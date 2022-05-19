Премьер-министр Грузии встретился с советником Госдепа США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил значение укрепления демократических институтов с главным советником главы Госдепа США по политическим вопросом Дереком Шолле.

Шолле накануне прибыл в Тбилиси в рамках международного турне, сообщает агентство «Новости-Грузия». Встреча с премьером состоялась сразу же после его возвращения из Брюсселя, где главными темами были вопрос евроинтеграции Грузии и сотрудничества с НАТО,

«Стороны обсудили существующее стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. Было сказано, что в рамках 30-летнего партнерства Грузия является хорошим примером того, как непоколебимая поддержка и помощь США укрепляют демократические институты, обороноспособность и экономическое развитие страны», - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.

Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, американская сторона подтвердила свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В ходе встречи внимание было уделено текущим боевым действиям в Украине. Было отмечено, что Грузия продолжает поддерживать Украину как на политическом уровне, в том числе, в международных форматах, так и гуманитарной помощью. Американская сторона пока не распространила свою версию содержания встречи.

Дерек Шолле провел в Тбилиси серию переговоров. Кроме официальных лиц, он встречался с представителями партий и неправительственного сектора. Во время его встречи с лидерами оппозиции представители оппозиционных СМИ проводили акцию-перформанс возле отеля Courtyard Marriott с призывом обратить внимание на проблемы свободной прессы в Грузии.

Несколько дней назад Тбилисский городской суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы гендиректора главного оппозиционного канала Грузии «Мтавари архи». Американское посольство сделало резкое заявление о том, что решение суда «ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона».