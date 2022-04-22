Абхазская неделя: загадочные президентские указы, новое повышение цен

Неделя началась с загадочных указов президента – №80 и №81, которые до сих пор не появились на его сайте. Одним из них он создал новую должность – полномочного представителя президента в Галском районе, а вторым утвердил на эту должность своего единомышленника Сурама Джинджолия.

Ощущение, что новая структура придумана, чтобы трудоустроить еще одного своего сторонника. Сурам Джинджолия был активным лицом президентской предвыборной кампании, возглавлял региональное отделение пропрезидентской партии «Амцахара» и некоторое время мирился со скромной ролью заместителя главы администрации Галского района, которую покинул в прошлом году по собственному желанию. Должностные обязанности представителя президента в указе не определены, и пользователи социальной сети интересуются ценой вопроса и численностью сотрудников в новой структуре.

Ну и раз мы уже заговорили о приграничном с Грузией районе Абхазии, то сообщу, что еще два представителя партии «Амцахара» стали заместителями главы администрации Галского района – один из них опять Джинджолия, но Аркадий, другой – Руслан Какубава. Телеграм-канал «Апсны» утверждает, что все три назначенца входят в оппозиционное премьер-министру Анкваб крыло партии «Амцахара».

Одновременно президент Бжания издал указ о назначении нового председателя Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, так как после избрания в парламент Галуста Трапизоняна эта должность освободилась.

Пока президент продолжает выстраивать свою защиту, премьер повышает цены. В преддверии курортного сезона в два раза, до 700 рублей, были повышены цены на посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. А в народе ждут и бурно обсуждают грядущее еще одно, очередное повышение цен на бензин. Люди недоумевают, каким образом при увеличении квот на топливо цена на бензин, завозимый из России в Абхазию без уплаты НДС, на 15 рублей выше цены на бензин в России. «Скажите, каким образом у нас топливо дороже, чем у всех стран СНГ? Не могу понять, что европейские и американские санкции только на нас повлияли?» – спрашивает пользователь социальной сети и предлагает президенту и правительству попробовать месяц прожить на зарплату и рассказать, как у них это получилось.

Напомню, что на прошлой неделе Министерство экономики объявило о повышении цен на электричество более чем в два раза. Очевидно, что наше правительство способно повышать доходы бюджета только одним способом – повышая цены. В условиях тотального роста цен эти действия вызывают недовольство. Судя по высказываниям в социальной сети, рейтинг правительства стремительно падает – все больше людей открыто говорят о некомпетентности и коррумпированности нынешнего руководства и ругают власть не всегда приличными словами.

И вряд ли на эти настроения повлияет очередная российская инвестпрограмма. Как сообщает Министерство экономики, по ней в Абхазию в 2023-2025 годах поступит 4 миллиарда рублей. Средства эти распылены на строительство и капремонты. Чиновники обещают на эти деньги построить новую детскую больницу в Сухуме, очистные сооружения в двух городах – Гудауте и Гагре, провести ремонт подстанций, капитальный ремонт дороги «Псоу-Сухум» и осветить республиканскую трассу «Псоу-Сухум». Видимо, речь идет о замене лампочек, так как линия освещения республиканской трассы от Псоу до Сухума была введена в эксплуатацию в 2014 году. Объект находится в ведении «Черноморэнерго». Надо сказать, что в информации не содержится никакой конкретики, и 4 миллиарда рублей – единственная цифра, на которую расщедрилось Министерство экономики. Мне показалось, что на такие «наполеоновские планы» этих миллиардов маловато.

