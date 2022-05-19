В ожидании оттепели

После победы оппозиционного кандидата на выборах президента в Южной Осетии – время надежд. В экспертных клубах и на кухнях люди спорят о том, как обустроить жизнь, чтобы не возвращаться к авторитарному режиму образца Анатолия Бибилова.

Накануне в медиа-центре «Ир» прошел круглый стол с участием представителей власти, экспертного сообщества, политических и общественных объединений, депутатов парламента Южной Осетии.

Предложенная тема для обсуждения – подведение итогов избирательной кампании. Как отметил модератор круглого стола политолог Вячеслав Гобозов, «по горячим следам можно сделать некоторые выводы, проанализировав выявленные тенденции». Однако довольно скоро дискуссия перешла от предложенного к наболевшему: как мы могли оказаться в столь плачевном положении? Как выбираться из «паханата», который организовал в республике Анатолий Бибилов, и как сделать так, чтобы никогда в это состояние больше не возвращаться?

Звучали экспертные рецепты, как необходимо выстроить государственную систему, как распределить полномочия, чтобы государственные институты сдерживали друг друга и не позволяли скатываться к произволу.

В общем, участники дискуссии сошлись во мнении, что действующая система в принципе позволяет произвол чиновников, силовиков, судейских, поэтому необходимы реформы, в противном случае все неизбежно повторится. Но вот о чем участники промолчали: система позволяет, но ведь не обязывает? Например, люди, которые истязали Инала Джабиева день за днем, ночь за ночью, они ведь в принципе считали это допустимым? Они его прятали, перевозили из одного места в другое, чтобы никто не помешал им пытать. Значит, понимали, что нарушают законы, но при этом ощущали себя в некоем праве, возвышающим их над формальными законами, над правами истязаемого ими соотечественника.

Я спросил депутата парламента первого созыва Тимура Цхурбати, откуда это берется в маленьком обществе, вместе пережившим лихолетье? Почему в этом маленьком коллективе абсолютно равных людей вдруг одни решили, что они обладают властью над другими? Говорит Тимур Цхурбати:

«Был у осетин Ныхас, где каждый имел право слова, и, независимо от заслуг, там могли критиковать любого. Но последующие двести лет в составе империи, сначала российской потом советской, вытравили из нас ген демократии, ген гражданского общества. Это такое имперское наследие… Но сейчас, как бы там ни было, у нас демократия потихоньку встает на ноги. А в том, что у нас происходит, прежде всего, вина не прокурора или президента. Это наша вина, ничто не мешает обществу отреагировать.

– Обществу не хватает солидарности, поэтому не реагируют?

– На этих выборов общество все-таки заявило о себе, отправив Бибилова в отставку. Когда мы придем к тому, что нельзя никого пытать, а если случилось, то реагировать надо сразу, а не потом, раз в пять лет на выборах, вот тогда мы начнем расти. И сейчас, слава богу, несмотря на примитивные дебаты, на массу всего некрасивого, что происходило, это все же были выборы. И что у нас в парламенте такие противоречия, что закон принять не могут, это тоже нормально. Да, пригнал Анатолий Ильич в парламент вооруженных людей, это очень плохой рецидив. Зато депутаты не испугались, и это уже хорошо. То, о чем ты спрашиваешь, – это вопросы, которые общество обходит, оно дает себе поблажки – винит во всем силовиков, президента. Это указывает на то, что гражданское общество еще не созрело. Оно, конечно, становится на ноги, хотя, к сожалению, медленно».

По мнению Тимура Цхурбати, имеет место и такой компромисс: мы, конечно, против произвола, но не против тех, кто непосредственно этим занят, если они наши близкие. Мы научились уважать и любить их после работы, восхищаться их умением жить, талантом поддерживать отношения, закрывая глаза на то, чем они заняты на работе и какими «трудами» достигается их благополучие.

Казалось бы, такие метаморфозы возможны только в больших городах, где чувство сопричастности не так сильно, а жертва произвола, как правило - незнакомое имя. Но оказалось, что такое возможно и в маленьком городе, где все друг у друга на виду, где вместе пережили трудные времена. К этому нельзя привыкать, считает Алла Джиоева, избранный в 2011 году президент Южной Осетии:

«Состояние образования сегодня такое, что молодежь перестала читать, а нечитающей молодежью легко манипулировать. Нам надо возвращаться к тому, чтобы воспитывать от мала до велика, приходить к какой-то системе ценностей. Я всегда говорила и говорю: не всякий хлеб можно приносить домой детям, потому что есть ценности, переступать через которые невозможно. И пусть они сегодня нивелированы, но ведь лучшие люди всегда к ним стремились, многие к ним стремятся. Надо образовывать людей, чтобы они не стремились делать плохо, но захотели делать хорошо. Это не утопия, это в наших силах, и это проблема сегодня не только Южной Осетии и не только России. Это проблема всего мира, с моей точки зрения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия