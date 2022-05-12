Будет сидеть! Я сказал!

Тот бред, который продолжает твориться вокруг нашего третьего президента, Михаила Николозовича Саакашвили, ни в сказке сказать, ни пером описать. Но я все-таки попробую это сделать.

Давно я про него, болезного, ничего не писал, и вроде бы пришло время, а то знакомые волнуются и сетуют на мою пассивность в данном направлении.

Когда в октябре прошлого года Саакашвили тайными тропами в рефрижераторе с кисломолочными изделиями пересек государственную границу Грузии, после чего он был благополучно пойман и передан в руки правоохранительных органов, я думал, что на долгий период мы перестанем его вспоминать.

Перестанем вспоминать, перестанем думать о нем и займемся делом – созидательным и конструктивным: будем строить, пахать, сеять, прокладывать, перебрасывать, ну, и все прочее, что делается в стране, где политическая ситуация более или менее устаканена.

Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Говорить и думать про Саакашвили нам пришлось сразу же, как только он был помещен в камеру руставской тюрьмы. Уже прошло более семи месяцев, а воз и ныне там – псевдоновости про Саакашвили занимают наше внимание ежедневно и ежечасно. Наши бравые журналисты и саакашвиливская паства не дают нам забыть про него. Мы знаем про него все: что он ест, что он не ест, какие у него анализы, кто к нему ходит, кого к нему не пускают и прочая, и прочая…

От такого промывания мозгов нам, по всей вероятности, не избавиться в течение всего срока его заключения. Пока что это шесть лет. Но следствие продолжается, и очень может быть, что ему еще накинут.

Главная фишка в том, что Михаил Николозович сидеть не хочет. Ну, не нравится ему находиться в пенитенциарном заведении, ему хочется на волю, в пампасы. Он вдруг понял, что сидеть в тюрьме – это дискомфортно и депрессивно. И что это – не его! И он взалкал свободу. Его соратники идут на все, лишь бы как-нибудь своего кумирка выдернуть из тюряги. С октября месяца все «Единое национальное движение» сотрясает мир воззваниями, что третьего президента в тюрьме пытают нечеловеческим способом. Я не выдумываю, прямо так и говорят: «Нечеловеческое обращение и пытки».

После таких слов сразу представляются мрачная комната в подземелье, где одетый в маску полуголый мускулистый палач проводит над заключенным всякие жуткие действия с клещами, тисками, подвешиванием за руки на цепях и прочими мелкими палачевскими радостями.

А что еще можно представить себе, слыша про «нечеловеческое обращение и пытки?»

На самом деле все, конечно, не так, а совсем наоборот, но кого это интересует? Слоганом «нечеловеческие пытки» красной нитью пронизаны все саакашвиливские телеканалы.

Члены партии ЕНД, чуть ли не со второго октября прошлого года, как только Саакашвили повязали, начали говорить, что он в очень плохом состоянии, что здоровье его подорвано и со дня на день возможен летальный исход.

Я никогда не люблю зубоскалить про летальный исход и вообще про смерть. И в данном случае я не ерничаю и от себя ничего не придумываю. Я только слово в слово пересказываю то, что мы слышим каждый божий день – что Саакашвили на грани!

С первых дней отсидки Саакашвили объявил голодовку и голодал около двух месяцев! Голодать два месяца – это вам не хухры-мухры. Такое не каждому дано выдержать. Но наш Саакашвили ведь не человек – а полубог! Во всяком случае, так говорят члены его паствы. И главное, по внешнему виду нельзя была даже представить себе, что этот статный, упитанный мужчина голодает. Вот что делает внутренняя несокрушимая энергия с человеком! Правда, злые языки и злые видеокамеры доказывали, что не так он и голодал; что он принимал всякое питательное детское питание, витаминчики и прочие калории, так что с таким успехом он мог голодать и весь свой срок отсидки. Но потом, видимо, это ему надоело, и он стал снова питаться по нормальному. Слухи про его кончину на какое-то время приутихли.

Далее, по-моему, в феврале, снова была попытка объявленной голодовки, но никто уже на это не обратил внимание, и Саакашвили заявил, что по многочисленным просьбам трудящихся он прекращает голодовку до лучших времен.

