Депутаты Собрания Гулрыпшского района выступили с критикой решения кабинета министров Абхазии увеличить стоимость билетов в Новоафонскую пещеру. Они обратились в Народное Собрание и просят коллег повлиять на то, чтобы отдельные категории граждан Абхазии имели право бесплатного посещения этого объекта.

Депутаты Собрания Гулрыпшского района обратились к спикеру парламента с просьбой пересмотреть распоряжение кабинета министров Абхазии об утверждении новых цен на экскурсии в Новоафонскую пещеру имени Гиви Смыра.

Согласно этому решению, с 1-го мая 2022 года цены на посещение самого популярного объекта почти удвоятся. Взрослый билет будет стоить 700 рублей, льготный – 200 рублей, дети до восьми лет смогут посетить пещеру бесплатно, если они граждане Абхазии. На льготный билет имеют право дети от 8 до 16 лет; студенты абхазских вузов очной формы обучения; ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также призывники в вооруженные силы РА.

Обращение депутатов прокомментировал председатель Собрания Гулрыпшского района Станислав Зантария, который считает, что местное население нельзя приравнивать к туристам:

«Когда мы увидели это распоряжение кабинета министров, у нас в Собрании начались споры. Если Новоафонская пещера – туристический объект, мы не говорим про озеро Рица, потому что там государство никакие услуги не предоставляет и вход бесплатный, но Новоафонская пещера – это народное достояние, а во всем мире в большинстве цивилизованных стран для местного населения всегда есть льготы. Там не уравнивают граждан собственной страны с иностранцами, которые приезжают отдыхать, то есть с туристами. Мы считаем, что граждане Республики Абхазия должны иметь льготы».

По мнению депутатов Гулрыпшского собрания, несколько категорий граждан должны иметь возможность посещать пещеру бесплатно:

«У нас инвалидов Великой Отечественной войны, по сути, человек десять осталось, и они даже физически не в состоянии туда прийти, а что касается инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, то человек сорок в год придут. Взрослое местное население, тем более инвалиды войны, редко посещают пещеру, и мы считаем, что им вообще бесплатно можно было предоставить такую возможность. Да, мы понимаем, что в пещере гид проводит экскурсию, подземная электричка возит людей, и Новоафонская пещера несет определенные затраты и предоставляет услуги. И еще есть солдаты срочной службы, когда солдат уходит на службу, за него полностью отвечает государство. И государство должно за него заплатить, если он попадет в Новоафонскую пещеру. Мы считаем, что для солдат-срочников, инвалидов войны народа Абхазии и ветеранов Великой Отечественной войны вход должен быть бесплатный, а остальным гражданам Республики Абхазия – по льготной цене».

Станислав Зантария пояснил, что солдатам срочной службы государство выплачивает в месяц примерно 300 рублей, на такие деньги они даже доехать до дома в свою увольнительную не всегда могут, а тем более заплатить за билет в Новоафонскую пещеру. В распоряжении кабинета министров указано, что льгота предоставляется срочнику при предъявлении военного билета, но, по словам Зантария, при увольнении солдату не выдают ни паспорт, ни военный билет, а только справку об увольнении. И как он может воспользоваться своим правом на льготный билет, непонятно.

На вопрос о том, может ли парламент повлиять на решение кабмина, глава Гулрыпшского собрания ответил, что они точно этого не знают, но надеются на помощь более влиятельных коллег:

«Я считаю, что парламент может повлиять, поговорить с ними, попросить их пересмотреть. Мы всего лишь районное собрание, у нас полномочия ограниченные, и мы к ним как к старшим и более влиятельным коллегам обратились, чтобы они поддержали нашу идею. Районное собрание не имеет такую силу, чтобы просить кабмин пересмотреть тарифы, поэтому мы решили так действовать. Тем более что там много депутатов парламента, которые ранее были депутатами районных и городских собраний, представляли органы местного самоуправления, они понимают нас, думаю, они повлияют, поговорят, посмотрят…»

Связаться со спикером парламента Лашей Ашуба, чтобы узнать у него, могут ли депутаты повлиять на решение правительства и будут ли они что-то предпринимать, сегодня не удалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия