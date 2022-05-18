«Раньше не такие цены были, люди брали больше»

После начала войны в Украине и введения санкций в отношении России цены в Абхазии вслед за российскими взлетели вверх. Первое время, когда валютный курс доходил до 150 рублей за один доллар, подъем цен, по оценкам абхазских предпринимателей, составлял в среднем 70-80%. Спустя какое-то время доллар упал, и цены несколько опустились, но отнюдь не до первоначального уровня.

Самый популярный в столице Абхазии товар – это чашечка кофе по-восточному, его пьют все и по несколько порций в день. В большинстве заведений цена чашки кофе взлетела с 50 рублей до 70 и даже до 100 рублей, что весьма ощутимо для потребителя.

Экономисты говорят, что до 24 февраля инфляция в Абхазии составляла примерно 8-9% в год. Сейчас же, по их прогнозам, реальная инфляция может достигнуть 30-35%.

О том, как изменились цены и ассортимент товаров, мы поговорили с директором продуктового магазина Мариной:

«В связи с санкциями везде цены подорожали. Скажем, сахар был 100 рублей за килограмм, а потом стал 120 рублей, вот уже на 20 рублей подорожание. Оптовая цена на гречку 105 рублей за килограмм – это после санкций, так же не было, было 80-85 рублей. Масло подсолнечное было 170-175 рублей за литр, а сейчас не знаю, после подорожания я его еще не брала. В связи с санкциями все продукты подорожали, это и так заметно».

Сейчас, по словам Марины, цены немного стабилизировались и на отдельные товары даже снизились:

«Сейчас на молоко цена уменьшилась, я получила молоко «Южные связи», его цена меньше стала. А так, когда как. Каждый день я ставлю разные цены, и пока они только увеличиваются. Вот только на молоко стала цена ниже, да еще и яйца подешевели. Я получила вчера, 16-го мая, яйца по цене 56 рублей за десяток, а были они 90 рублей. А все остальное стабильно держится. Например, кофе я как брала, так и беру по оптовой цене 110 рублей за пачку. Я работаю на 20%, но не получается столько, я не добавляю 20%, потому что цены повышаются, и мне, например, стыдно. Если я должна добавить 20% на пачку кофе, получается цена 136 рублей, а я ставлю 130 рублей. Я и на булочки добавляю пять рублей. По 25 рублей они мне приносят, а я ставлю 30 рублей, потому что рядом школа, дети, жалко их. А мне-то надо налоги платить, за свет и воду платить, продавцам платить. На 20% содержать магазин сегодня просто нереально!»

Марина говорит, что в продуктовом магазине не только выросли цены, но и сократился ассортимент:

– Можете сказать, что у вас с ассортиментом?

– Сократился, конечно. Например, напитки вот эти все, их фактически нет, колы нет, спрайт не получаем, колы в полуторалитровых и двухлитровых бутылках вообще нет. Вот был только что их представитель, сказал, нет ее у них.

– А люди спрашивают?

– Люди спрашивают, конечно, но это в связи с санкциями. Например, детские круассаны я получала, я звонила, но их на базе нет. Я спрашивала на рынке, там тоже нет. Дети берут эти круассаны, но теперь их нет. Звонила в премиум, они мне сказали, что не получили. Вот вчера я заказала «чикин», с ним то же самое. У них многого нет из того, что я хотела и спрашивала у них.

– Например?

– Печенья «Топленое молоко» нет, «Жокея» нет, обычно я у них манку брала, ее тоже нет. Может, они сами не получают, может, там дороже стало, перевозка подорожала, я не знаю, с чем это связано.

По мнению Марины, ситуация только ухудшается, при таких ценах и зарплатах выжить очень трудно:

«Раньше не такие цены были, люди брали больше и зарплаты были как-то совместимы, а сейчас зарплаты какие были, такие и остались, зарплата 7-8-9 тысяч рублей, а цены поднялись. На девять тысяч рублей можно прокормить семью целый месяц? У меня сын получает зарплату девять с хвостиком тысяч рублей, у него жена и двое детей, может он прокормить семью? Я думаю, что ситуация ухудшается, потому что зарплаты нет, абхазская пенсия 2500 рублей, и живи! Воспитывай детей, воспитывай внуков, ну как это? Мы, наверное, только с божьей помощью выживаем. Как мы все говорим, лишь бы войны не было уже, была одна война, чтобы не было второй войны, вот самое главное!»

Не выглядит оптимистичной и ситуация у предпринимателей, торгующих канцелярскими товарами.

Директор центрального книжного магазина Манана Квициния рассказала о том, что после введения санкций сочинская база, на которой они закупают товар, отказалась давать его в рассрочку. Для магазина это очень существенное осложнение торговли. Обычно рассрочку давали на несколько месяцев под реализацию товара. Последний заказ был сделан на 300 тысяч рублей вместо 600 тысяч рублей, как намеревались. Возить мелкие партии магазину невыгодно, потому что дорогая транспортировка. По оценке директора магазина канцтоваров, цены повысились примерно на четверть. А на отдельные товары намного больше.

Так произошел существенный скачок цены на писчую бумагу. До санкций пачка стоила 300-350 рублей, после введения санкций цена взлетела до тысячи рублей за пачку, а сейчас розничная цена за пачку бумаги – 600 рублей. Цена простой общей тетради возросла с 30 рублей до 50 рублей. Что будет к началу школьного сезона продаж – неизвестно и даже страшно загадывать.

Значительно подорожали книги. Например, детскую энциклопедию магазин завозил ранее по цене 800-900 рублей за книгу, сейчас меньше 1000-1200 рублей ее не купишь.

У магазина сократился ассортимент, исчезли европейские товары хорошего качества, например, чернила, паркеровские ручки, немецкие и австрийские ручки, сейчас ничего этого нет. Манана Квициния говорит, что магазин совсем без товара не останется, но ассортимент будет хромать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия