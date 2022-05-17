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В России сняли ограничения на выезд в Грузию через Верхний Ларс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на ТАСС.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.
До последнего времени граждане России могли выехать в Грузию через сухопутную границу только при условии подтвержденных оснований, в том числе наличия близких родственников или работы в Грузии.
Другие новости дня
Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
На церемонии открытия Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.
Зеленский заявил, что украинцы продолжат сражаться за свою свободу, потому что у них нет другого выбора. Президент провел параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы «Великий диктатор» с Чарли Чаплиным и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. «Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» - заявил Зеленский.
В начале апреля видеообращение Зеленского показали перед участниками церемонии вручения музыкальной награды «Грэмми». В нем президент Украины призвал поддержать его страну в войне с Россией «любым способом». «Что меньше всего похоже на музыку, – спросил зрителей Зеленский и сам же ответил на этот вопрос: – Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей». «Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», – сказал президент Украины.
Песков: Россия не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии
«Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме», - сообщил ТАСС сегодня, 17 мая, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Комментируя решение действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется».
На вопрос, считают ли в Кремле уместным такой референдум в текущей ситуации, Песков ответил, что «это вопрос прежде всего жителей республики, нынешнего руководства республики, и здесь скорее нужно ориентироваться на их точку зрения».
- Югоосетинский Центризбирком 13 мая утвердил и направил действующему президенту Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Тот своим указом назначил референдум на 17 июля.
- Бибилов заявлял 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Одержавший победу на президентских выборах Алан Гаглоев в интервью ТАСС говорил, что «референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время».
- По словам Гаглоева, «воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа», он признался, что всецело поддерживает идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России. В то же время он заверил, что его «действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией».
- Алан Гаглоев также заявил, что Бибилов не согласовал с ним, как с избранным президентом, дату референдума, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо будет выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований.
Reuters сообщает о вывозе с «Азовстали» новой группы украинских военных
Не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в сопровождении пророссийских вооруженных сил, пишет агентство Reuters.
Как сообщил агентству свидетель вывоза военных, не все находившиеся в автобусах выглядели ранеными.
Позднее Reuters, украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР.
Следственный комитет России сообщил вечером 17 мая о планах допросить военнослужащих полка «Азов», вывезенных с «Азовстали» на подконтрольную российским военным территорию. Также СК рассказал о допросе неназванного «британского наемника». Его показания должны, по замыслу следователей, показать вину Киева в «организованной украинским режимом провокации» в Буче.
Ранее в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов «Азова», а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего «обмен нацистских преступников».
Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
Накануне Reuters сообщило, что с «Азовстали» выехали около десятка автобусов, в которых, предположительно, были украинские военные. Оценить количество людей внутри, согласно сообщению агентства, было невозможно. Российский государственный канал RT передавал, что с завода вышли «около 300 боевиков», в том числе около 50 раненых.
Шарль Мишель: ЕС готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией
Сегодня, 17 мая, в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Я обсудил с Ираклием Гарибашвили полную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии. ЕС полностью готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией. Я высказал мнение, что реформы в процессе демократизации и верховенства права нужны как никогда», - написал Шарль Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал после встречи в микроблоге Твиттер: «Сегодня я встретился с большим другом Грузии в Брюсселе, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Полная интеграция Грузии в Евросоюз является высшим приоритетом нашего правительства, а подача заполненного вопросника на членство - еще одно важное этапное событие на этом пути».
Вице-премьер РФ Хуснуллин: У Херсонской области большие перспективы
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, «большие перспективы». По его словам, регион «займет достойное место в российской семье».
Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с «рабочим визитом». Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нем «навсегда».
СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА «Новости», что создание республики там не планируется. По его словам, «Херсон - это Россия» и до конца года оккупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой «спецоперации» будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
Европарламентарии об аресте Гварамия: это ставит под угрозу европейское будущее Грузии
8 депутатов Европарламента выступили с совместным заявлением, осуждающим арест генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия. Происходящее европарламентарии назвали продолжением регресса верховенства закона в Грузии, пишет SOVA.
В опубликованном сообщении говорится, что избирательный подход к правосудию наносит непоправимый удар по репутации Грузии и ее европейскому курсу.
«Вынесенный без убедительных доказательств обвинительный приговор грузинского суда в отношении генерального директора телеканала Ники Гварамия и двух его соратников продолжает подрывать верховенство закона в Грузии. Это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии, которое требует демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и верховенства закона.
К сожалению, сомнительное решение суда перекликается с широко распространенной общей практикой преследований, запугиваний и физических нападений на представителей критически настроенных СМИ.
Необоснованное решение грузинского суда является результатом давно просроченной судебной реформы, провести которую Грузия обязалась в рамках соглашения от 19 апреля, но так и не сделала этого. Избирательное правосудие и дальнейшее ухудшение демократических институтов наносят непоправимый ущерб репутации Грузии и угрожают ее европейскому выбору стать кандидатом и, в конечном итоге, членом Европейского Союза. Это полностью противоречит тому, чего хочет грузинский народ и чего он заслуживает», - говорится в заявлении.
- Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе одержал шестую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада. Чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.
Сегодня, 17 мая, Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми. Теперь, после десяти дней соревнования, у Горгадзе четыре поражения и шесть побед. Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У него пять побед и пять поражений. Лидеры турнира - четверый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.
Тотиносин - профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце. 35 лет.
В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басё 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.
В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки.
Генпрокуратура РФ потребовала признать «Азов» террористической организацией
Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк «Азов» в список террористических организаций. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
Согласно картотеке Верховного суда, заседание пройдет 26 мая. Его проведут в закрытом режиме.
- Российские официальные лица называют полк «Азов» неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
- Бойцы полка «Азов» держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
В Душанбе совершено нападение на журналистов Радио Свобода и Настоящего Времени
В столице Таджикистана Душанбе совершено нападение на журналистов национальной службы Радио Свобода и канала "Настоящее Время". Люди в штатском силой выволокли из машин Анушервона Арипова, Насима Исамова, Муллораджаба Юсуфи и Барота Юсуфи. У них отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны, сообщает канал.
Журналисты работали над освещением антиправительственных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Сразу после записи интервью с гражданской активисткой из ГБАО журналисты направились в бюро Таджикской службы РС. В момент, когда журналисты сели в машину, путь им перегородила белая иномарка. Оттуда выбежали спортивного вида молодые люди в штатском, которые вырвали у журналистов мобильные телефоны через открытые окна автомобиля.
После этого они выволокли корреспондентов наружу, заставили открыть багажник, забрали все оборудование и после непродолжительной беседы уехали. Юсуфи был избит – ему нанесли несколько сильных ударов по голове и туловищу. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Таджикская служба РС отмечает, что нападавшие, по всей видимости, знали корреспондентов. Юсуфи рассказал, что перед тем, как уехать, атаковавшие вернули ему отобранные деньги.
- Ранее информационное агентство “Азия-Плюс” сообщило, что испытывает давление властей из-за освещения событий в ГБАО. Журналисты решили отказаться от работы в автономии из-за угрозы закрытия. Таджикистан занимает 152-е из 180 мест в международном рейтинге свободы прессы, составляемом неправительственной организацией “Репортёры без границы”. В центральной Азии хуже ситуация только в Туркмении (177 место).
- Протесты в населённой преимущественно памирцами и киргизами ГБАО начались 14 мая. Жители потребовали отставки главы области и мэра её столицы Хорога, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей региона. Власти отказались это исполнять и 16 мая разогнали собравшихся слезоточивым газом и резиновыми пулями. Во время протестов погиб один человек, ранены трое силовиков.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил подачу заявки на вступление страны в Североатлантический союз НАТО. "За" проголосовали 188 депутатов, 8 — "против". Трансляцию вёл канал Yle.
Ранее президент страны Саули Ниинистё и правительство уже заявляли, что принципиальное решение об этом принято. Предполагается, что ближайшее время он утвердит результаты парламентского голосования.
Финляндия соблюдала нейтралитет после завершения Второй мировой войны. Идея о присоединении к НАТО, согласно опросам, пользовалась всё больше популярностью в последние годы, однако финальное решение было принято на фоне вторжения России в Украину.
Сегодня же заявку на вступление подала Швеция. Предполагается, что заявки двух стран будут рассматриваться совместно. Для их присоединения к блоку нужно единогласное голосование остальных его участников.
Накануне о своём несогласии со вступлением двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
День святости семьи в Тбилиси верующие отметили шествием
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру Тбилиси во вторник по случаю Днем святости семьи.
Он проводится как противовес отмечаемому в мире Дню борьбы с гомофобией и поддерживается в Грузии представителями консервативной части общества.
День святости семьи был учрежден патриархией Грузии, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.
В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было и шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники шествия с иконами, под церковные песнопения, прошли от Кашветской церкви на проспекте Руставели до Сионского храма. Многие были в национальных одеждах и пришли на акцию с детьми.
Собравшихся с балкона здании Патриархии приветствовал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Индия приостановила сделку с Россией на закупку вертолётов Ка-31
Индия приостановила переговоры с Россией о поставке 10 вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на анонимный источник в индийском Минобороны.
По словам собеседника издания, Дели опасается, что Россия на фоне вооружённого конфликта с Украиной и санкций не сможет выполнить оборонный заказ, а также из-за проблем, связанных с платежами. Источник уточнил, что индийский Центробанк разрабатывал механизм оплаты сделок с Россией в рублях и рупиях, но попытки успехом не увенчались.
DefenseNews допускает, что приостановка сделки может быть связана с международным давлением на Индию из-за сотрудничества с Россией и нейтральной позицией Дели по поводу российского вторжения на территорию Украины.
Вашингтон ранее призывал Дели отказаться от партнёрства с Москвой и сместить фокус на стратегическое взаимодействие с Соединёнными Штатами.
Югоосетинский КГБ: задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в апреле текущего года на различных участках де-факто границы задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере.
«Из них: 26 – нарушители режима государственной границы, 15 – пограничного режима», – сказано в сообщении югоосетинского ведомства.
В КГБ заявили, что 25 человек подвергнуты административному штрафу, пятеро выдворены за пределы Южной Осетии без штрафных санкций, четверо предупреждены, в отношении одного человека возбуждено уголовное дело, дознание ведется по шести гражданам.
В ведомстве также предупредили, что для проведения пахотных и иных сезонных сельскохозяйственных работ на участках местности, расположенных в пограничной зоне, «необходимо заблаговременно подавать документы на получение соответствующих разрешений».
На прошлой неделе стало известно, что гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, задержанный югоосетинскими властями, приговорен в Цхинвали к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
С утра в Ереване начались акции неповиновения, которые проводит оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства в связи с их позицией по Нагорному Карабаху.
Демонстранты время от времени блокируют движение автотранспорта на центральных улицах армянской столицы. Полиция предпринимает меры противодействия.
Так, на участке ереванского «Каскада» между полицией и протестующими завязалась потасовка, полиция применила силу для задержания протестующих, перекрывших движение по улице. Участникам акций неповиновения на какое-то время удалось перекрыть движение на перекрестке улиц Вазгена Саргсяна и Хоренаци, но прибывшие на место полицейские задержали всех активистов.
По словам задержанных, сотрудники полиции не давали каких-либо разъяснений по поводу их задержания, пишет Радио Азатутюн. По последним данным, полиция задержала 414 человек.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
В «Грузинской мечте» не согласны с критикой западных дипмиссий по делу Ники Гварамия
Председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе расценил как необоснованные критические заявления западных дипмиссий по делу гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Такие же заявления посольств в 2017-19 годах позволили Гварамия грабить «Рустави 2». К сожалению, сегодня мы видим то же самое, что очень тяжело и печально», – заявил Кобахидзе.
Он призвал воздерживаться от необоснованных заявлений, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Конкретные преступники совершили конкретное преступление и, когда в связи с этим делаются критические заявления без обоснований, это – определенная форма покрывания криминала», – заявил председатель «Грузинской мечты».
Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Кремль задумал создать детское движение в столетие пионерии
Кремль, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщают РБК и "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.
По данным изданий, законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая – в день столетия советской пионерии. Необходимость создания движения один из источников объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Один из источников РБК отмечает, что членство в новой структуре планируется сделать необязательным.
Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и целого ряда региональных организаций. Возможно, среди учредителей будет и движение "Юнармия", созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2015 году.
На пост лидера новой пионерии, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи, 42-летний Дамир Фаттахов. Месяц назад идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал Владимир Путин.
С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.
В Конгрессе США пройдут первые за 50 лет слушания по НЛО
Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США проведет первые за 50 лет слушания по вопросам неопознанных летающих объектов. Конгрессмены обсудят доклад, составленный на основе рапортов военных США, столкнувшихся с необъяснёнными явлениями в воздухе.
В документ вошли 144 события, фиксирующиеся с 2004 года. В 80 случаях летающие объекты были замечены несколькими датчиками. В 18 случаях сообщалось о необычной траектории движения или нестандартных характеристиках полёта объектов.
Одним из таких объектов, предположительно, оказался воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные оказались неопознанными.
В отчёте названы пять категорий, по которым делятся летающие объекты – воздушные шары, дроны и птицы; природные явления; новые разработки или секретные программы США; новые технологии России, Китая или частных лиц и явления, не вошедшие в предыдущие разделы.
Указаний на возможную внеземную жизнь в документе, по данным СМИ, нет, но этот вопрос остаётся открытым.
Члены Палаты представителей считают, что правительству стоит серьёзно оценить потенциальные риски, связанные с национальной безопасностью – особенно те, объяснить которые пока сложно.
Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки.
Последний раз конгресс проводил в 1969 году. Тогда были проанализированы более 700 объектов. Военные США пришли к выводу, что в них нет угрозы безопасности или инопланетных активностей.
Линкольн Митчелл для CNN: в Тбилиси опасаются, что Путин может вторгнуться в Грузию
В Грузии сегодня очень сильны антироссийские настроения, везде видны признаки поддержки Украины – от надписей F*ck Putin на стенах домов до продажи сувенирной продукции в сине-желтой цветовой гамме, написал посетивший Тбилиси американский ученый и аналитик Линкольн Митчелл в своей колонке для CNN.
Митчелл рассказывает, что на дверях ресторанов приклеены стикеры с изображением украинского флага, а также приглашения внутрь всем, кто считает Путина военным преступником.
По оценке аналитика, атмосфера в городе напряженная, поскольку после начала военных действий в Украине Грузия не ввела запрет на въезд россиянам, и они ринулись в страну.
Местные считают, что это в основном связано не с эмиграцией из-за несогласия с действиями путинского режима, а, скорее, просто с желанием потратить здесь деньги.
«Во всем грузинском политическом спектре ощущается беспокойство по поводу очередного российского вторжения. Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин завязнет в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию», – заявил ученый.
Опасения в разговоре с Митчеллом высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Аналитик встретился с ней в президентском дворце, перед которым развешаны флаги Грузии и Украины.
«Нельзя исключать, что завтра они (Россия) захотят сделать что-то для того, чтобы спасти свое лицо. Это можно предотвратить единством внутри нашей нации и более крепкими связями с нашими союзниками», – цитирует Митчелл президента Грузии.
Митчелл также считает, что вступление в НАТО и ЕС вряд ли будет возможно для Грузии и Молдовы в краткосрочной перспективе. «Но война в Украине меняет международную политику и геополитические реалии», – заключает он.
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов. У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам "Евро". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Автомобили разрешено производить без антиблокировочной системы ABS и системы контроля устойчивости автомобиля ESP. Они не обязаны комплектоваться системой экстренного оповещения об аварии "ЭРА-ГЛОНАСС". Упрощение связано с санкциями против российской экономики, кризисом международных перевозок и дефицитом микрочипов.
Большая часть технических требований к автомобилям в стране вводилась с начала 2000-х годов, после открытия в России заводов крупных западных автопроизводителей. Большинство из них остановилось после начала войны с Украиной.
Производство было остановлено, в частности, на заводе “Автотор”, собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в "АвтоВАЗе" были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета и подала заявку в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Прямую трансляцию вела 17 мая общественная телерадиокомпания Sveriges Television. До подписания документа Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.
16 мая правительство Швеции объявило об окончательном решении о вступлении в союз. "Страна нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством", — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон. Она назвала это решение историческим изменением политики безопасности. Оно было принято на фоне вторжения России в Украину.
Заявку на вступление должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке. Однако накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет голосовать "против". Он назвал Швецию "инкубатором террористических организаций".
Стокгольм предоставил политическое убежище многим курдам, которых в Турции считают связанными с Рабочий партией Курдистана. Турция обвиняет её в терроризме.
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты
Военно-воздушные силы США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии.
Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. После отделения от самолёта ARRW успешно запустилась и достигла скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.
Это был первый тест такого типа оружия с воздушного носителя. Руководитель программы вооружений военно-воздушных сил США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".
Известно, что США в прошлом году дважды испытывали такой тип ракет, но обе попытки не были успешными.
CNN сообщало об испытаниях в марте этого года, но, по данным телеканала, американцы не сообщали о тестах, чтобы избежать ещё большей напряжённости в отношениях с Россией.
В апреле, на фоне войны с Украиной, Россия сообщила об успешных испытаниях ракеты "Сармат". По словам президента России, аналогов этому оружию не существует. Владимир Путин сказал, что комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.
Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года.
Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Американские СМИ тогда писали, что все четыре испытания ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
Треть гостиниц в Крыму может не открыться из-за вторжения России в Украину
До трети гостиниц и гостевых домов в аннексированном Россией Крыму могут не открыться летом из-за резкого падения спроса на фоне войны. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали представители туриндустрии.
Глава местной туристической ассоциации рассказала изданию, что ожидаемая загрузка на лето составляет 30–40 процентов, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80 процентов. Продажи туров год от году упали, по разным оценкам, на 50—85 процентов.
Негативно на продажах могли сказаться опасения туристов от войны, уход с рынка крупнейшего сервиса бронирования отелей Booking.com и низкая транспортная доступность полуострова.
После начала войны с Украиной аэропорт Симферополя был закрыт. Поездов туда не хватает. Железные дороги могут перевезти из России в Крым до 2,5 миллиона пассажиров в год. Но аэропорт Симферополя до закрытия обслуживал до 7 миллионов человек в год, отмечает газета.
Диппредставительства призвали власти Грузии защитить права ЛГБТКИ+
Посольства 28 стран, представительство ООН в Грузии, Делегация Европейского Союза и руководство Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии выступили с совместным заявлением в поддержку ЛГБТКИ+ сообщества, которое приурочено к международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT).
«ЛГБТКИ+ остаются одними из наименее защищенных и наиболее маргинализированных лиц в Грузии. Они сталкиваются с дискриминацией и насилием, о которых часто не сообщается, а защита и осуществление их прав по-прежнему остается сложной задачей.
Мы сожалеем, что, как и в предыдущие годы, из соображений безопасности люди не могут открыто проявлять свою солидарность с сообществом ЛГБТКИ+ и выступать против гомофобии, бифобии и трансфобии в Грузии.
Мы хотим подчеркнуть, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение права на мирные собрания, предотвращение дискриминации и насилия, а также за то, чтобы каждый человек в Грузии мог открыто и публично отметить IDAHOBIT в полной уверенности, что его права и безопасность защищены должным образом.
Мы принимаем к сведению, что несколько человек были приговорены к тюремным срокам за участие в позорных событиях 5 июля 2021 года, которые привели к срыву «Марша достоинства» и повлекли за собой насилие в отношении ЛГБТК+ лиц и сотрудников СМИ. Мы призываем власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновных в насилии», – говорится в заявлении.
Как пишет СОВА, иностранные диппредставительства также отмечают, что с каждым днем все больше грузин поддерживают многообразие и считают, что защита прав ЛГБТКИ+ людей является важной.
«Последний социологический опрос указывает на продолжающийся рост процента грузин, которые считают неприемлемыми ограничения права на свободу собраний и самовыражения для ЛГБТКИ+ сообщества и полагают, что государство не реагирует должным образом на акты насилия и дискриминации в отношении ЛГБТКИ+ лиц. Политика и практика государства должны соответствовать международным обязательствам Грузии и реагировать на эти социальные изменения, должным образом обеспечивая эффективную защиту прав ЛГБТКИ+, в том числе посредством предстоящей Национальной стратегии и плана действий в области прав человека. Необходимо усилить меры социальной защиты, чтобы поддержать уязвимую группу», – сказано в открытом обращении.
Авторы письма призывают государственных, политических, гражданских и религиозных лидеров Грузии не жалеть усилий для борьбы с дискриминацией, стигматизацией и насилием в своих сферах ответственности.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем заявлении в связи с Международным днем борьбы с гомофобией призвала госведомства к предотвращению преследований ЛГБТ–сообщества, передает агентство «Новости-Грузия».
«Правовое бездействие государства поощряет неравенство людей ЛГБТ+ почти во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и оставляет их незащищенными перед лицом насилия и дискриминацией», – заявляет Народный защитник.
Она отметила, что за последние годы в обществе сократились дискриминационные настроения, но «этому процессу не сопутствует последовательная и осмысленная политика».
- Международный день борьбы с гомофобией в Грузии неоднократно сопровождался стычками защитников прав ЛГБТ-сообщества с радикальными группировками. В стране этот же день по инициативе Церкви отмечается День сплоченности и святости семьи.
- День святости семьи был учрежден в Грузии в 2014 году, после того, как в 2013 году противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии, тогда пострадали около 30 человек.
- В 2021 году, 5 июля, действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Тогда пострадали более 50 представителей СМИ.
Йеллен: санкции против России схожи с санкциями Второй мировой войны
В понедельник министр финансов США Джаннет Йеллен провела параллели между замораживанием активов Центробанка России западными столицами с акциями против стран, оккупированных гитлеровской Германией, сообщает информационное агентство Reuters.
Выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве, напомнила о том, что в 1940 президент тогда еще нейтральных Соединенных Штатов Франклин Рузвельт наложил арест на активы Норвегии и Дании, находившиеся в американских финансовых учреждениях. Эта мера была предпринята с целью закрыть Германии возможность воспользоваться достоянием оккупированных стран, находившимся в зарубежных банках. По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. "Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. Это урок, который актуален сегодня... Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно, - подчеркнула Йллен.
После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка России, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против России - лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против Владимира Путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются.
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