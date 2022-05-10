Михаила Саакашвили будут лечить компромиссом

Грузинские власти готовы перевести находящегося под следствием Михаила Саакашвили в частную клинику. Экс-президент согласился, если власть выполнит некоторые его условия. В продолжении лечения за рубежом и допуске иностранных специалистов власть ему отказывает.

Оппозиция требует привлечения иностранных врачей для оценки состояния здоровья Михаила Саакашвили. Напомним, 27 апреля группа экспертов опубликовала заключение, в котором утверждается, что здоровье бывшего президента «значительно ухудшилось». 6 мая председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили лжет о своем здоровье, чтобы «каким-то образом выйти из тюрьмы».

В ответ оппозиция предложила подключить зарубежных экспертов. С этим предложением сегодня на пленарном заседании парламента выступила депутат Тамар Кордзая:

«Предлагаю правительству Грузии пригласить судебно-медицинских экспертов американской университетской клиники «Эмори». Если правительство не доверяет ни грузинским врачам, ни консилиуму Народного защитника, ни заключению «Эмпатии», ни созданному ими же медицинскому консилиуму, мы призываем их привлечь судебно-медицинских экспертов для ответа на главные вопросы: находится ли Михаил Саакашвили в тяжелых условиях и действительно ли эта среда нанесет существенный ущерб его физическому и психическому здоровью?»

Сегодня власти несколько смягчили риторику, и, хотя предложения пригласить зарубежных специалистов или отправки Саакашвили на лечение за границей были отвергнуты, в качестве компромиссного варианта было предложено перевести Саакашвили в частную клинику под ответственность местных врачей. Об этом на брифинге заявил глава Минюста Рати Брегадзе.

«Михаилу Саакашвили назначено медикаментозное лечение, но следует подчеркнуть, что он выборочно принимает только определенную часть медикаментов, чем фактически отказывается от полноценного лечения. Он также по собственному решению принимает пищу избирательно и, естественно, этим подвергает опасности собственное здоровье. Мы, как ответственное государство, всегда действуем в интересах здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, во избежание возможных осложнений, Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику «Вивамед». У нас в Грузии много профессиональных и высококвалифицированных врачей. Я уверен, что они проведут соответствующее обследование и, в случае необходимости, его будут лечить должным образом», – заявил Рати Брегадзе.

Члены семьи Саакашвили позитивно восприняли это решение. Вот что заявил журналистам возле тюрьмы в Рустави Эдуард Саакашвили, сын бывшего президента:

«С тех пор, как моего отца арестовали, я несколько раз с ним встречался. К сожалению, при каждом посещении я находил его в худшем состоянии, чем при предыдущем, и это очень тяжело для меня. Мы бессильны, единственный, кто может что-то предпринять, – это государство. Они несут ответственность за его здоровье. Я очень рад. Это положительный сигнал, что они предложили попробовать. Посмотрим, насколько мне известно, он собирается согласиться».

Впрочем, после продолжительной беседы с экс-президентом один из лидеров «Нацдвижения» Коба Накопия высказал скептическое отношение к инициативе властей:

«Предложение властей предполагает проведение исследований, ни о каком лечении речи не идет. Он по-прежнему не в состоянии принимать пищу, и его жизнь находится под угрозой, поэтому он выразил согласие и перейдет в клинику в ближайшие день-два. Все это результат давления наших западных партнеров, и я надеюсь, этот нажим будет более интенсивным, после чего оппозиция скорректирует свои планы в соответствии с ситуацией».

Часть специалистов считает, что нигде в Грузии нет надлежащих условий для лечения экс-президента. Говорит Мариам Джишкариани, руководитель Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия»:

«Мы рекомендуем комплексное проведение высокотехнологичных исследований, и неизвестно, обладает ли предложенная властями клиника широкими возможностями и в состоянии ли ее специалисты поставить точный диагноз. На протяжении последних семи месяцев мы наблюдаем отрицательную динамику, власти не прислушиваются к нашим рекомендациям».

Ближе к вечеру со специальным обращением к руководству Минюста выступил экс-президент Саакашвили. Он согласился на перевод в клинику в случае выполнения нескольких условий. При обследованиях, диагностике, назначении, а также дальнейших этапах лечения факт выздоровления должен определяться группой специалистов, созданной на паритетных началах с привлечением Центра «Эмпатия» и с участием членов совета при Народном защитнике.