Нет Бибилова – нет референдума

Лидирующий на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев не будет спешить с проведением референдума о вхождении республики в состав России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Сегодня в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по сути, признал, что инициированный Анатолием Бибиловым во время избирательной кампании референдум о вхождении в Россию откладывается на неопределенный срок в связи с поражением на выборах главного и единственного застрельщика плебисцита:

«Что касается референдума, то это остается их волей. При этом думаю, что Гаглоев сейчас подождет, в отличие от президента республики Анатолия Бибилова. Хотя он и объявил, что готов провести такого рода референдум, но тут это в большей степени зависит даже не от них, а от России, от того, насколько Россия с Белоруссией готовы расширять Союзное государство».

По мнению Роланда Келехсаева, это скорее рекомендация, чем мнение или, если на бюрократическом «диалекте», – сигнал от федерального центра:

«Все эти заявления о проведении референдума создают Москве дополнительные внешнеполитические сложности, которых и без нас хватает. Всякий раз надо объяснять, означает ли заявление Бибилова, что Москва уже все решила и намерена присоединить нас в ближайшее время. Эти расспросы вполне оправданы, так как перед присоединением Крыма там тоже был референдум. Поэтому слова Леонида Ивановича следует понимать так: не надо бежать впереди паровоза. Проводить референдум до того, как созреет решение в Москве, это бессмысленная трата денег и нервов российских дипломатов. При этом, упоминая о Белоруссии, Леонид Калашников как будто подсказал один из возможных форматов возможного объединения в будущем – в виде субъекта союзного государства. Это ровно то, что предлагает наше движение "Союз Алания – Россия"».

По мнению депутата первого созыва Тимура Цхурбати, в этой истории про референдум много художественных преувеличений. Это и напускное рвение Анатолия Ильича, который прекрасно понимал, что затея пустая, но продолжал изображать эпическое действо. Это и явные преувеличения настроений в югоосетинском обществе:

– Реально не присоединиться хотят, а хотят обезопаситься. Мы боимся остаться с Грузией один на один, потому что понятно, что Грузия сильнее Южной Осетии. Вот этот страх заставляет осетин поднимать вопрос о вхождении в состав России. Подавляющее большинство сторонников присоединения не признается, но я же среди них живу, я знаю, что самый простой человек скажет: «Конечно, независимость лучше, но вдруг грузины опять нападут?» То есть они почему-то не верят, что договор с Россией – большая безопасность, чем вхождение в Россию.

– А вы другого мнения?

– Я считаю, что сейчас безопасность важнее, чем если бы мы были в составе России. Нас защищает российский штык плюс наша независимость тоже небольшая защита – мы можем иметь свои вооруженные подразделения, можем на всякий случай создавать военные склады на своей территории и готовить резервистов. Но если мы вдруг окажемся в России, ни о каком свободном доступе к оружию речи быть не может.

– Много таких как вы, сторонников независимости?

– По моим наблюдениям, чуть-чуть больше за независимость. Я бы сказал, пятьдесят процентов плюс один. Молодежь в основном за сохранение суверенитета, хотя молодежь тоже разная бывает. Как ни странно, среди тех, кто вернулся после учебы в России, сторонников суверенитета раз в десять больше, чем среди тех, кто остался здесь. Это удивительный феномен – из России все приезжают с твердым намерением строить свое государство.

В Южной Осетии тема референдума о присоединении к России всплыла после пяти лет затишья за неделю до выборов. В 2017 году незадолго до выборов президента в своей готовности провести референдум соревновались Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов. Таким образом они как будто доказывали Москве готовность отказаться от суверенитета по первому ее желанию.

Тогда Анатолий Ильич все же обошел Леонида Харитоновича, пообещав избирателю присоединить республику к РФ в случае избрания его президентом. О своем обещании Анатолий Бибилов вспомнил за неделю до выборов и начал подготовку к референдуму, чем наделал немало шуму. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось оправдываться, что Москва не имеет к этой инициативе отношения и присоединение Южной Осетии не входит в ее планы.

Патриотический раж президента Бибилова это не остановило. Он даже предлагал перенести второй тур голосования, чтобы совместить его с референдумом. Бибилов тогда заявил о борьбе двух идеологий – исповедуемый им союз с Россией и стремление Гаглоева отдалить республику от государства-патрона.

Надо отметить, Бибилов все-таки вынудил своего оппонента заявить о поддержке референдума. Но теперь, когда Анатолий Ильич сходит с дистанции, а Алан Эдуардович, как выяснилось, явно не намерен упорствовать с проведением плебисцита, Леонид Калашников поделился облегчением с ТАСС.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия