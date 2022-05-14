Уходя, открой окно. Анатолий Бибилов назначил референдум

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев оказался в трудной ситуации еще до своей инаугурации. Уходящий глава государства Анатолий Бибилов неожиданно издал указ о проведении референдума по вхождению в состав России, назначив его на 17 июля. Гаглоев, которому придется исполнять это решение, продолжает настаивать на его преждевременности. Об этом заявляют и в Москве.

Пока еще действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 13 мая подписал Указ о проведении 17 июля референдума по вопросу объединения с Россией. В этот же день через местное телевидение он выпустил обращение к населению республики, в котором, после исторического экскурса, заявил о новом «окне возможностей». По мнению Бибилова, предыдущие возможности уже были упущены Южной Осетией: в 2014 году, во время так называемой «крымской весны», и в 2017 году.

«Дорогие друзья, я считаю, что сегодня это окно возможностей у нас открыто. В чем оно выражается? Кто бы ни говорил, что РФ сегодня в тяжелом положении, да, мы с этим согласны, что идут геополитические катаклизмы, да, мы с этим согласны. Но давайте внимательно посмотрим, что важно для РФ, когда многие так называемые партнеры отвернулись от России. Партнеры, которых обеспечивала РФ всем необходимым. Мы, Республика Южная Осетия, всегда считали себя для российского народа одним целым. Мы всегда считали РФ нашей исторической родиной… Сегодня Грузия подала второй пакет необходимых документов для вхождения в Евросоюз. Это не может нас не напрягать. И Грузия, и Европа, и Америка сегодня тоже считают Грузию в тех исторических границах, которые были до развала Советского Союза. И я считаю, что решение о том, что Южная Осетия должна войти в состав РФ, должно быть принято».

По словам Анатолия Бибилова, вступлением в состав РФ достигается стратегическая безопасность, восстанавливается историческая справедливость. И самое главное – «это показывает наше отношение к Российской Федерации. Дорогие друзья, мы должны понимать, что будущего у Южной Осетии без России нет и не может быть».

Обратил внимание Бибилов и на то, что сам он – всего лишь один из инициаторов проведения этого референдума. В списке инициативной группы оказались все экс-президенты и даже вновь избранный Алан Гаглоев:

«В список, который мы подготовили как инициативная группа, входят четыре президента РЮО. На дебатах было подписано, и подписал это решение и кандидат в президенты РЮО Алан Эдуардович Гаглоев. Мы подали документы в ЦИК, который единодушно принял решение о правильности подготовки наших документов. Эти документы мы направили в Верховный суд РЮО. Верховный суд, коллегия ВС, принял единодушно решение о правильности подготовки Указа президента о назначение даты проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации».

Наблюдатели поразились скорости, с которой и Центризбирком, и Верховный суд одобрили решение Анатолия Бибилова. Согласно закону о референдуме, глава государства направляет соответствующие документы в Верховный суд с запросом. После проведения проверок о соблюдении требований законодательства ВС отвечает президенту в течение 14 дней. На деле постановление ЦИК и решение Верховного суда были приняты в течение нескольких часов, в день обнародования Указа о дате проведения референдума.

Избранный президент Алан Гаглоев, инаугурация которого состоится только 24 мая, уже высказывался по поводу идеи воссоединения с Россией сразу после объявления его победы на выборах:

«Все эти планы (по вхождению в состав РФ) озвучивали практически все предыдущие президенты, а в целом – это вековая мечта осетинского народа… Мы, со своей стороны, и в программе предвыборной, и сегодня отмечаем, что тут дело не только в том, что надо объединяться. Дело в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Республики Южная Осетия, у нас есть стратегический союзник – РФ, по таким основным, важным вопросам все шаги надо делать согласованно. Мы сегодня следим внимательно за теми геополитическими процессами, которые происходят. Понимаем, что сегодня РФ проводит спецоперацию на Украине по борьбе с неофашистами. И я думаю, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова к вхождению в Российскую Федерацию».

После мгновенного рывка Анатолия Бибилова по оформлению документов и назначению даты референдума он отреагировал так:

«…Я, как сын своего отечества и избранный народом президент Республики Южная Осетия, всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России. Другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение… Мне непонятно, как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований… Задумался ли А. Бибилов о качестве подготовки к референдуму и его результатах в такой ситуации? Со своей стороны, хочу заверить народ Южной Осетии, Государство Алания, что мои действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией».

Решение Анатолия Бибилова назначить референдум о вступлении ЮО в состав России стало неожиданностью, в том числе, и для представителей российских политических кругов. Со вчерашнего дня в социальных сетях цитируют слова зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который поддержал мнение Гаглоева о преждевременности и опасности подобных решений:

«Понимаю, что в Южной Осетии многие стремятся решить этот вопрос – объединиться не только с Россией, но и с Северной Осетией, чтобы Осетия перестала быть Северной и Южной. Но мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине, и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду».

Еще одному российскому изданию Затулин заявил: «Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу [Бибилову], но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент».

В социальных сетях набирают обороты призывы не участвовать в «бибиловском референдуме», который четко ассоциируется у пользователей с командой проигравшего выборы политика. Хранят молчание по поводу указа о проведении референдума и все три экс-президента – Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, которых Анатолий Бибилов обозначил подписантами инициативной группы и своей солидной поддержкой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия