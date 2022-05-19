Абашидзе подтвердил обсуждение с Карасиным темы югоосетинского референдума

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил, что обсудил с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным тему референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.

«Накануне состоялся короткий телефонный разговор с Григорием Карасиным. Господин Карасин сделал короткий комментарий относительно запланированного в Цхинвальском регионе т.н. референдума и отметил, что Москва в курсе относительно нашего негативного отношения (к данному вопросу) и это не останется без внимания с их стороны. Он также сказал, что по поводу референдума Москва не предпринимает каких-либо действий. Как вы знаете, аналогичный комментарий несколько дней назад сделал и пресс-спикер Кремля Дмитрий Песков», – заявил Абашидзе грузинской службе Радио Свобода.

Представитель правительства Грузии говорит, что вопрос о проведении в Праге очной встречи с Карасиным пока не обсуждается. Также, по его словам, не обсуждается и тема возобновления авиасообщения.

«Мы коротко обсудили ситуацию, сложившуюся на пропускном пункте Казбеги-Ларс. Из-за ремонтных работ на российской стороне они не могут пропускать необходимое количество грузовых автомобилей, из-за чего на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана, который направляется в Россию. Карасин пообещал, что по возможности примет меры для урегулирования ситуации», – добавил Абашидзе.

Ранее Григорий Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии югоосетинский референдум. По его словам, Россия будет работать над тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией.