Грузию не пригласили в Вайссенхаус

«Большая семерка» намерена продемонстрировать «мощный знак единства» в отношении российской агрессии. Главы МИД ведущих экономик мира собрались в германском Вайссенхаусе, чтобы обсудить войну в Украине, опасность распространения боевых действий на Молдову и проблемы продовольственной безопасности как следствие конфликта. На встречу пригласили министров иностранных дел этих двух стран.

Древний замок на балтийском курорте в Германии принимает «Большую семерку». На ежегодной встрече, которая продлится до субботы, высокопоставленные дипломаты намерены обсудить практические шаги, которые позволят воплотить в жизнь обещания лидеров G7 углубить глобальную изоляцию Москвы, включая отказ от закупок российских энергоносителей. Причина санкционной повестки – вторжение России в Украину.

При этом представители Германии, Франции, Великобритании, США, Канады, Японии и ЕС демонстрируют редкую солидарность. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, наиболее осторожной страны во всем, что касается России, принимая высоких гостей, прямо заявила: мир находится на пороге продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией:

«Мы находимся в ситуации гибридной войны. Украина подвергается нападению с военной точки зрения, Молдове грозит дестабилизация, и мы ясно дали понять, что солидарны не только с Украиной, но и с Молдовой. Гибридная война – это не только танки и ракеты, не только фейковые новости и пропаганда, но и продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру».

Британия, придерживающаяся наиболее жесткой позиции в отношении России, приурочила ко встрече «Большой семерки» дополнительный пакет санкций. В него попали представители ближнего круга Владимира Путина, включая Алину Кабаеву, бывшую супругу российского лидера Людмилу и людей, которых британский МИД назвал «кошельками Путина». Комментируя введенные Лондоном рестрикции, глава Форин-офиса Лиз Трасс подчеркнула:

«Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усиливая санкции. Единство G7 было жизненно важным во время этого кризиса для защиты свободы и демократии, и мы продолжим работать вместе, чтобы делать именно это».

Британские санкции – лишь первая ласточка. ЕС, несмотря на сложности с принятием шестого пакета ограничений, обещает: дело будет доведено до конца и Европа в самое ближайшее время начнет процедуры отказа от российской нефти. Пока же глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь:

«Я уверен, что мы выступим с сильным посланием. Рецепт понятен: необходимо продолжать делать то, что уже делается, только в больших объемах. Я имею в виду большую поддержку Украины, в том числе военную. Я объявлю, что мы, как Европейский союз, предоставим новый транш еще в 500 миллионов для военной поддержки Украины».

Впрочем, присутствующий на мероприятии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает уже предпринятые шаги недостаточными. По словам представителя Киева, Украина ждет более жестких решений, способных обескровить российскую военную машину:

«Если этот пакет будет принят без нефтяного эмбарго, я считаю, что президент Путин может праздновать победу, потому что это будет первый случай, когда единство Европейского союза будет нарушено из-за позиции одной страны – Венгрии. Если Венгрия откажется и не поддержит пакет, я считаю, что это нанесет большой ущерб самому Европейскому союзу, и поэтому они должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло».

Сам Владимир Путин считает, что уже победил. Во всяком случае, выступая на совещании по экономическим вопросам, российский президент поделился цифрами, которые, по его словам, отражают всю контрпродуктивность антироссийских санкций со стороны Европы:

«Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода».

На какие данные опирался глава Кремля, не совсем понятно. Согласно последним данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне достигла 7,5%. Это тоже рекордные для Европы цифры, но они довольно далеки от озвученных российским президентом. При этом прогнозы собственного Центробанка о том, что инфляция в России по итогам года составит от 18% до 23%, Владимир Путин озвучивать не стал.

Зато в преддверии германского заседания «Большой семерки» поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, которому, согласно распространенной информации, посетовал на недоговороспособность украинской стороны и объяснил «логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса». Правда, если верить Шольцу, он в ответ потребовал от Путина немедленно прекратить огонь и оспорил мантру Кремля о том, что Украиной управляют нацисты. И, в свою очередь, поднял вопрос ответственности России за мировой продовольственный кризис.

В Киеве также отреагировали на «переговорную» часть претензий Путина. Президент Владимир Зеленский в очередной раз публично озвучил свое предложение о проведении прямых переговоров с российским коллегой. В интервью итальянскому телеканалу RAI1 украинский президент подчеркнул:

«Как президент, я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».

При этом Зеленский опроверг предположения, что Украина может пойти на какие-либо уступки ради достижения мирного соглашения и предоставления возможности Путину «сохранить лицо». По его словам, в вопросе территориальной целостности Украины никакие компромиссы невозможны.

В Кремле на это в очередной раз заявили, что открыты к встрече президентов Зеленского и Путина, но только если первым делом будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, добавив, что шансы на это сейчас крайне малы.

Зато, отмечают наблюдатели, велики шансы того, что Запад все меньше и меньше интересует Грузия. Приглашение на встречу «Большой семерки» глав МИД Украины и Молдовы и отсутствие представителя Тбилиси говорит о многом. Грузия тоже пострадала от российской агрессии и раньше была неизменным участников форматов, в которых фигурировала Украина в контексте экспансионистской политики России. Теперь же налицо явное отсутствие Тбилиси в западной повестке дня.

Усугубляет ситуацию и то, что Грузия не была приглашена на встречу в Рамштайне, где министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с союзниками помощь Украине, и не будет приглашена на неформальный министериал НАТО в Германии, который пройдет 14-15 мая и на котором будет обсуждаться североатлантическое будущее Швеции и Финляндии.

Власти Грузии привычно заверяют: все идет по плану. Вот только, как отмечают наблюдатели, очевидно, что план немножко «Б».