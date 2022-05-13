Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России назначен на 17 июля

Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля 2022 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте югоосетинского президента.

«Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю: назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России? (...)», - говорится в указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что выступивший с инициативой о проведении референдума Бибилов во втором туре президентских выборов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву. Последний, в свою очередь, считает, что с референдумом спешить не стоит.

По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас «занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований».

«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», – сказал политик в интервью ТАСС.

В Кремль также заявили, что не имеют отношения к идее проведения референдума.