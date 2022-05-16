«Конечно, в Грузии есть политзаключенные. Поздравляю, товарищи, мы в Советском Союзе»

Три с половиной года за решеткой за растрату средств телекомпании «Рустави 2». Оппозиция и сторонники экс-гендиректора этого канала Ники Гварамия считают вынесенный ему приговор заказом властей. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают на этот счет пользователи социальных сетей.

– Считаете ли вы дело Ники Гварамия политически мотивированным и в целом есть ли в Грузии политзаключенные?

Максим: Дело Ники Гварамия, естественно, политически мотивировано, тут не может быть иного мнения. Это просто спектакль, разыгранный «Грузинской мечтой», цель которого – показать гражданам, которые все еще верят в справедливость их действий, что в стране творится правосудие. На самом деле этого не происходит. В условиях отсутствия в государстве справедливого суда очень сложно добиться какой-либо справедливости. И Гварамия не единственный политзаключенный в Грузии, таковым является и экс-президент Михаил Саакашвили. Их дела – яркие примеры отсутствия независимой судебной системы, доказать что-либо этим судьям либо невозможно, либо очень сложно.

Ирина: Конечно, в Грузии есть политзаключенные. В первую очередь это третий президент Михаил Саакашвили и сейчас уже – представитель СМИ Ника Гварамия. Поздравляю, товарищи, мы в Советском Союзе.

Каха: Раз и навсегда мы должны назвать все своими именами. Несмотря на то, нравится нам Ника Гварамия или нет, конечно, суд над ним и заключение его под стражу – политически мотивированные действия. Может, нам чего-то недосказывают, но обвинение не предоставило никаких «четких» доказательств его вины. Просто кто-то сказал, что он виновен, а судья вынес приговор. С таким же успехом посадить в тюрьму могут любого человека, и это ужасно. Конечно, это чисто политическое дело.

Артем: То, что в деле Ники Гварамия есть политический оттенок, это очевидно. Тут возникает второй вопрос – насколько адекватен тот приговор, который ему вынес судья. Нам пояснили, что мы имеем дело с недобросовестным приобретением дорогостоящего автомобиля. Он не платил деньги из своего кармана, но потратил суммы, полученные за рекламу, которая выходила в эфир телекомпании «Рустави 2». Мне кажется, это чересчур – приговаривать человека к трем с половиной годам заключения за покупку автомобиля, пусть даже в ущерб телекомпании, – это очень жестокий приговор. В связи с этим возникают вопросы, не указывает ли это на то, что кем-то двигали политические мотивы.

Тамар: У правительства, которое всячески пытается сохранить за собой власть, готово пойти ради этого на все, конечно, всегда будут политические заключенные. Но у нас находящиеся во власти люди всегда прибегали к такому виду наказания оппонентов, будь то прошлые власти или нынешние. Что касается Ники Гварамия, я бы не сказала, что он политический заключенный. Да он критично относится к властям, но я бы не сказала, что он всегда борется за правду. У всех журналистов есть свои взгляды на происходящее в государстве, но никого не сажают в тюрьму из-за этих взглядов. Да и не представлял он ни для кого никакой опасности.

Давид: В этом конкретном случае не важно, относятся ли люди к Нике Гварамия положительно или отрицательно. Я сам никогда не сходил с ума по этому человеку, но тут видно невооруженным глазом, что это политический заказ. Кроме того, понятно, почему все это происходит именно сейчас, в разгар российско-украинской войны. Власти пытаются избавиться от критиков, а это, в свою очередь, указывает на то, что наше правительство выбирает пророссийский путь, а не европейский. Сейчас практически каждый их шаг является доказательством этого.