мечте» задали аланский вопрос

Грузинская власть назвала неприемлемым заявление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о намерении провести референдум по вхождению Цхинвальского региона в состав России. Между тем сама грузинская власть оказалась под огнем критики оппозиции. Она считает, что на фоне войны в Украине и признании Россией независимости регионов Донбасса заявление югоосетинского лидера Бибилова нельзя считать лишь пробным или предвыборным шагом.

Заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани Анатолию Бибилову о неприемлемости его планов проведения референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России со словами о том, что «в условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы», в оппозиции назвали пустым звуком, к тому же запоздалым. На брифингах в партийных офисах оппозиционеры возмущались, что МИД Грузии отреагировал лишь на второй день после обещания де-факто президента Бибилова югоосетинскому народу объединиться с Северной Осетией. Бибилов даже обозначил будущее название виртуально слившихся двух Осетий на карте – РФ-Алания.

Почему Бибилов не объявлен в международный розыск, почему он до сих пор не попал под санкции международных партнеров? – возмущались в оппозиции. Лидер «Лело» Бадри Джапаридзе заявление Бибилова считает результатом политики нераздражения России «Грузинской мечтой»:

«Совершенно беспозвоночная и капитулянтская политика вызывает усиление аппетита враждебной к нам силы. И это вхождение во вкус выразилось в том, что теперь посаженный Россией один кровавый российский генерал (Бибилов) объявил, что нужно провести так называемый референдум в так называемой республике Южная Осетия. Видимо, в Москве решили, что «Грузинская мечта» создает для них благоприятные условия для оформления аннексии».

В «Грузинской мечте» оппонентам посоветовали сбавить пыл, повторив слова министра иностранных дел Давида Залкалиани о том, что грузинская власть не будет поддаваться на провокационные заявления и останется приверженной политике деоккупации и восстановления территориальной целостности исключительно мирным путем, в тесной координации с западными партнерами. Вице-спикер Гия Вольский решил провести краткий ликбез для несведущих в югоосетинской политике:

«Там сейчас предвыборный период, и потому опять актуализировалась эта тема. Неудивительно, что Бибилов и любой другой хотят восприниматься под флагом России и таким образом достичь успеха. Это единственное, за что держатся югоосетинские кандидаты (в президенты). Им больше нечего предложить населению Цхинвальского региона. Кроме референдума. Но для самой Российской Федерации будет тяжело сделать еще один шаг в нарушение международного права такого уровня», – посетовал Гия Вольский, умолчав о том, что уже второй десяток лет Москва движется в этом направлении: от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, потом аннексия Крыма, к признанию независимости Донбасса и вторжения в Украину.

Нет никакой гарантии, что этот список не продолжится, отмечали сегодня грузинские наблюдатели, комментируя реакцию Москвы на заявления Бибилова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких юридических мер не предпринималось, но там с уважением относятся к «мнению народа Южной Осетии». Однако некоторые российские законодатели, опираясь на прежний опыт, подсчитали: процесс присоединения займет месяц-два. Потому, считает конфликтолог, руководитель НПО «Коалиция за права беженцев» Зураб Бендианишвили, не стоит рассматривать заявление Бибилова о референдуме как очередной предвыборный пиар-ход, используя который он сначала попал в парламент, а потом стал президентом де-факто республики. На этот раз процесс зашел дальше, чем предвыборная кампания, говорит Зураб Бендианишвили:

«Появилась конкретика, называются даты проведения референдума – это май-июнь. Еще есть контекст войны в Украине, для России будет не так болезненно интегрировать Южную Осетию. К тому же эти конфликтные регионы в качестве фактора, сдерживающего интеграцию Грузии с Западом, сегодня России уже не нужны. Потому что на фоне глобальной войны против Запада на территории Украины для России содержание правительств в Абхазии и Южной Осетии – сейчас лишние расходы. Значительно удобнее, в том числе экономически, для нее будет присоединить их, оставить там базы и взять под свое управление».

Но прогнозировать действия России трудно, отмечает Зураб Бендианишвили. Те, кто полагает, что Москва пойдет на присоединение Цхинвали, объясняют это желанием России достичь легкой победы на фоне пока безуспешной для нее войны в Украине.

И, несмотря на то, что де-факто власти Абхазии после заявления Бибилова четко заявили, что не желают присоединяться к России, грузинские наблюдатели убеждены, что в этом направлении Москва будет осуществлять давление и на Сухуми. И Тбилиси следует обратить на это внимание, не ограничиваться общими фразами и не пользоваться одинаковым подходом по отношению к де-факто властям Абхазии и Южной Осетии.