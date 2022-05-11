Михаилу Саакашвили напомнили о вреде самолечения

Михаил Саакашвили дал согласие на перевод в гражданскую клинику «Вивамед». Перед этим Минюст призвал третьего президента не выставлять ультимативные условия его лечения. Не прошло и предложение «Нацдвижения» в парламенте о его освобождения под поручительство партии. Идея не понравилась и тем оппозиционным депутатам, которые выступают за отправку Михаила Саакашвили на лечение за рубежом.

– Саакашвили дал согласие на госпитализацию в клинику «Вивамед», – сообщила в конце рабочего дня депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе после посещения Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12. Там же в прямом эфире грузинских СМИ она обратилась к матери третьего президента Гиули Аласания, чтобы передать пожелание сына:

«Калбатони Гиули должна быть в курсе. Пользуюсь этой трибуной, хочу ей сообщить, что ее сына в течение нескольких часов переведут в клинику «Вивамед», и, если это возможно, пусть она придет в клинику, поскольку ему требуется помощь, ему трудно передвигается, и он хочет, чтобы только мама помогала ему в этом».

При этом Эка Херхеулидзе отметила, что выдвинутые накануне Михаилом Саакашвили условия госпитализации в гражданскую клинику вовсе не были ультиматумами, а лишь напоминаниями о том, что и так предусмотрено законом. Однако требования Саакашвили беспрепятственного допуска членов семьи, адвокатов, депутатов, а также вовлечения его личного врача и экспертов из психо-реабилитационного центра «Эмпатия» для медицинского заключения Минюстом были расценены как «равные ультиматуму условия». Об этом говорится в распространенном с утра заявлении ведомства:

«Еще раз призываем осужденного Михаила Саакашвили, исходя из его же интересов, воспользоваться направленным на сохранение его здоровья предложенным медицинским обслуживанием без оговорок».

Также Минюст предостерег сторонников и близких третьего президента:

«Допуск посетителей будет обеспечен в соответствии с законодательством и рекомендациями медперсонала. Призываем политически ангажированных лиц воздержаться от любого рода провокационных действий, которые препятствуют Михаилу Саакашвили принять разумное решение».

Позицию Минюста в течение всего дня активно защищали депутаты «Грузинской мечты», особо упорствовал Ираклий Заркуа:

«Тип такой наглый, что нам говорит: чтобы вы меня лечили, выполните мои условия. Такое разве слыхано, выставляет какие-то условия».

Вице-спикер Мамука Мдинарадзе напомнил о плачевном положении заключенных во время президентства Михаила Саакашвили:

«Обсуждая этот вопрос, мы все забываем, что во времена его руководства в этой стране заключенных, которым что-то не нравилось, убивали, насиловали, до потери сознания избивали, и автор всего этого сейчас выдвигает условия, если мы хотим, чтобы его лечили, – это просто аморально».

Общественное и международное давление с целью убедить власть в необходимости лечения Саакашвили в гражданской клинике усилилось после заключения консилиума врачей при Народном защитнике. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, желая раскритиковать Народного защитника, так увлекся, что из его слов можно заключить – заключенные бедствуют и при «Грузинской мечте».

«Если вы посмотрите на систему исполнения наказаний, наверное, обнаружите сотни заключенных, у которых такое же или еще более тяжелое состояние здоровья, но тот же омбудсмен интересуется лишь одним заключенным. Ответ прост: существует конкретный политический интерес в том, чтобы этот человек как-то был освобожден. А за этим стоит очень простой, более важный интерес – вовлечение страны в войну», – вернулся к привычному жанру под конец своего выступления Кобахидзе.

Риторику представителей правящей силы в очередной раз раскритиковали оппозиционные депутаты. Они призвали власти следовать рекомендациям консилиума Народного защитника, не нагнетать и так поляризованную политическую ситуацию и предпринять шаги, которые развеяли бы подозрения общества о том, что безопасность и здоровье третьего президента не гарантированы.

Впрочем, немалая часть оппозиции осталась недовольна и инициативой «Нацдвижения» освободить Михаила Саакашвили под поручительство партии. Эта мера применима в случае предварительного заключения, а не уже вступившего в силу приговора, напомнила юрист, депутат «Лело» Анна Нацвлишвили:

«У этой инициативы не хватает правовой основы, и она не дает возможности найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому я не поддерживаю ее. Наша позиция четка и ясна: необходимо медицинское заключение от непредвзятой третьей стороны, на котором будут основаны дальнейшие действия государства. Все остальное – поручительство, которое не предусматривается законом, или другое изобретение какого-либо велосипеда, – еще больше усугубит ситуацию».

Оппозиционеры, выступавшие за адекватное лечение третьего президента и даже его отправку за рубеж, сочли необоснованным и неуместным аргумент «Нацдвижения». В бывшей партии власти добиваются такого поручительства, как пояснила депутат Тина Бокучава, на тот случай, если Михаила Саакашвили помилует президент Саломе Зурабишвили: он не сможет покинуть тюрьму, поскольку по трем идущим делам предусмотрено предварительное заключение.

Но президент Саломе Зурабишвили несколько раз и категорически исключила возможность помилования третьего президента. И ее заявление, сделанное накануне, многие расценили как очередной отказ. Она приветствовала решение Минюста перевести Саакашвили в больницу, отмечая важность обеспечения здоровья заключенного. Не забыла при этом президент напомнить и о том, как это важно для имиджа страны перед западными партнерами.

Посол США в Грузии Келли Дегнан сегодня вновь заявила, что важным и позитивным шагом был бы перевод Михаила Саакашвили в частную клинику, где он сможет получить медицинскую помощь и где оценят его состояние».

Ранее европейские политики и дипломаты, аккредитованные в Грузии, напоминали властям, что в вопросе Михаила Саакашвили, который не может оправиться после затяжной голодовки и посттравматического стресса, нужно руководствоваться защитой фундаментальных прав человека, а не политическими соображениями.

А у заместителя Народного защитника Георгия Бурджанадзе наряду с властями есть рекомендации и к Михаилу Саакашвили. Назвав необоснованной критику представителей власти, он повторил суть рекомендации: «Наш призыв к пенитенциарной системе и Минюсту состоит именно в том, чтобы пациенту было оказано адекватное медицинское лечение и чтобы пациентом было это принято».