«Правосудие» Аслана Бжания

5 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, которым восстановил Беслана Бигвава в должности главы администрации Очамчырского района.

Напомню, что новогодняя история, в результате которой пострадало два человека, чудесным образом превратилась из истории о тяжком преступлении, совершенном высокопоставленным чиновником, в героический акт перевоспитания нерадивого официанта, который (по версии защитников Бигвава) позволил выйти себе за пределы своих обязанностей.

Дело происходило в одном из сухумских ресторанов, где Новый год праздновал районный глава Беслан Бигвава со своими друзьями. Застолье закончилось тем, что Бигвава произвел выстрелы из пистолета и ранил двух человек. Один из пострадавших, певец Тамаз Цулукия, которому пуля попала в ногу, был доставлен в республиканскую больницу, где ему была сделана операция. А вот второй пострадавший, получивший легкое касательное ранение (скорее всего, это и был тот самый официант), не являлся гражданином страны и таинственным образом исчез из материалов уголовного дела и из Абхазии сразу после происшествия.

То, что дело будет замято, стало понятно сразу из официального сообщения МВД от 1 января. В нем говорилось о проведении следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, из-за которых некий гражданин поступил в больницу с огнестрельным ранением. Ни одного имени, никаких подробностей происшествия, в то время как в социальной сети уже «гулял» видеофрагмент инцидента, и общественность знала всех его фигурантов поименно. Певец, получивший огнестрельное ранение, сразу после операции поспешил заявить о том, что не имеет никаких претензий к высокопоставленному стрелку. Сотрудники ресторана отказывались комментировать инцидент, и в информационном пространстве транслировались только безумные версии тех, кто оправдывал чиновника. Спустя три дня – 4 января – президент отстранил главу района от занимаемой должности «на время проведения предварительного расследования». Из указа следовало, что никакого расследования не будет и Бигвава даже не утратит своей должности, а правоохранители сошлются, как это много раз бывало, на «примирение сторон».

Так что указ президента о восстановление в должности главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава от 5 мая не удивил, а подтвердил, что в нашей стране законы работают только против политических оппонентов и вся система правосудия заточена на наказание людей, неугодных власти. Напомню некоторые известные факты: возбуждение уголовного дела против оппозиционного депутата парламента, стрелявшего в воздух в честь Дня Победы на пустынной сухумской набережной; судебные процессы над участниками антиправительственного митинга 21 декабря 2021 года, которых обвиняли в попытке государственного переворота, так же, как ранее бывшего помощника президента Ахру Авидзба; прокурорское давление на пользователей социальной сети ФБ и многое другое. Это закон против оппонентов. А вот как действует закон в отношении сторонников: Мизан Зухба (ныне заместитель председателя проправительственной партии «Амцахара») и его соратники, стрелявшие в сотрудников правоохранительных органов в 2020 году, были освобождены от ответственности, как только Аслан Бжания стал президентом; министр внутренних дел и его сотрудники, избившие ветеранов войны 30 сентября 2021 года, не понесли наказания за совершенное преступление, несмотря на возмущение общественности.

Но я вернусь к Ахре Авидзба, которого уже упоминала, так как он стал классическим примером бжаниевского правосудия. Ахра Авидзба выступает сразу в двух измерениях сторонника и противника нынешней власти, и по этому человеку можно совершенно конкретно проследить, как работает правосудие. В августе 2020 года, будучи помощником президента, Ахра Авидзба протаранил государственную границу на своей машине и не подчинился требованиям пограничников. На это правонарушение президент закрыл глаза, и помощник главы государства не лишился даже должности. Но ситуация изменилась сразу после того, как Авидзба выступил против Аслана Бжания, создал оппозиционное движение «Новые люди» и в тот же день был арестован – служба государственной безопасности подозревала его в подготовке государственного переворота. Провел в заключении около полугода. Доказательств попытки госпереворота представлено суду не было, и тогда герой ДНР, командир «Пятнашки» был условно осужден на три года за незаконное хранение оружия.

Уроки, которые нам регулярно преподносит Аслан Бжания, свидетельствуют о том, что вся система правосудия работает по прямому указанию главы государства и никакой независимой судебной ветви власти у нас нет. К тому же приведенные примеры «правосудия» являются определенным посылом обществу: будьте моими сторонниками и сможете безнаказанно совершать преступления любой степени тяжести, заниматься незаконным бизнесом, зарабатывать на запрещенных в стране майнинг-фермах, получите доступ к народному достоянию и национальным ресурсам, должностям и парламентским портфелям. Для всех остальных у нашего главы государства Аслана Бжания, как он утверждает, «всегда на один патрон больше». Патронов президента я не считала, а вот преданных кадров в его обойме, видимо, не так много, если он восстанавливает в должности чиновников, скомпрометировавших себя противоправными действиями. И мне жаль, что его сугубо личные обязательства становятся проблемой для нашей страны.

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