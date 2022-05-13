В Грузии вновь обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов в США

Прямое авиасообщение между Грузией и США может быть начато в конце 2022-начале 2023 года, заявил вице-президент Американской торговой палаты в Грузии Ираклий Баидашвили.

Стороны обсуждают этот вопрос уже несколько лет. Еще в 2019 году о такой перспективе заявлял тогдашний премьер Мамука Бахтадзе. В Грузии даже побывали представители ведущих американских компаний, но планы были сорваны из-за пандемии коронавируса, отмечает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на портал commersant.ge.

Баидашвили заявил, что прямое авиасообщение поможет привлечь в Грузию американских туристов и уже сейчас к этому стоит начать готовиться местным туристическим компаниям.

«Грузинские туристические компании должны начать работу для того, чтобы представить страну интересным туристическим направлением и надежным бизнес-партнером», ­– заявил вице-президент Американской торговой палаты.