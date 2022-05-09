Домики у крепости «Диоскурия» возмутили архитекторов

В преддверии нового курортного сезона на сухумской набережной появляются ларьки и павильоны, вид которых, по мнению абхазских архитекторов, не соответствует ее исторической и архитектурной среде. Они считают, что городская администрация и Министерство культуры должны контролировать установку и внешний вид подобных торговых объектов. Но есть на набережной места, где их появление неприемлемо ни в коем случае, как например, в охранной зоне заповедника «Сухумская крепость».

Сухумская крепость, расположенная в самом сердце столичной набережной, известный в городе объект историко-культурного наследия. Руины этого фортификационного сооружения, история которого насчитывает более двух тысяч лет, спускаются прямо в море. Остатки старой башни являются несанкционированной смотровой площадкой, откуда можно обозревать бухту и старые, поросшие водорослями камни ее вековых стен.

И вот на днях прямо перед развалинами крепостной башни выстроились в ряд три неказистых ларька для мелкой торговли.

На их появление отреагировали участники группы «Хара Хакалакь», которая объединяет молодых абхазских архитекторов, дизайнеров и неравнодушных горожан, которые стремятся сохранить культурную и историческую среду Сухума. На своей странице в социальной сети Instagram они разместили фотографии «избушек» и сопроводили их такими комментариями: «Пока весь город готовится к празднованию Победы, в заповедной зоне у крепости Диоскурия устанавливаются эти жуткие домики. Нельзя допустить установку даже временных конструкций в этой зоне набережной».

Абхазский архитектор и участница группы «Хара Хакалакь» Мадина Чкотуа пояснила «Эху Кавказа», почему подобным строениям не место на территории охранной зоны Сухумской крепости:

«В целом, из-за того, что эта территория является памятником архитектуры, там охранные зоны Сухумской крепости, то все, что планируется поставить на этой территории, должно быть согласовано с администрацией города, с Министерством культуры. Мы знаем со слов сотрудников Министерства культуры, что с ними данные строения согласованы не были. Что касается их внешнего вида, когда речь идет о памятнике архитектуры, нам всем кажется, что любые постройки, даже временные, должны проходить через какую-то комиссию и отбор, а не просто привозиться и ставиться. Как мы понимаем, это павильоны, которые используются ежегодно на новогодней ярмарке на площади перед Совмином. Но для территории объекта историко-культурного наследия они не очень подходят».

Позиция молодых абхазских архитекторов из группы «Хара Хакалакь», по словам Мадины Чкотуа, заключается в том, что набережную нельзя захламлять, ее надо очистить от большого числа мелких торговых объектов:

– После того, как мы этот пост выложили, с нами связалась собственница этих объектов, она сказала, что это временно в том плане, что сейчас решается вопрос, где они будут стоять в будущем летнем сезоне, поэтому мы ждем, что что-то решится. Пока администрация города никак не комментирует.

– А вы обращались к администрации города?

– Мы напрямую не обращались, мы пока отметили только в Инстаграме, сейчас выходные, я думаю, что во вторник надо к ним обратиться и узнать, было дано разрешение на их установку или нет. Но нам, в принципе, и сама собственница сказала, что нет разрешения на установку. Почему они решили именно там их временно установить, непонятно. Я думаю, что они сами приняли такое решение.

– Если они будут устанавливать их в другом месте, вам эти избушки кажутся нормальными?

– Нет, они в любом случае нам кажутся ненормальными. Нам кажется, что как раз сейчас, в последние несколько лет появилась очень хорошая тенденция к тому, чтобы набережную очистить от лишнего визуального мусора, от хлама, от павильонов, от палаток, медленно как-то часть набережной уже очистилась.

По словам историка и археолога Батала Кобахия, который много лет работал в Сухумской крепости и был директором заповедника, культурные слои этого памятника начинаются с VI века до нашей эры, с древнего города Диоскурия, построенного греками.

Когда во II веке нашей эры на побережье пришли римляне, они перестроили крепость и основали здесь город Себастополис. В XI-XV веках крепость перестраивалась генуэзцами, а в конце XVIII века была резиденцией владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В XIX веке крепость перестроили турки, основав здесь военную базу и город Сухум-Кале. А в 1810 году крепость была занята русскими, и на ее территории расположился царский гарнизон.

После русско-турецкой войны крепость стала тюрьмой. Для содержания заключенных были приспособлены старые каменные бастионы и деревянные постройки. В ранние советские времена на территории крепости продолжала работать тюрьма, в которой содержались политические заключенные.

Историко-архитектурный заповедник «Сухумская крепость» был основан в 1989 году по инициативе первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия