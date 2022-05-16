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Политика

Призрак «Варшавского договора»

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Украинские войска в контрнаступлении на харьковском направлении выходят на госграницу с Россией. Серьезные успехи ВСУ или изменение планов российского Генштаба? Почему Владимир Путин спокойно смотрит на решение Швеции и Финляндии стать членами НАТО, но в то же время с помощью Александра Лукашенко пытается продвинуть идею о возрождении некоего подобия «Варшавского договора»?

Вооруженные силы Украины теснят российские войска в Харьковской области. Как сообщается, один из батальонов ВСУ вышел к границе с Россией. На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому виден пограничный столб:

«Господин президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, докладываю, что сегодня, 15 мая, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на границу с Российской Федерацией. Со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент, мы здесь!»

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Призрак «Варшавского договора»
by Эхо Кавказа

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Верифицировать запись не удалось, но большинство военных экспертов указывают на то, что российские силы, по всей вероятности, отказались от планов окружить подразделения ВСУ от Донецка до Изюма и пытаются сосредоточить силы на захвате Луганской области. Об этом, в частности, говорится в докладе американского Института изучения войны. Согласно исследованиям, российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, окапываясь в Николаевской и Херсонской областях и на западе Запорожской области. Что касается Донбасса, то ключевой целью готовящегося российского наступления, по мнению экспертов, станет город Северодонецк и нарушение линий коммуникаций украинских сил. А отступление на харьковском направлении не столько успех ВСУ, сколько желание России сузить фронт на ключевом направлении с целью обеспечить перевес на этом участке.

Политический фронт вокруг украинского конфликта тоже меняется. Москва, заявлявшая своей главной целью не допустить НАТО вплотную к своим границам, получает сразу две новых страны-соседа, стремящихся в Североатлантический альянс. Причем их будущее в этом вопросе далеко не столь туманно, как украинское или грузинское. Вслед за Финляндией о своем решении стать членом НАТО заявила Швеция в лице премьер-министра Магдалены Андерссон:

«После дебатов в парламенте у нас было дополнительное заседание правительства, и на нем мы приняли решение уведомить НАТО о том, что Швеция хочет стать членом альянса, и посол Швеции в НАТО вскоре уведомит об этом альянс. С членством Швеции в НАТО общие силы по предотвращению конфликтов будут усилены в северной Европе и тем самым укрепят безопасность Швеции и шведского народа. Швеция, оставшись в одиночестве вне НАТО, окажется в очень уязвимом положении. Поэтому лучшее для безопасности Швеции и шведского народа – это вступление в НАТО, что мы делаем вместе с Финляндией».

На появление в скором будущем двух новых членов НАТО у своих границ в Москве отреагировали прозрачным намеком на возрождение некоего подобия «Варшавского договора». Юбилейный саммит ОДКБ в российской столице больше походил на перечисление угроз, которые несет Североатлантический альянс и которые необходимо купировать всем странам Организации договора о коллективной безопасности.

При этом первую скрипку Владимир Путина доверил своему белорусскому коллеге. Александр Лукашенко задал тон, рассказав собравшимся о напичканной нацистами Украине и собственной роли в попытке урегулировать конфликт:

«Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, все мы, сидящие за столом, готовы делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, – свидетельство в Одессе, когда сожгли живых людей, – и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно».

По мнению Лукашенко, Запад, и в первую очередь Вашингтон, намерен максимально затянуть конфликт, продолжая накачивать Украину оружием:

«Цели понятны – максимально ослабить Россию, «утопив» ее, как они говорят, в этой войне, а можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире, – это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится… НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети еще нейтральных вчера Финляндию и Швецию, действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность».

Лукашенко считает, что лишь ОДКБ, причем действуя сообща, сумеет сдержать НАТО.

Владимир Путин, со своей стороны, согласился с белорусским президентом, отметив, что расширение альянса – искусственно создаваемая проблема, отвечающая интересам лишь Соединенных Штатов. И это, по мнению главы Кремля, усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности.

Впрочем, на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО Путин, в отличие от желания Киева, смотрит достаточно спокойно. Во всяком случае, на публике:

«Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас – расширения за счет этих стран, – для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть вообще-то проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать».

Причину столь сдержанной позиции разъяснил пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков обосновал отсутствие требований внеблокового статуса для Хельсинки и Стокгольма так:

«Вы упомянули Украину, но у нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента».

Впрочем, в январских тезисах Москва требовала от НАТО не только не принимать в альянс бывшие республики СССР, но и полностью отказаться от расширения на Восток, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы. Сегодня, после того, как стало ясно, что украинский орешек оказался гораздо крепче, чем думали в Кремле, Россия, как отмечают наблюдатели, видимо, решила обойтись без откровенных угроз в адрес будущих членов НАТО. Но, как отметили в российском МИДе, Москва отныне намерена создавать альянсу «непосредственную угрозу», как она обозначена в новой стратегической концепции НАТО. Как выразился замглавы российского внешнеполитического ведомства, «чтобы быть на высоте этой оценки».

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