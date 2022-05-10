День ленд-лиза в День Победы

США готовятся к старту ленд-лиза для Украины и выделяют все больше средств на военную и гуманитарную помощь. Европа все еще сомневается в необходимости отказа от российских энергоносителей и готовности Киева стать членом ЕС.

Украина может получить 40 млрд долларов в виде помощи от Соединенных Штатов. Однопартийцы президента Байдена в Конгрессе решили добавить к запрашиваемому главой Белого дома пакету в 33 млрд дополнительно 6,8 млрд. Демократическая партия готова вынести свое предложение на голосование в самые ближайшие дни. Половина суммы, добавленной демократами, пойдет на военные, а половина – на гуманитарные нужды. Заминка с утверждением пакета вызвала опасения, что поток американской помощи Украине может на какое-то время остановиться. На сегодняшний день у Минобороны США осталось всего 100 млн, выделенных для Украины.

При этом вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для поставок вооружений в Украину, что позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия. Теперь же американское вооружение можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду. Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке:

«Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина. Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями. И цена борьбы недешевая, но уступка агрессии еще дороже».

Подписание документа именно 9 мая символично, так как закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Тогда одним из главных получателей помощи был Советский Союз, сегодня – Украина, противостоящая наследнице СССР – России.

Впрочем, Байден также высказал обеспокоенность тем обстоятельством, что у Владимира Путина в ситуации с войной в Украине, по сути, не остается путей отступления. Такая ситуация чревата непредсказуемыми последствиями, и глава Белого дома, по его собственному признанию, «пытается понять, что с этим делать».

В Киеве, в свою очередь, уверены: главное, что сейчас необходимо сделать, – это довести до конца инициативу отказа от российских энергоносителей. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Словакии – страны, сильно зависящей от российских поставок, призвал отбросить сомнения и раз и навсегда решить проблему энергетического давления со стороны Москвы:

«Сейчас Европейский союз согласовывает шестой санкционный пакет против России. И это нужный пакет. Включительно с теми энергетическими ограничениями, которые для него предусматриваются. Я понимаю, что для вас и еще некоторых государств в этом состоит сложность, что для Словакии вопрос о российской нефти и возможности ее замещения не является вопросом о моментальных действиях. Мы все понимаем. Украина прошла по пути ошибок, на которых могут научиться наши друзья. Российские энергоресурсы – не просто товар. От них следует отказаться, прежде всего от нефти. Потому что это действительно вопрос о свободе. Да, защита свободы имеет цену».

В целом на фоне беспрецедентной поддержи со стороны США Киев не скрывает своего разочарования действиями европейских партнеров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил, что если страна не получит в июне статус кандидата в Европейский союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Комментарий руководителя украинского внешнеполитического ведомства последовал вслед за высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, выдвинувшего идею создать «новое политическое сообщество» для европейских стран, которые пока не являются членами ЕС:

«Остается вопрос: как нам организовать Европу с политической точки зрения, которая выходит за пределы Европейского союза? Мы обязаны ответить на него сегодня и создать то, что я назвал бы сегодня «политическим европейским сообществом». Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским странам, которые придерживаются наших основных ценностей, найти новое пространство для сотрудничества в политике, безопасности, энергетике, транспорте, финансировании инфраструктуры и народном движении, особенно нашей молодежи. Присоединение к нему необязательно предрешит будущее членство в ЕС, и оно не будет закрыто для тех, кто его покинул. Украина своей борьбой и своим мужеством уже является сердечным членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза. Но даже если завтра мы предоставим ей статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс ее вступления займет несколько лет. В действительности же, вероятно, несколько десятилетий».

Осторожная позиция Франции и Германии в отношении давления на Россию не раз критиковалась украинскими властями. Тем важнее выглядит внезапный визит в Киев главы МИД Германии. Анналена Бербок стала первым представителем немецкого правительства, посетившим Украину с начала российского вторжения. И примечательно, что первой остановкой Бербок стал киевский пригород Буча, в котором были обнаружены свидетельства массовых убийств во время нахождения там российских войск:

«Одно дело видеть в газетах ужасные фотографии убитых мужчин и женщин, убитых детей, находясь в Германии. И совсем другое – оказаться на земле, где эти люди были похоронены, наконец похоронены, после того, как их тела пролежали на улице несколько дней. Я хотела бы, чтобы мы нашли сильный, убедительный ответ на ваше стремление к вступлению, даже несмотря на то, что на пути к полноправному членству в ЕС не может быть короткого пути. Потому что то, что не может повториться, – это ложные обещания. Прежде всего, нам нужна реформа Европейского союза, его дальнейшее расширение. Это тоже урок этой жестокой войны».

На фоне все еще неуверенной позиции ключевых игроков ЕС страны Восточной Европы, напротив, демонстрируют решимость добиться максимальной изоляции Москвы от мирового сообщества. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой действия военного и политического руководства России в отношении украинской нации признаются геноцидом, а сама Россия – государством-террористом. В документе, в частности, говорится:

«Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты».

Депутаты также выступили за создание «Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины» и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов. Две другие балтийские страны – Эстония и Латвия – признали действия России в Украине геноцидом еще в апреле. Впрочем, создание подобного трибунала сопряжено с целым рядом юридических трудностей, учитывая обладание Москвой права вето в Совете безопасности ООН.