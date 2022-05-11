Алан Гаглоев: вопрос о референдуме будет решаться вместе с Россией

Победитель второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев заявил, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России будет решаться вместе с Москвой.

По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас «занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований».

«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», – сказал политик в интервью ТАСС.

Он добавил, что Южная Осетия проводила уже несколько референдумов и народ высказал свое мнение.

«Но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем», – заявил Гаглоев.

Говоря о возможности диалога с Грузией, Гаглоев рассказал о контактах в рамках Женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.

«Пока эти рамки. На данном этапе говорить о каких-то проектах преждевременно, если не сказать, что невозможно. Должны быть политические решения со стороны Грузии, после которых можно обсуждать разного рода вопросы», – сказал он.

Ранее Анатолий Бибилов, перед первым туром выборов выступивший с инициативой о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, заявил, что «референдум будет» – несмотря на его поражение во втором туре голосования.