Генпрокуратура на этой неделе сообщила вроде бы сенсационную новость. В присвоении бюджетных средств в особо крупном размере обвиняется бывший министр культуры Гудиса Агрба, освобожденный от должности 11 февраля нынешнего года. Из материалов предварительного следствия следует, что Агрба в 2021 году заключил два договора на поставку светового и звукового оборудования и присвоил более 14 млн рублей. Надо сказать, что отсутствие законов, обязывающих чиновников проводить открытые конкурсы при закупках, весьма способствует такому виду коррупции, и я не удивлюсь, если вдруг окажется, что и в других государственных органах власти весьма успешно пользуются этой лазейкой для присвоения бюджетных средств. Наверное, так думаю не только я, поэтому народ воспринял новость без энтузиазма. Пользователи социальных сетей отмечают, что выбран «мальчик для битья», что прокуратура в упор не видит чиновников, которые воруют гораздо больше и так далее. Надо сказать, что общество с иронией относится к «громким» коррупционным делам и считает, что таким образом власть пытается отвлечь внимание от своей провальной деятельности, от экономического и энергетического кризиса и снизить градус напряженности в стране.

Еще один бывший чиновник, возглавлявший ГК «Абхазтоп», кандидат в депутаты парламента, так и не ставший депутатом, Беслан Авидзба предстанет перед судом. Генпрокуратура обвиняет его в восьми эпизодах хищения средств и оценивает ущерб, причиненный предприятию, в 150 млн рублей.

19 апреля рабочий день служащих администрации Гудаутского района был прерван сообщением о бомбе в налоговой инспекции. Эту новость сообщил аноним по телефону. Из Сухума вызвали саперов и кинологов, которые бомбу не обнаружили и оцепление сняли.

Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния на этой неделе в пятый раз в этом году посетили Донбасс. Абхазские спасатели привезли в ДНР гуманитарный груз для абхазских добровольцев – продукты питания, воду, одежду, спальные принадлежности и так далее. Гуманитарный груз сформирован как на личные пожертвования граждан республики, так и на средства государственного бюджета.

Парламент седьмого созыва провел свое первое рабочее совещание. Как сообщает пресс-служба данного ведомства, перед началом формирования комитетов депутаты проводят беседы и консультации, «будут изучать нормативные документы, связанные с правами, статусом депутатов, и регламент парламента республики».

МВД Абхазии на этой неделе обратилось к жителям страны с призывом не распространять информацию провокационного характера. Речь идет о том, что пользователи социальных сетей сообщили о появлении маньяка, который якобы пытается увести куда-то школьников. Правоохранители опровергли эти данные и пообещали провести проверку в отношении лиц распространяющих заведомо ложную информацию. Однако спустя сутки появилось сообщение о том, что в Гагрском районе обнаружен житель Гулрыпшского района, который состоит на амбулаторном учете в специализированной психиатрической клинике. «В ходе беседы с указанным гражданином, а также опросом жителей, установлено, что мужчина не совершал противоправных действий, тем более в отношении малолетних, социально адаптирован и доброжелателен», – уточнили в УВД по Гагрскому району.

Несмотря на большой приток воды в водохранилище ИнгурГЭС, жители Абхазии до сих пор живут в режиме отключения электричества. Помимо плановых отключений, на этой неделе вышли из строя высоковольтные электролинии и питающие электроэнергией насосные подстанции в Гагре и Гудауте. В Сухуме отключали электричество по причине ремонта, в поселке Гячрипш одноименную станцию отключили в связи с профилактическими работами, а в Новом Афоне, Мцара и Дурипше – «в связи с выводом в ремонт ВЛ».

А теперь целых три хорошие новости. С 30 апреля в Гагру можно будет приехать на туристическом ретро-поезде. Поезд Туапсе – Сочи – Гагра курсирует шесть раз в неделю. Стоимость этой роскоши не указывается, но указывается, что все вагоны поезда оформлены в ретро-стиле эпохи СССР. И это, наверное, лучшее, что можно сегодня предложить жителям нашей страны.

22 апреля Международный день Земли отметили неправительственные организации, работающие в Абхазии ФАО ООН и ПРООН, высадив на сухумской набережной 30 саженцев сирени.

Но самая главная новость – пандемия закончилась. На этой неделе численность людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, составила 13 человек. В ковидгоспитале на стационарном лечении находятся три пациента. Не зафиксировано ни одного летального случая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия