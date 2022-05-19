Гарибашвили: Грузия никогда не смирится с преступной оккупацией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти будут добиваться привлечения к ответственности виновных в убийстве Гиги Отхозория. 30-летний мужчина был убит шесть лет назад, 19 мая 2016 года в селе Хурча.

«Прошло шесть лет с жестокого убийства грузинского патриота Гиги Отхозория у линии оккупации. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, стал жертвой оккупационного режима. Убийцы не смогут избежать наказания. Мы используем все возможные юридические и дипломатические инструменты, чтобы виновные были призваны к ответу с полной силой закона», – заявил Гарибашвили.

Премьер-министр также пообещал, что Грузия никогда не смирится с преступной оккупацией, «разделяющей граждан друг от друга». Но подчеркнул, что Тбилиси будет добиваться этой цели мирным путем, пишет СОВА.

Грузинский суд установил, что убийство Гиги Отхозория совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.