Лучшие времена скоро наступили, но голодовка Саакашвили на этот раз приняла какой-то однобокий характер: он вроде бы перестал вкушать белки, и наши, т.е. его врачи радостно объявили, что у третьего президента «белковая анорексия».

«Белковая анорексия» – это новое слово в медицине. До сих пор такого диагноза в природе не существовало. Анорексия – это когда больной ею человек не принимает любую пищу, боясь набрать килограммы. А белковая анорексия – это, говоря человеческим языком, просто форма вегетарианства, что само по себе не страшно. Я бы сам отказался от белков и стал вегетарианцем, но силы воли у меня не хватает. А у Михаила Николозовича, видимо, хватило.

Но снова «поднялся галдеж и лай», и снова видные члены ЕНД со скорбными лицами стали докладывать, что из-за «нечеловеческих пыток и обращения» третий президент находится на краю гибели. То есть «нечеловеческая пытка» – это когда человек добровольно, по своей инициативе перестает кушать яйца, колбасу, ветчину и т.д.

В общем, опять двадцать пять! И, оказывается, единственный выход из этого критического положения, – надо срочно вывести третьего президента за рубеж для долгого и продолжительного кормления. Т.е. – лечения.

Почему именно за рубеж, спрашиваю я? Если уж так обстоят дела, как нам хотят представить, разве в Грузии мало хороших клиник? Ведь еще при Саакашвили строилось сто больниц, некоторые из которых он сам лично открывал по несколько раз. Разве у нас плохие врачи? Плохая аппаратура? Плохой медперсонал?

Да ни в коем случае!

Все у нас на должном уровне, но вот Мишке хочется за границу, и все!

Конечно, мы давно уже не хлебаем лаптем щи и понимаем, что за границу ему потому хочется, чтобы вырваться из тюремной камеры. Уверяю вас, если его вывезут за рубеж, то в ту же минуту неотеческий дым будет ему настолько сладок и приятен, что он сразу выздоровеет. Обратно, конечно, он уже не вернется.

До сих пор, наверное, Саакашвили локти себе кусает, что в октябре прошлого года он вернулся в родные пенаты, сиречь, в Грузию. Видимо, его тоже кто-то обманул, обещал, что если его задержат, то все население страны как один выйдет на митинги протеста и его быстро выведут из застенок. Выведут – и снова посадят на престол.

Слово «тоже» я потому упомянул, что налицо случаи, когда оторванные от реальности правители, действующие или бывшие, слушают своих шептунов, которые говорят им то, что они хотят слушать и потому совершают фатальные ошибки.

Что ходить далеко – правитель северной страны, безвылазно сидя в своем бронированном подвале, тоже наслушался бреда насчет того, что соседняя страна ждет не дождется своего освобождения от нацизма. И двинулся туда с огнем и мечом. А кто с мечом пришел, тот… ну, и т.д.

В принципе, каждый слышит то, что хочет слышать.

Михаил Саакашвили продолжает свою борьбу за освобождение. Он и его семейка чего только ни предпринимают, на какие хитрости только не идут. Все это потом надо будет описать в каком-нибудь дешевом бульварном романе. Почему дешевом? А потому, что все это выглядит очень дешево.

Очень забавно это наблюдать, какими махинациями пытаются его клевреты увезти его за кордон.

Но думаю, что номер его не пройдет. Нынешняя власть пока что довольно принципиально стоит на букве закона и никуда его выпускать не собирается. И он будет сидеть столько, сколько ему присудил суд, наш самый гуманный суд в мире.

Шоу продолжается.

P.S. Только поставил я точку под своей писаниной, как пришла новость: власти вроде бы собираются перевести Михаила Николозовича в местную медицинскую клинику на полное обследование.

Но!

Но Михаил поставил такие условия для своего перевода, что, кажется, он до сих пор не знает, что он узник, а не папа римский. Хотя что папе римскому до нашего Михаила?..

P.P.S.

– Ой, когда все это кончится?

– Никогда!

(Фильм Рязанова «Берегись автомобиля»)

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