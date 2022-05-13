Все перемелется, или Грузия меняет зерно на муку

Импорт пшеницы в Грузию практически прекращен. Страна целиком переключилась на российскую муку, предупреждают отраслевые эксперты. Статистика подтверждает, что закупки пшеницы в России за последний год сократились почти в 2,5 раза, в то время как импорт муки увеличился в 10 раз. В итоге страна практически осталась без стратегического запаса зерна.

По данным российских СМИ, Грузия вместе с Афганистаном и Ираком стала лидером импорта пшеничной муки из России.

В первом квартале 2021 года Грузия закупила в России 66 718 тонн пшеницы, а в первом квартале 2022 года из России было импортировано в 2,5 раза меньше – 27 247 тонн пшеницы.

Что касается муки, то в первом квартале 2022 года Грузия закупила у России 31 503 тонны. Этот показатель за аналогичный период прошлого года был в 10 раз меньше – три тысячи тонн.

Вторжение России в Украину не снизило поставки пшеницы в Грузию, так как на протяжении последних лет основным экспортером являлась Россия. Сокращение импорта пшеницы в страну главным образом связано с введением Россией еще до войны таможенной пошлины, которая на сегодняшний день повысила цену одной тонны пшеницы на 120 долларов. По этой причине мелькомбинатам больше не нужно было перерабатывать пшеницу и производить муку на месте, и некоторые из них были закрыты, некоторые сменили профиль и начали импортировать муку. Мотивация очевидна, так как Россия не взимает пошлины на вывоз муки, в отличие от пшеницы. Стоимость российской муки составляет 291 доллар за тонну, пшеницы – порядка 500 долларов.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пшеницы и муки Левана Силагава, запасы пшеницы в стране исчерпаны и в ближайшие дни все мелькомбинаты остановятся.

«Что касается поставок, ООН рекомендует иметь двухмесячный запас пшеницы, а не муки. К сожалению, нынешняя ситуация у нас не соответствует этим рекомендациям – у нас мизерные запасы пшеницы, а сколько у нас запасов муки – это дело производителей хлеба, но не государства. Несмотря на то, что пшеница была заменена мукой, цена на хлеб все равно продолжает неуклонный рост – на 28% по сравнению с первым кварталом прошлого года, несмотря на то, что тенденция роста импорта муки началась в июле прошлого года».

Специалисты отрасли видят выход в отмене налогов на импорт зерна.

Импортеры зерна и мукомольные комбинаты не раз выступали с инициативой принять меры для ограничения агрессивного импорта муки по примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы и произведенную на комбинатах муку от налога на добавленную стоимость. По информации Силагава, была создана рабочая группа на уровне замминистра экономики, которая работала над решением вопроса, но безрезультатно. В связи с этим Ассоциация производителей пшеницы и муки требует встречи с премьер-министром, потому что консультации с министерствами экономического профиля закончились безрезультатно, а люди, занятые на комбинатах, потеряют работу.

«Прекращение импорта пшеницы привело к росту цен на отруби, что негативно сказывается на секторе птицеводства. В результате работы мелькомбинатов все налоги – электричество, вода, налоги – шли бы в бюджет Грузии, а сегодня, когда мы зависим от импорта муки, они направляются в бюджет страны, из которой мы привозим муку. Если в стране появится запас пшеницы, повысится продовольственная безопасность. Также есть вопрос, который встанет через несколько месяцев: в ближайшее время будет местный урожай пшеницы, и мы встретим его с остановленными мельницами», – сказал Леван Силагава.

С помощью каких механизмов будет регулировать ситуацию правительство, пока не ясно, говорят эксперты. В ответ на этот вопрос министр сельского хозяйства заявил на недавнем заседании правительства, что для государства важно повысить уровень импортозамещения страны зерном.

В планах правительства – запуск государственной программы, целью которой является увеличение местного производства пшеницы с 12% до 50%. Частный сектор не видит проблемы в достижении поставленных целей, однако грузинские фермеры уже не собираются продавать пшеницу дешевле импортной продукции того же качества.