Высокая смертность и потерянные вакцины – вопросы к министру

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили отчитался перед парламентом о работе, проделанной за несколько месяцев его ведомством. Докладчику пришлось отчитываться и за период, когда министерство возглавляла его предшественница Екатерина Тикарадзе, поскольку оппозиция в основном интересовалась нарушениями, зафиксированными во время пандемии.

С парламентской трибуны министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили выступал впервые. В этой должности он находится чуть более четырех месяцев, и за это время его ведомству удалось добиться значительного прогресса во многих направлениях, утверждает министр. Среди них реформа, направленная на повышение прозрачности фармацевтического рынка, заявил Азарашвили:

«Она подразумевала повышение доступности медикаментов, понижение трат на них из кармана населения, а также усиление контроля качества лекарств… Один из самых успешных наших шагов в этом направлении – открытие турецкого фармацевтического рынка. Сегодня в сетях аптек Грузии доступны около 400 наименований турецких препаратов, и их количество растет. Итоги реформы уже видны, цены понизились до 80%. В апреле-марте текущего года более 100 000 наших граждан приобрели импортированные из Турции медикаменты и вместо 50 миллионов (по старым ценам) заплатили за них около 15 миллионов лари».

Среди запланированных проектов – внедрение системы электронных рецептов, в конечном итоге подразумевающей полный переход на цифровую систему всех сервисов, продолжил министр. Это даст возможность хранить истории пациентов в хорошо защищенной единой электронной базе данных, доступной для всех лечащих врачей. Запланирована также реформа сферы первой медицинской помощи, в рамках которой в первую очередь будут поэтапно повышаться зарплаты семейных врачей.

С момента начала пандемии медицинскому персоналу, занимавшемуся лечением ковид-пациентов во всех учреждениях, была назначена 50-процентная надбавка к окладу, отчитался министр. И продолжил рассказ о действиях ведомства в период пандемии:

«В начале года показатели инфицирования все еще были высоки, из-за чего мы продолжали работать в режиме особой мобилизации. С помощью эффективного планирования мы смогли без барьеров предоставить качественные сервисы на всех уровнях всем инфицированным… С начала пандемии государство мобилизовало более миллиарда лари для того, чтобы пациенты получили доступ к качественным сервисам. Сейчас прием ковид-пациентов осуществляют до 40 клиник, мобилизованы до 2000 коек по всей Грузии. Хотя показатель госпитализации на данном этапе минимален и составляет лишь 20-30 случаев».

О том, что отделаться общими фразами министру не удастся, было известно заранее. Оппозиция заранее подготовила ряд вопросов касательно работы, проделанной ведомством в период пандемии. Особый интерес у оппонентов властей вызвало заявление, сделанное министром несколько дней назад, о нецелевом использовании средств, выделенных на борьбу с пандемией. В общем, все вопросы сводятся к одному, заявила член парламентской группы «Лело – партнерство для Грузии» Анна Нацвлишвили:

«Кто возьмет на себя ответственность за ложь «Грузинской мечты»? На протяжении двух лет они уверяли общество в том, что управление ковид-ситуацией проводится правильно, и она находится под их контролем. А сейчас новый министр заявил, что у него есть вопросы по поводу того, насколько правильно был потрачен принадлежащий народу миллиард лари на управление ситуацией. Мы использовали все возможности для того, чтобы был осуществлен парламентский контроль деятельности правительства по данному вопросу, чтобы не были потрачены миллионы и у нас не возник катастрофический результат по смертности, который сейчас уже является свершившимся фактом».

Азарашвили ответил, что вопрос, касающийся нецелевых трат, находится на стадии изучения:

«Этот один миллиард – это сумма, которая в целом была потрачена на лечение наших граждан. Сюда входили затраты на лечение, на медикаменты, надбавки к зарплатам медиков, а также суммы, выделенные на фонд коек. То, что этот миллиард был присвоен, никто не говорил. Возможно, разные СМИ это неправильно интерпретировали. Я сказал, что, к сожалению, некоторые клиники пользовались пандемией, и происходило так, что надбавки не доходили до врачей. Я не смогу подтвердить чью-либо причастность к этому, пока идет изучение вопроса».

Вопрос касательно высокой смертности инфицированных COVID-19 министру задал и депутат от фракции «Граждане» Леван Иоселиани:

«Согласно последним данным, 16 811 человек погибло (от коронавируса). Это самая высокая цифра в регионе, а во всем мире, если не ошибаюсь (по смертности), мы находимся на пятом месте. Ваша предшественница говорила, что были проблемы с уходом за больными, и часто это становилось причиной фатальных случаев. Что делает министерство для того, чтобы установить, что именно вызвало столь высокую смертность?»

На этот вопрос министр ответил, как он сам выразился, собственным предположением:

«К сожалению, главная причина тому – низкий уровень вакцинации в нашей стране, около 35% всего населения. А также это связано с проблемой технического учета скончавшихся от коронавируса. В некоторых случаях основной причиной смерти не являлся ковид. Я думаю, решив эти две проблемы, уровень смертности был бы ниже».

Депутат от «Национально движения» Роман Гоциридзе потребовал от министра отчитаться за просроченные вакцины Pfizer:

«Как вы уничтожили 400 000 доз вакцины Pfizer? Как так сделали, что у них закончился срок годности, и вы нанесли ущерб государству на сумму 25 миллионов лари? Почему вы не подарили это уникальное лекарство, которое могло спасти жизни десятков тысяч людей, кому-нибудь, к примеру, Африке или соседним государствам? Кто был наказан за это, кто за это ответственен? Итог работы вашего антиваксерского правительства – гибель 16 800 людей. Вы всю эту кампанию осуществляли, нарушая закон».

На что Азарашвили ответил:

«Господин Роман, скажу, что эти 400 000 вакцин Pfizer нам подарила другая страна, а, как вы знаете, даренное нельзя дарить. Тут же скажу, что у этих вакцин срок годности – 6 месяцев, а нам их подарили уже через 2-3 месяца после производства. Исходя из этого, у нас не было особой возможности освоить их».

Между тем часть представителей оппозиции сегодня заявили, что в ближайшее время планируют обратиться в Службу аудита с требованием ознакомиться со всеми тратами выделенных государством сумм на борьбу с пандемией.