Фронт солидарности с Гварамия широк, но не един

Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с генсеком НАТО стала новым поводом для полемики между властью и оппозицией. Но главной темой их противостояния остается тема приговора гендиректору «Мтавари архи» Нике Гварамия. Пока грузинская оппозиция готовит акции протеста с целью добиться его освобождения, представители независимых СМИ сегодня провели свою акцию солидарности перед Домом правительства.

Оппозиция пока не разработала единого плана протестных действий. Даже в самой крупной оппозиционной силе – «Нацдвижении» – нет по этому поводу единства. Кто-то предлагает бойкотировать парламент, с чем категорически не согласны их коллеги, призывающие к переговорам, в частности, к обращению к президенту страны помиловать Гварамия.

Впрочем, пока полемика по этому вопросу носит заочный характер. Первой свое предложение сформулировала одна из видных членов «Нацдвижения» Нона Мамулашвили:

«С самого начала я считала, что единственно верным путем был бойкот со стороны всей оппозиции, по этому поводу были разногласия, поэтому мы пошли на компромисс и остались в парламенте. Мы заявляет, что мы хотим конституционных изменений, что должны быть созданы следственные группы – ни одна из этих идей из-за противодействия власти не была реализована. Поэтому я лично считаю, что продолжаться так не должно и оппозиция в знак протеста должна покинуть парламент. Сотрудничество с Западом, уличные акции и тактические ходы – вот что нам нужно».

Это предложение полностью поддержали лейбористы. Лидер партии Шалва Нателашвили считает, что только объединение оппозиции способно ослабить правящей режим. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе счел такие предложения не заслуживающими внимания:

«Те, кто хочет уйти, уходят. Если кто видит смысл в этом, пусть пишет заявление – нельзя уделять внимания столь второстепенным вопросам! У нас под вопросом европейская интеграция, а они зациклились на одном!»

Депутат Армаз Ахвледиани также считает, что пока надо использовать все правовые пути.

«Для меня на данном этапе неприемлемы призывы покинуть парламент, я не собираюсь сдаваться. Решение единственное: сегодня мы должны использовать все формы протеста, и самое главное – показать международным партнерам, что близок предел, за которым любая евроатлантическая перспектива потеряет свой смысл», – заявил парламентарий.

У представителей независимых СМИ сегодня была своя повестка дня. Сначала они провели закрытую встречу с послом США Келли Дегнан, а ближе к вечеру провели Марш солидарности, которым попытались привлечь внимание грузинских граждан и международного сообщества к несправедливому приговору гендиректору оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамия.

После встречи в посольстве США с заявлением выступил менеджер «Мтавари архи» Георгий Габуния:

«Мы попросили посла США и в ее лице Соединенные Штаты использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы Ника оказался на свободе. Мне известно, что менеджеры телеканалов намерены обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Я уважаю это решение, однако, учитывая позицию Ники Гварамия, представители нашего канала не присоединяются к этому обращению к Саломе Зурабишвили».

В свою очередь, в «Грузинской мечте» убеждены, что все действия оппозиции обречены на неудачу. Обосновал эту позицию журналистам депутат Бека Давитулиани:

«Когда после задержания Михаила Саакашвили они не сумели собрать масштабные митинги, сейчас посмотрим, кого они больше любят – Нику Гварамия или Михаила Саакашвили. Радикальная часть грузинской оппозиции неспособна мобилизовать избирателей, создать критическую массу, которая обеспечит их приход к власти, и поэтому они всегда пытаются оказывать давление на внутренние процессы вопреки демократическим принципам».

Ближе к концу дня Альянс региональных вещателей распространил заявление в связи с арестом генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия. В нем сказано, что из-за управленческого решения глава телевидения не должен был привлекаться к уголовной ответственности.

«Приговор содержит признаки давления на СМИ и окажет негативное влияние на медиасреду, а также на судьбу страны в целом, на ее европейское будущее, усиливая конфронтацию и поляризацию, которые висят дамокловым мечом над головой как грузинских СМИ, так и грузинского общества. Мы призываем представителей медиасреды в Грузии и все институты, которым небезразлична судьба страны, сделать все для улучшения ситуации», – говорится в заявлении, текст которого подписали 45 руководителей СМИ.

Отдельной темой споров между властью и оппозицией стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, где он должен был встретиться с генсеком НАТО. Поначалу утром 18 мая на сайте НАТО было опубликовано уведомление об отмене запланированной встречи Столтенберга и Гарибашвили в Брюсселе без указания причин отмены.

Члены «Грузинской мечты» объяснили отмену встречи состоянием здоровья генсека, хотя утром Столтенберг лично принял заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Позже официальный сайт НАТО обновил информацию о состоявшейся встрече премьер-министра Грузии с генеральным секретарем НАТО.

В оппозиции расценили происходящее как дипломатическое предупреждение властям Грузии со стороны Североатлантического альянса.

Со своей стороны, представители власти устами вице-спикера Арчила Талаквадзе обвинили оппозицию в манипулировании общественным мнением.

«Встреча состоялась – Йенс Столтенберг принял Ираклия Гарибашвили у себя дома. Грузия является ценным партнером НАТО и среди стран, не входящих в НАТО, вносит наибольший вклад в операции и миссии под эгидой Североатлантического союза», – написал политик в Facebook.