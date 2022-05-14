Алан Гаглоев: Мои действия будут направлены на соблюдение международно-правовых норм

«Действия по референдуму о присоединении республики к РФ будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Москвой. Я как сын своего Отечества и избранный народом президент Республики Южная Осетия всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России, другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение», - заявил избранный президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Политик напомнил, что «воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа, за воплощение которой отдали жизнь лучшие представители нашего народа, за воссоединение с Россией на референдуме 1992 года высказалось более 98% населения нашей республики».

При этом избранный президент подчеркнул, что как надежный стратегический партнер Российской Федерации и адекватная сторона договорных отношений Южная Осетия обязана выполнять статью 1 договора с Российской Федерации о союзничестве и интеграции.

«В ней сказано, что «Договаривающиеся Стороны проводят согласованную внешнюю политику, которая предполагает взаимный учет интересов Договаривающихся Сторон в различных сферах сотрудничества, информирование друг друга о совершаемых в этой связи действиях». Возникает вопрос – выполнил ли Анатолий Бибилов вытекающие из данного Договора действия, согласовал ли свое решение с уполномоченными должностными лицами Российской Федерации?

Надеюсь, что это так, иначе судьба референдума 1992 года может повториться. Для тех, кто забыл, напомню, что в 2014 году без согласования с Россией были проведены референдумы о воссоединении в Луганской и Донецкой народных республиках. Прошло 8 лет и мы видим, что своей цели они пока не достигли», - подчеркнул Гаглоев, комментируя в субботу подписание накануне действующим президентом Анатолием Бибиловым указа о назначении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России, пишет информагентство «Рес».

Также, продолжил политик, ему непонятно, «как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований».

«Задумался ли А.Бибилов о качестве подготовки к референдуму и его результатах в такой ситуации? Со своей стороны хочу заверить народ Южной Осетии – Государства Алания, что мои действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией», - подытожил избранный президент.