Украина продлевает военное положение

Президент Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине и сообщил, что украинские войска вернули контроль над северными районами страны, в то время как «значительная часть территорий остается под оккупацией российскими войсками». Остается неизвестной судьба украинских военнослужащих, вывезенных с завода «Азовсталь» в самопровозглашенную ДНР – Москва отказалась от предложения Киева на их обмен. Сегодня же стало известно о дополнительном пакете финансовой помощи Украины от ЕС, однако в Брюсселе пока не могут договориться по поводу шестого пакета санкций против России.

Российской полномасштабной интервенции в Украине и на 84-й день не видно конца. Президент Владимир Зеленский сегодня продлил военное положение еще на три месяца, до 24 августа. Но он преисполнен надежды на победу, о которой говорит в своем сегодняшнем видеообращении по случаю отмечаемого в Украине Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:

«В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа тоже были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим. Но мы выдержали. И боремся, чтобы вернуть в каждый уголок нашего дома жизнь».

Там же Зеленский знакомит с короткой сводкой с линии фронта:

«Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе. Вооруженные Силы Украины одновременно отражают атаки российских войск и на юге. Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу. И мы помним о каждом городе и о каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме».

Украинский президент отмечает, что «значительные территории остаются под оккупацией российской армии, где созданы так называемые фильтрационные лагеря, через которые проводят сотни тысяч человек. Предположительно, там находятся и украинские военнослужащие с завода «Азовсталь».

Их дальнейшая судьба остается неизвестной. Украинская сторона заявила, что на территорию самопровозглашенной ДНР вывезены 264 военнослужащих, из них 53 тяжело раненных. В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вывезены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.

Если следовать терминологии российского ведомства, они «сдались в плен». В Госдуме выступили против предложения украинской стороны обменять их на российских военных. Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос «азовстальцев» решит суд. В Москве же раздражены заявлением Киева о том, что речь идет о гуманитарной эвакуации украинских военных. Вот что заявила спикер российского МИДа Мария Захарова Первому каналу:

«Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как там научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов».

Российское руководство продолжает отвечать «зеркально» на санкции западных стран. Сегодня российский МИД сообщил о высылке из страны 85 французских, испанских и итальянских дипломатов.

Страны ЕС наряду с США и Великобританией обещают дополнительные санкции против России и помощь Украине. Сегодня стало известно, что ЕС собирается потратить дополнительно более 200 млрд евро, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей уже к 2027 году. Однако страны ЕС до сих пор не могут договориться по поводу шестого пакета санкций, в котором речь идет об эмбарго на российскую нефть и ее транспортировку. В Брюсселе решили не ждать достижения консенсуса и не медлить с финансовой помощью Украине.

Евросоюз выделит Украине дополнительные 9 млрд евро помощи и собирает союзников для масштабного плана послевоенной реконструкции и реформ, об этом сегодня сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Я хочу вернуться к войне России с Украиной. Эта война является движущей силой в наших усилиях по укреплению устойчивости Европы. Мы знаем, что Украина находится на передовой и защищает наши европейские ценности. Мы продолжим быть на их стороне на протяжении всей этой войны и когда они восстановят свою страну. Это третья проблема, о которой я хотела вам сегодня рассказать. Мы предлагаем Украине дополнить существенную краткосрочную помощь, предоставленную до сих пор, новой исключительной макрофинансовой помощью в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году».

При этом европейский лидер не забыла отметить, что финансовая помощь без реформ будет бесполезна:

«Потребуются ключевые реформы в области борьбы с коррупцией, госуправления, верховенства закона и независимости судов. План реформ должен быть четко увязан с «зеленой» перестройкой, цифровизацией и основополагающими европейскими ценностями». Урсула фон дер Ляйен там же отметила, что эти «инвестиции помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушений, причиненных путинской армией».

С начала масштабного вторжения России на территорию Украины среди гражданского населения погибли 3 752 и ранены 4 062 человека, сообщили в ООН. Из них 250 человек – дети. В ООН отмечают, что реальные цифры погибших выше. Правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что российские войска, контролировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины, с конца февраля по март 2022 года подвергали мирных жителей внесудебным казням, пыткам и совершали другие преступления, которые очевидно являются военными преступлениями.