В Южной Осетии не приостанавливают подготовку к референдуму о присоединении к РФ

В самопровозглашенной республике Южная Осетия не приостанавливают подготовку к референдуму о присоединении к России. Накануне вопрос обсудили в Центральной избирательной комиссии.

В частности, членами ЦИК был рассмотрен пакет документов, представленный инициативной группой по проведению референдума.

«По итогам рассмотрения принято решение направить пакет документов, а именно подписные листы с подписями граждан в поддержку инициативы о проведении референдума в Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия для проверки достоверности сведений о гражданах, содержащихся в подписных листах», – отметила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

С инициативой о проведении референдума выступил действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, во втором туре президентских выборов проигравший оппозиционеру Алану Гаглоеву. Последний, в свою очередь, считает, что с референдумом спешить не стоит.

По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас «занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований».

«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», – сказал политик в интервью ТАСС.