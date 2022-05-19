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Политика

В ожидании оттепели

После победы оппозиционного кандидата на выборах президента в Южной Осетии – время надежд. В экспертных клубах и на кухнях люди спорят о том, как обустроить жизнь, чтобы не возвращаться к авторитарному режиму образца Анатолия Бибилова.

Накануне в медиа-центре «Ир» прошел круглый стол с участием представителей власти, экспертного сообщества, политических и общественных объединений, депутатов парламента Южной Осетии.

Предложенная тема для обсуждения подведение итогов избирательной кампании. Как отметил модератор круглого стола политолог Вячеслав Гобозов, «по горячим следам можно сделать некоторые выводы, проанализировав выявленные тенденции». Однако довольно скоро дискуссия перешла от предложенного к наболевшему: как мы могли оказаться в столь плачевном положении? Как выбираться из «паханата», который организовал в республике Анатолий Бибилов, и как сделать так, чтобы никогда в это состояние больше не возвращаться?

Звучали экспертные рецепты, как необходимо выстроить государственную систему, как распределить полномочия, чтобы государственные институты сдерживали друг друга и не позволяли скатываться к произволу.

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В ожидании оттепели
by Эхо Кавказа

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В общем, участники дискуссии сошлись во мнении, что действующая система в принципе позволяет произвол чиновников, силовиков, судейских, поэтому необходимы реформы, в противном случае все неизбежно повторится. Но вот о чем участники промолчали: система позволяет, но ведь не обязывает? Например, люди, которые истязали Инала Джабиева день за днем, ночь за ночью, они ведь в принципе считали это допустимым? Они его прятали, перевозили из одного места в другое, чтобы никто не помешал им пытать. Значит, понимали, что нарушают законы, но при этом ощущали себя в некоем праве, возвышающим их над формальными законами, над правами истязаемого ими соотечественника.

Я спросил депутата парламента первого созыва Тимура Цхурбати, откуда это берется в маленьком обществе, вместе пережившим лихолетье? Почему в этом маленьком коллективе абсолютно равных людей вдруг одни решили, что они обладают властью над другими? Говорит Тимур Цхурбати:

«Был у осетин Ныхас, где каждый имел право слова, и, независимо от заслуг, там могли критиковать любого. Но последующие двести лет в составе империи, сначала российской потом советской, вытравили из нас ген демократии, ген гражданского общества. Это такое имперское наследие… Но сейчас, как бы там ни было, у нас демократия потихоньку встает на ноги. А в том, что у нас происходит, прежде всего, вина не прокурора или президента. Это наша вина, ничто не мешает обществу отреагировать.

Обществу не хватает солидарности, поэтому не реагируют?

На этих выборов общество все-таки заявило о себе, отправив Бибилова в отставку. Когда мы придем к тому, что нельзя никого пытать, а если случилось, то реагировать надо сразу, а не потом, раз в пять лет на выборах, вот тогда мы начнем расти. И сейчас, слава богу, несмотря на примитивные дебаты, на массу всего некрасивого, что происходило, это все же были выборы. И что у нас в парламенте такие противоречия, что закон принять не могут, это тоже нормально. Да, пригнал Анатолий Ильич в парламент вооруженных людей, это очень плохой рецидив. Зато депутаты не испугались, и это уже хорошо. То, о чем ты спрашиваешь, это вопросы, которые общество обходит, оно дает себе поблажки – винит во всем силовиков, президента. Это указывает на то, что гражданское общество еще не созрело. Оно, конечно, становится на ноги, хотя, к сожалению, медленно».

По мнению Тимура Цхурбати, имеет место и такой компромисс: мы, конечно, против произвола, но не против тех, кто непосредственно этим занят, если они наши близкие. Мы научились уважать и любить их после работы, восхищаться их умением жить, талантом поддерживать отношения, закрывая глаза на то, чем они заняты на работе и какими «трудами» достигается их благополучие.

Казалось бы, такие метаморфозы возможны только в больших городах, где чувство сопричастности не так сильно, а жертва произвола, как правило - незнакомое имя. Но оказалось, что такое возможно и в маленьком городе, где все друг у друга на виду, где вместе пережили трудные времена. К этому нельзя привыкать, считает Алла Джиоева, избранный в 2011 году президент Южной Осетии:

«Состояние образования сегодня такое, что молодежь перестала читать, а нечитающей молодежью легко манипулировать. Нам надо возвращаться к тому, чтобы воспитывать от мала до велика, приходить к какой-то системе ценностей. Я всегда говорила и говорю: не всякий хлеб можно приносить домой детям, потому что есть ценности, переступать через которые невозможно. И пусть они сегодня нивелированы, но ведь лучшие люди всегда к ним стремились, многие к ним стремятся. Надо образовывать людей, чтобы они не стремились делать плохо, но захотели делать хорошо. Это не утопия, это в наших силах, и это проблема сегодня не только Южной Осетии и не только России. Это проблема всего мира, с моей точки зрения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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