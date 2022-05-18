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Политика

Фронт солидарности с Гварамия широк, но не един

Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с генсеком НАТО стала новым поводом для полемики между властью и оппозицией. Но главной темой их противостояния остается тема приговора гендиректору «Мтавари архи» Нике Гварамия. Пока грузинская оппозиция готовит акции протеста с целью добиться его освобождения, представители независимых СМИ сегодня провели свою акцию солидарности перед Домом правительства.

Оппозиция пока не разработала единого плана протестных действий. Даже в самой крупной оппозиционной силе – «Нацдвижении» – нет по этому поводу единства. Кто-то предлагает бойкотировать парламент, с чем категорически не согласны их коллеги, призывающие к переговорам, в частности, к обращению к президенту страны помиловать Гварамия.

Впрочем, пока полемика по этому вопросу носит заочный характер. Первой свое предложение сформулировала одна из видных членов «Нацдвижения» Нона Мамулашвили:

«С самого начала я считала, что единственно верным путем был бойкот со стороны всей оппозиции, по этому поводу были разногласия, поэтому мы пошли на компромисс и остались в парламенте. Мы заявляет, что мы хотим конституционных изменений, что должны быть созданы следственные группы – ни одна из этих идей из-за противодействия власти не была реализована. Поэтому я лично считаю, что продолжаться так не должно и оппозиция в знак протеста должна покинуть парламент. Сотрудничество с Западом, уличные акции и тактические ходы – вот что нам нужно».

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Фронт солидарности с Гварамия широк, но не един
by Эхо Кавказа

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Это предложение полностью поддержали лейбористы. Лидер партии Шалва Нателашвили считает, что только объединение оппозиции способно ослабить правящей режим. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе счел такие предложения не заслуживающими внимания:

«Те, кто хочет уйти, уходят. Если кто видит смысл в этом, пусть пишет заявление – нельзя уделять внимания столь второстепенным вопросам! У нас под вопросом европейская интеграция, а они зациклились на одном!»

Депутат Армаз Ахвледиани также считает, что пока надо использовать все правовые пути.

«Для меня на данном этапе неприемлемы призывы покинуть парламент, я не собираюсь сдаваться. Решение единственное: сегодня мы должны использовать все формы протеста, и самое главное – показать международным партнерам, что близок предел, за которым любая евроатлантическая перспектива потеряет свой смысл», – заявил парламентарий.

У представителей независимых СМИ сегодня была своя повестка дня. Сначала они провели закрытую встречу с послом США Келли Дегнан, а ближе к вечеру провели Марш солидарности, которым попытались привлечь внимание грузинских граждан и международного сообщества к несправедливому приговору гендиректору оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамия.

После встречи в посольстве США с заявлением выступил менеджер «Мтавари архи» Георгий Габуния:

«Мы попросили посла США и в ее лице Соединенные Штаты использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы Ника оказался на свободе. Мне известно, что менеджеры телеканалов намерены обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Я уважаю это решение, однако, учитывая позицию Ники Гварамия, представители нашего канала не присоединяются к этому обращению к Саломе Зурабишвили».

В свою очередь, в «Грузинской мечте» убеждены, что все действия оппозиции обречены на неудачу. Обосновал эту позицию журналистам депутат Бека Давитулиани:

«Когда после задержания Михаила Саакашвили они не сумели собрать масштабные митинги, сейчас посмотрим, кого они больше любят – Нику Гварамия или Михаила Саакашвили. Радикальная часть грузинской оппозиции неспособна мобилизовать избирателей, создать критическую массу, которая обеспечит их приход к власти, и поэтому они всегда пытаются оказывать давление на внутренние процессы вопреки демократическим принципам».

Ближе к концу дня Альянс региональных вещателей распространил заявление в связи с арестом генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия. В нем сказано, что из-за управленческого решения глава телевидения не должен был привлекаться к уголовной ответственности.

«Приговор содержит признаки давления на СМИ и окажет негативное влияние на медиасреду, а также на судьбу страны в целом, на ее европейское будущее, усиливая конфронтацию и поляризацию, которые висят дамокловым мечом над головой как грузинских СМИ, так и грузинского общества. Мы призываем представителей медиасреды в Грузии и все институты, которым небезразлична судьба страны, сделать все для улучшения ситуации», – говорится в заявлении, текст которого подписали 45 руководителей СМИ.

Отдельной темой споров между властью и оппозицией стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, где он должен был встретиться с генсеком НАТО. Поначалу утром 18 мая на сайте НАТО было опубликовано уведомление об отмене запланированной встречи Столтенберга и Гарибашвили в Брюсселе без указания причин отмены.

Члены «Грузинской мечты» объяснили отмену встречи состоянием здоровья генсека, хотя утром Столтенберг лично принял заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Позже официальный сайт НАТО обновил информацию о состоявшейся встрече премьер-министра Грузии с генеральным секретарем НАТО.

В оппозиции расценили происходящее как дипломатическое предупреждение властям Грузии со стороны Североатлантического альянса.

Со своей стороны, представители власти устами вице-спикера Арчила Талаквадзе обвинили оппозицию в манипулировании общественным мнением.

«Встреча состоялась – Йенс Столтенберг принял Ираклия Гарибашвили у себя дома. Грузия является ценным партнером НАТО и среди стран, не входящих в НАТО, вносит наибольший вклад в операции и миссии под эгидой Североатлантического союза», – написал политик в Facebook.

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