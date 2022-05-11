Грузия поддержала закрытие офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может перенести за пределы России Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Накануне Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию с призывом закрыть офис, расположенный в Москве. За проект резолюции проголосовали страны ЕС, Украина, Грузия, Турция, Молдова и Израиль. Против выступили Россия, Беларусь и Таджикистан. Воздержались Армения и Казахстан.

«Региональный комитет предлагает Европейскому региональному директору ВОЗ изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации», – сказано в документе.

Специальная сессия комитета ВОЗ по ситуации в Украине была созвана по просьбе 43 государств-членов организации, в том числе Грузии.

Принятый накануне документ также содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России.

В Минздраве РФ заявили, что приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам.

Ранее источник Reuters сообщал, что ВОЗ избегает жестких санкций в отношении России, так как боится нанести вред здоровью населения страны.