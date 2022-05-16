Призрак «Варшавского договора»

Украинские войска в контрнаступлении на харьковском направлении выходят на госграницу с Россией. Серьезные успехи ВСУ или изменение планов российского Генштаба? Почему Владимир Путин спокойно смотрит на решение Швеции и Финляндии стать членами НАТО, но в то же время с помощью Александра Лукашенко пытается продвинуть идею о возрождении некоего подобия «Варшавского договора»?

Вооруженные силы Украины теснят российские войска в Харьковской области. Как сообщается, один из батальонов ВСУ вышел к границе с Россией. На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому виден пограничный столб:

«Господин президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, докладываю, что сегодня, 15 мая, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на границу с Российской Федерацией. Со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент, мы здесь!»

Верифицировать запись не удалось, но большинство военных экспертов указывают на то, что российские силы, по всей вероятности, отказались от планов окружить подразделения ВСУ от Донецка до Изюма и пытаются сосредоточить силы на захвате Луганской области. Об этом, в частности, говорится в докладе американского Института изучения войны. Согласно исследованиям, российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, окапываясь в Николаевской и Херсонской областях и на западе Запорожской области. Что касается Донбасса, то ключевой целью готовящегося российского наступления, по мнению экспертов, станет город Северодонецк и нарушение линий коммуникаций украинских сил. А отступление на харьковском направлении не столько успех ВСУ, сколько желание России сузить фронт на ключевом направлении с целью обеспечить перевес на этом участке.

Политический фронт вокруг украинского конфликта тоже меняется. Москва, заявлявшая своей главной целью не допустить НАТО вплотную к своим границам, получает сразу две новых страны-соседа, стремящихся в Североатлантический альянс. Причем их будущее в этом вопросе далеко не столь туманно, как украинское или грузинское. Вслед за Финляндией о своем решении стать членом НАТО заявила Швеция в лице премьер-министра Магдалены Андерссон:

«После дебатов в парламенте у нас было дополнительное заседание правительства, и на нем мы приняли решение уведомить НАТО о том, что Швеция хочет стать членом альянса, и посол Швеции в НАТО вскоре уведомит об этом альянс. С членством Швеции в НАТО общие силы по предотвращению конфликтов будут усилены в северной Европе и тем самым укрепят безопасность Швеции и шведского народа. Швеция, оставшись в одиночестве вне НАТО, окажется в очень уязвимом положении. Поэтому лучшее для безопасности Швеции и шведского народа – это вступление в НАТО, что мы делаем вместе с Финляндией».

На появление в скором будущем двух новых членов НАТО у своих границ в Москве отреагировали прозрачным намеком на возрождение некоего подобия «Варшавского договора». Юбилейный саммит ОДКБ в российской столице больше походил на перечисление угроз, которые несет Североатлантический альянс и которые необходимо купировать всем странам Организации договора о коллективной безопасности.

При этом первую скрипку Владимир Путина доверил своему белорусскому коллеге. Александр Лукашенко задал тон, рассказав собравшимся о напичканной нацистами Украине и собственной роли в попытке урегулировать конфликт:

«Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, все мы, сидящие за столом, готовы делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, – свидетельство в Одессе, когда сожгли живых людей, – и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно».

По мнению Лукашенко, Запад, и в первую очередь Вашингтон, намерен максимально затянуть конфликт, продолжая накачивать Украину оружием:

«Цели понятны – максимально ослабить Россию, «утопив» ее, как они говорят, в этой войне, а можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире, – это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится… НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети еще нейтральных вчера Финляндию и Швецию, действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность».

Лукашенко считает, что лишь ОДКБ, причем действуя сообща, сумеет сдержать НАТО.

Владимир Путин, со своей стороны, согласился с белорусским президентом, отметив, что расширение альянса – искусственно создаваемая проблема, отвечающая интересам лишь Соединенных Штатов. И это, по мнению главы Кремля, усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности.

Впрочем, на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО Путин, в отличие от желания Киева, смотрит достаточно спокойно. Во всяком случае, на публике:

«Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас – расширения за счет этих стран, – для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть вообще-то проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать».

Причину столь сдержанной позиции разъяснил пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков обосновал отсутствие требований внеблокового статуса для Хельсинки и Стокгольма так:

«Вы упомянули Украину, но у нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента».

Впрочем, в январских тезисах Москва требовала от НАТО не только не принимать в альянс бывшие республики СССР, но и полностью отказаться от расширения на Восток, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы. Сегодня, после того, как стало ясно, что украинский орешек оказался гораздо крепче, чем думали в Кремле, Россия, как отмечают наблюдатели, видимо, решила обойтись без откровенных угроз в адрес будущих членов НАТО. Но, как отметили в российском МИДе, Москва отныне намерена создавать альянсу «непосредственную угрозу», как она обозначена в новой стратегической концепции НАТО. Как выразился замглавы российского внешнеполитического ведомства, «чтобы быть на высоте этой оценки».