Арестович: Референдум в Цхинвали может быть репетицией будущего референдума в Украине

Референдум о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины или на территории т. н. ЛНР, ДНР. Такое заявление в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube сделал Алексей Арестович – советник главы офиса президента Владимира Зеленского, пишет SOVA.

По мнению Арестовича, сейчас Россия попробует провести референдум в Цхинвали, чтобы проверить, «прокатит ли» он. Если не получится, то, наверное, они будут сдавать назад и в Украине, предположил он.

«С моей точки зрения, это может быть репетицией большого референдума на украинской земле. Сначала хотят посмотреть, прокатит ли маленький референдум. Во-вторых, маленькая победа. Надо же что-то объявлять. Вот будет победа в Южной Осетии. И в этой связи у меня вопрос к руководству Грузии. Я знаю, что они ответят, но риторический вопрос будет: «Вы вообще собираетесь что-то делать со своей территориальной целостностью и неприкосновенностью?». Или как? Или будем ругаться с Арестовичем».

По мнению советника офиса Зеленского, объявление референдума в Южной Осетии – это информационный вброс, призванный прозондировать почву. На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил:

«Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных. Может, они и способны, но по мне они не похожи. Потому что руководство страны не может позволить себе срываться в полемику с двумя советниками вне штата – мной и Подоляком. А они именно это сделали, на уровне премьер-министра, лидера правящей партии и т.д. Это обычно бывает, когда очень точно попали в больное место».

Арестович вновь дал понять, что спрашивать с властей Грузии будет народ: «Как с территориальной целостностью?». По его словам, сегодня есть риск, что кусок территории Грузии Россия заберет уже не де-факто, а де-юре.